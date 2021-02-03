مبعوث بايدن إلى إيران.. مكروه في إسرائيل.. ووالده مصري

عينت وزارة الخارجية أحد مساعدي أوباما السابقين الذي ساعد في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة بشأن إيران.

وبعد تأكيد تعيين روبرت مالي، كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإعادة الدخول في الاتفاق إذا عادت إيران إلى الامتثال لها أولاً.

وتعرض روبرت مالي، وهو دبلوماسي أمريكي محترف، لانتقادات من شخصيات يمينية إسرائيلية لكونه “معاديًا لإسرائيل”.

وأثار اختيار واشنطن الجديد لمبعوثها إلى إيران، روبرت مالي، غضب الكثيرين – من المستشارين الأمريكيين الصقور، إلى الشخصيات الإسرائيلية اليمينية، وكذلك بعض الإيرانيين الأمريكيين، الذين كانوا من المدافعين الأقوياء عن تغيير النظام في طهران. لقد جاءوا جميعًا لمتابعة أجندة مشتركة، وهي الدفاع سرًا أو علانية عن المصالح الإسرائيلية. فإيران هي العدو السياسي لإسرائيل في الشرق الأوسط، واللوبيات الموالية لإسرائيل في جميع أنحاء العالم تؤيد الضغط الهائل على طهران وإجبار الدولة ذات الأغلبية الشيعية على تليين موقفها ضد تل أبيب.

وكان مالي، وهو دبلوماسي أمريكي يهودي محترف يتمتع بخبرة واسعة في حل النزاعات وسياسات الشرق الأوسط، شخصية محورية في إدارة أوباما فيما يتعلق بصياغة الاتفاق النووي مع إيران.

ويشغل مالي حاليًا منصب رئيس مجموعة الأزمات الدولية. لقد دافع منذ فترة طويلة عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية المعتمدة دوليًا مع إيران.

ومالي، المدافع القوي عن عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، كان جزءًا من الفريق الأمريكي الذي نظم محادثات السلام الفاشلة في كامب ديفيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2000. كما دافع منذ فترة طويلة عن التقارب مع الإخوان المسلمين وحماس، الجناح الفلسطيني للإخوان في الأصل.

وكانت إدارة ترمب السابقة معارضة شديدة للإخوان، حتى إنها فكرت في تصنيف الحركة الإسلامية السياسية على أنها جماعة إرهابية، بينما كانت الولايات المتحدة قد أعلنت حماس منظمة إرهابية في عام 1997.

وأشارت إدارة بايدن الجديدة، التي تتبع آثار عهد أوباما، إلى أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي

وفي عام 2008، قادت علاقاته مع شخصيات «حماس» حملة أوباما إلى قطع علاقاتها مع مالي تحت انتقادات شديدة من جماعات الضغط السياسية اليمينية الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء. ولكن بعد فوز أوباما بولايته الثانية، أصبح مالي كبير مفاوضيه مع الإيرانيين.

وأشارت إدارة بايدن الجديدة، التي تتبع آثار عهد أوباما، إلى أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي. وصرح وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين أنه “إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه”.

وكان والدا مالي يهوديين. والده، سيمون مالي، كان صحفيًا يساريًا ولد في مصر. وكان كلا الوالدين من المدافعين الأقوياء عن جبهة التحرير الوطني الجزائرية المؤيدة للاستقلال، والتي خاضت معركة دامية ضد فرنسا.

في عام 1980، عندما كانت عائلة مالي تعيش في فرنسا، تم طردهم من البلاد على أساس أن سيمون كان ضد الاستعمار الغربي وإسرائيل.

وأجرى والد الدبلوماسي مقابلات مع العديد من الشخصيات اليسارية والمؤيدة للاستقلال، بما في ذلك فيدل كاسترو، الزعيم الثوري الكوبي، وياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية. على ما يبدو، فإن موقف والدي مالي المؤيد للجزائر قد ترك بصمة مدى الحياة على ابنهما.

إن اليسار اليهودي والشخصيات اليمينية اليهودية كانت لديها اختلافات سياسية مختلفة لفترة طويلة. ولكن في عهد ترمب، زادت الانقسامات بين الجناحين – من ناحية، الشخصيات اليمينية مثل الراحل شيلدون أديلسون، مانح كبير لكل من الجمهوريين ونتنياهو، ومن ناحية أخرى، يساريون متشددون مثل بيرني ساندرز، سياسي ديمقراطي قوي.

لطالما دافع اليهود الجمهوريون مثل إليوت أبرامز، مبعوث إدارة ترمب السابق عن إيران، وجاري كوشنر، وهو يهودي أرثوذكسي وصهر دونالد ترمب، عن رؤية الصقور ضد إيران وحركات مثل جماعة الإخوان المسلمين، ومتحالفين مع الصهاينة الإسرائيليين اليمينيين مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أنهم قلقون من أن دفاع اليسار اليهودي عن التنوع والتعددية الثقافية يمكن أن يدمر الهوية اليهودية ذاتها. كتب أبرامز: كيف يمكن لليهود البقاء على قيد الحياة في أمريكا المسيحية، الذي أعرب عن أسفه لحقيقة أن المستويات المتزايدة من التزاوج اليهودي في الولايات المتحدة ستؤدي في نهاية المطاف إلى اختفاء اليهود في البلاد.

وجادل أبرامز بأن اليهود لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة في أمريكا إلا إذا كانوا مصممين على البقاء مجتمعاً “دينياً”.

ولكن أشخاصاً مثل مالي وبلينكن، وهي شخصية ليبرالية أخرى من أصل يهودي، لا يتفقون مع اليهود الأمريكيين اليمينيين وكذلك مع حلفائهم في إسرائيل، مدافعين عن تغيير مسارهم السياسي في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يقدم مالي، بصفته المبعوث الخاص إلى إيران، تقريرا إلى بلينكن مباشرة، وفقا لمصادر مختلفة.

وفي أعقاب فشل قمة كامب ديفيد، أغضب مالي بشكل خاص كلاً من المؤسسة اليمينية الأمريكية والإسرائيلية عندما ألقى باللوم ليس على عرفات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، ولكن على إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي.