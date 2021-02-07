ميانمار: داخل الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي

فى يوم الإثنين الاول من فبراير، قام الجيش الميانمارى بانقلاب، لكنه لم يكن فريدا من نوعه فى تاريخ ميانمار الحديث. واعتقلت القوات المسلحة زعيمة الأمر الواقع، أونغ سان سوتشي، ومعظم السياسيين المدنيين البارزين بحجة “التزوير” في انتخابات نوفمبر 2020. ولم يكتف الجيش باحتجاز الشخصيات السياسية فحسب، بل اعتقل أيضًا مجموعة واسعة من منتقدي القوات المسلحة.

وأقام الجيش العديد من الحواجز على الطرق، وخنق حركة الإنترنت، وقطع خطوط الهاتف وأنواع أخرى من الاتصالات، وأغلق البنوك، وسيطر على الحكومات الإقليمية والمركزية، حيث بات من الواضح أن السلطة مقيمة الآن مع القائد الأعلى للجيش، مين أونغ هلاينغ.

وعلى الرغم من أن الجيش أعلن حالة الطوارئ لمدة عام، فإن التاريخ الماضي في ميانمار بمثل هذه الإعلانات يمكن أن يوحي بسهولة بأن حالة الطوارئ قد تستمر لسنوات عديدة.

وبعد كل شيء، لا يزال جيش ميانمار يعتبر نفسه الحامي للبلاد، على الرغم من عدة سنوات من الديمقراطية المهتزة. وقد كتبوا الدستور الحالي، الذي يحتوي على بند يسمح أساسًا بانقلاب ولا يزال يمنح الجيش سلطات كبيرة.

وربما أصبح الجيش خائفًا من أن تكون أونغ سان سو كي والرابطة الوطنية للديمقراطية (NLD) قادرين على توطيد المزيد من السلطة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتقليص سلطة الجيش، وأنه إذا تقاعد قائد الجيش فقد يصبح عرضة للملاحقة الدولية لأعمال الجيش وقد لا يكون قادرا على حماية مواقف أسرته وثرواتها. ومنذ نوفمبر عارضت القوات المسلحة نتائج الانتخابات وزعمت أنها كانت مزورة.

وبموجب الدستور، يتمتع القائد العام بصلاحيات استثنائية لتجاوز دور الرئيس، مع السيطرة على وزارات الدفاع والحدود والداخلية

وجهود ميانمار الانتقالية من الحكم العسكري إلى الديمقراطية ليست ذكرى بعيدة. وحتى بدأت الإصلاحات الديمقراطية في عام 2011، كان الجيش يحكم البلاد، وهي حقيقة استمرت في التأثير على مؤسسات البلاد طوال السنوات اللاحقة.

وفي عام 2015، شكلت ميانمار أول حكومة مدنية على الإطلاق عندما فاز حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (NLD) المعارض لسوتشي في الانتخابات بأغلبية ساحقة. ومع ذلك، أصبحت سوتشي زعيمة الأمر الواقع فقط، ومنعتها المحكمة من أن تصبح رئيسة.

ويمنح دستور البلاد، الذي صاغه النظام العسكري السابق في عام 2008، الجيش تحفظًا برلمانيًا بنسبة 25 بالمائة من إجمالي عدد المقاعد البالغ 476 مقعدًا. وبموجب الدستور، يتمتع القائد العام بصلاحيات استثنائية لتجاوز دور الرئيس، مع السيطرة على وزارات الدفاع والحدود والداخلية.

في انتخابات نوفمبر، حصلت الرابطة الوطنية للديمقراطية على مقاعد كافية لتشكيل حكومة. ومع ذلك، اعترض الجيش على النتائج، قائلاً إن التزوير حدث في قوائم الناخبين وغيرها من الوثائق.

ويعد هذا أول انقلاب للجيش ضد حكومة مدنية منذ عام 1962، لكنه بدأ يعطي مؤشرات على احتمال تدخله بعد الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك، كانت توترات الحكومة مع القادة العسكريين معروفة قبل فترة طويلة من الانتخابات.

وكانت سوتشي، وهي سجينة سياسية سابقاً، تخضع للإقامة الجبرية لمدة 15 عاماً بأمر من الجيش. وعارضت الشخصيات العسكرية مشروع القانون الذي أقره البرلمان، ووافق عليها كقائدة الأمر الواقع في عام 2016. ولذلك جاءت نتائج الانتخابات في نوفمبر بمثابة ضربة كبيرة للجيش.

وجاء الانقلاب الذي أعقب ذلك في الأسبوع الذي كان من المقرر أن يحلف فيه البرلمان في الحكومة الجديدة. وبحسب ما ورد كان الجيش قلقًا بشأن تحديث في الدستور يمكن أن يمحو نفوذه في البرلمان من خلال تغيير ميزان القوى.

وتحظى سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بشعبية كبيرة في الداخل. ومع ذلك، فقد تضررت مكانتها، التي تم الإشادة بها في الغرب باعتبارها معقلًا للديمقراطية، إلى حد كبير بسبب صمتها إزاء سياسة ميانمار القمعية ضد المسلمين في ولاية راخين الغربية.

وفر أكثر من 900 ألف من مسلمي الروهينجا عبر الحدود إلى بنغلاديش بعد أن شنت الدولة حملة عسكرية في عام 2017 بحجة “محاربة المسلحين”، إلا أن الأمم المتحدة التي عملت فيها سو تشي في وقت من الاوقات رفضت هذا الادعاء قائلة إن العملية التي أطلقت العنان لسلسلة من الفظائع كان لها “نية الابادة الجماعية.”

وتستمد الزعيمة المخلوعة الدعم في الداخل من مجموعة بامار البوذية العرقية ذات الأغلبية. وتعرضت لانتقادات في الخارج لتجريدها من حقوق التصويت لنحو 2.6 مليون شخص، بما في ذلك الروهينغيا.

ومن غير المحتمل أن يؤدي عزلها إلى تغيير سياسة البلاد في ولاية راخين، حيث كان الجيش في طليعة حملة وحشية ضد الروهينغيا. وتلقي الأمم المتحدة باللوم على الجيش في جرائم تتراوح بين القتل خارج نطاق القضاء وإحراق قرى بأكملها واغتصاب النساء في ولاية راخين.

وفرضت الولايات المتحدة في 2019 عقوبات على مين أونغ هلاينغ القائد العسكري الذي تولى السلطة بعد الإنقلاب، وكذلك ثلاثة قادة عسكريين آخرين لارتكابهم جرائم ضد أقلية الروهينغيا المسلمة. ولديه عدة قضايا معلقة ضده في مختلف المحاكم الدولية.