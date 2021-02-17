ما لا تعرفه عن فيتامين (د)

حاصلة على الماجستير في أمراض الغدد الصماء

إذا كنت من محبي الجلوس في المنزل، أو تعيش في منطقة لا تتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة او من اصحاب البشرة الداكنة، فقد تكون عرضة لنقص فيتامين د أو ما يسمى بفيتامين أشعة الشمس.

لنتعرف أكثر عن فيتامين د: هو من الفيتامينات المنحلة بالدسم التي توجد بشكل طبيعي في بعض المأكولات كما أن الجسم قادر على تركيبه داخليا بالتعرض لأشعة الشمس . في جميع الحالات يجب أن يمر فيتامين د بمرحلتي تفعيل الأولى في الكبد ليتشكل الكالسيديول والثانية في الكلية وتشكل الفيتامين الفعال الكالسيتريول .

فوائد فيتامين د:

● يحفز على نمو العظام والأسنان: حيث يحفز الأمعاء على امتصاص الكالسيوم والفوسفور اللاعبان الأساسيان في نمو العظام

● يدعم الجهاز المناعي والجهاز العصبي: العديد من الدراسات أكدت أن فيتامين د يحمي الجسم من الإصابة بالأنفلونزا

● ينظم افراز الانسولين وله دور في التحكم بالسكر عند مرضى السكري

● يدعم وظيفة الرئة والقلب

● يلعب دورا هاما في فترة الحمل: عوزه عند الحامل قد يؤدي الى مخاطر الولادة المبكرة أيضا ربط العلماء انخفاضه بالإصابة بالسكري الحملي. أما زيادته قد تؤدي الى اصابة المولود بالحساسية من بعض الاطعمة حتى عمر السنتين.

نقص فيتامين د:

على الرغم من أن الجسم قادر على إنتاج هذا الفيتامين ولكن نقصه قد يحدث للعديد من الأسباب ويؤدي للكثير من المشاكل الصحية.

1- نوع البشرة: حيث تبين أن البشرة الداكنة اقل امتصاصا لأشعة الشمس من الأشعة البيضاء

2- استخدام الواقيات الشمسية: استخدام واقي شمسي بعامل حماية 30% قادر على خفض إنتاج الفيتامين د بنسبة 95% أو أكثر.

3- الموقع الجغرافي: إذا كنت تعيش في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية أو في الدول التي لا تتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة من السنة فانت أكثر عرضة للتعرض لنقص فيتامين د.

4- الرضع: الأكاديمية الامريكية للأطفال نصحت بتزويد الرضع ب 400 وحدة دولية يوميا من فيتامين د فمويا .

5- السمنة: قد يحتاج الأشخاص ذوي الوزن المرتفع إلى زيادة كمية الفيتامين د حتى يصلوا إلى التركيز المطلوب في الجسم.

6- العمر: كبار السن قد يتعرضون لنقص في الفيتامين د نتيجة لزيادة سماكة الجلد، وبالتالي صعوبة امتصاص الاشعة فوق البنفسجية .

أعراض نقص فيتامين د

★ الإصابات المتكررة بالالتهابات

★ التعب

★ آلام العظام والظهر

★ الكساح عند الاطفال

★ تساقط الشعر

★ الآلام العضلية

وفي حال عدم العلاج لفترات طويلة قد تؤدي الى تعقيدات كبرى:

★ في الجهاز القلبي الوعائي

★ ترقق العظام عند البالغين

★ في الجهاز المناعي

★ أمراض عصبية

★ اختلاطات في فترة الحمل

★ بعض انواع السرطانات

★ الاكتئاب

علاقة فيتامين د بالاكتئاب:

ربطت بعض الدراسات بين عوز فيتامين د والاكتئاب وفسر ذلك بالأهمية الكبيرة التي يلعبها فيتامين د لعمل الدماغ وبالتالي قد تظهر اعراض الاكتئاب عند بعض الأشخاص ومنها:

A. الشعور المفرط بالحزن وفقدان الأمل

B. انعدام الشهية

C. نقصان الوزن

D. القلق

E. الصداع

العلاج:

وأهم العوامل هو محاولة التعرض لأشعة الشمس لفترات كافية لأنها العامل الاهم في تكون الفيتامين داخل الجسم

بالإضافة لذلك تناول الاطعمة الحاوية على الفيتامين ومنها: المأكولات البحرية البيض، الأجبان، لحم الكبد والحليب

وفي حالة النقص الشديد لابد من تناول المكملات التي تحتوي على فيتامين د مع ضرورة المتابعة مع الطبيب المختص لتحديد الجرعات ومدة الاستخدام.