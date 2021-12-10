الطريقة الاذكى في تعليم اللغة العربية

بعد خبرات عملية طويلة فقد أصبحنا نعتقد أننا إذا أردنا تحقيق أقصى نجاح ممكن في تعليم اللغة العربية لأطفالنا أو للأجانب فإن علينا أن نبدأ بتعليمهم الضمائر المتصلة، فإن هذه الضمائر البسيطة الخفيفة السهلة في النطق والتي تقتصر على حرف أو حرفين كفيلة بأن تجعلهم يُحبون اللغة العربية ويحسون بالقدرة على إتقانها في أقصر وقت ممكن .

وعلى سبيل المثال فإننا نبدأ بالفعل “كتب” ونستخدم صيغة الماضي للغائب المفرد منه التي هي الصيغة الأساسية (أو القاعدية بلغة الصناعة و التكنولوجيا) فتصبح عندنا بالإضافة إلى هذه الصيغة القاعدية صيغ دالة على المتكلم الفرد “كتبَ” وعلى جماعة المتكلمين “كتبنا” والغائبة “كتبت” والغائبان “كتبنا” والغائبان “كتبا” والغائبون “كتبوا” والغائبات “كتبن” والمخاطب “كتبت” والمخاطبان “كتبتما” والمخاطبون “كتبتم” والمخاطبات “كتبتن” وبعد أن يتعلم الأجنبي هذه الصيغ ندل المتعلم في الحصة التالية أو في المرحلة التالية من نفس الحصة على أن هذه الضمائر المتصلة تنوب عن ضمائر منفصلة وأننا لو أردنا أن نستخدم المنفصلة بعدها من باب التأكيد أو التحقيق فإن هذا قد يكون نوعا من البلاغة، وقد يكون نوعا من تلبية حاجة معينة إلى تحديد أو تنبيه، وبهذا فإنه سيتعلم وسوف يشعر عند ذاك بتمكنه من اللغة العربية وكيف لا وهو قد أصبح قادراً على صياغة الجمل التالية:

– كتب هو

– كتبت أنا

– كتبنا نحن

– كتبت هي

– كتبا هما

– كتبتا هما

– كتبوا هم

– كتبن هن

– كتبت أنت

– كتبتما أنتما

– كتبتم أنتم

– كتبتن أنتن

اليسار إلى اليمين

فإذا أضفنا إلى هذا قولنا إنه يمكن له أن ينقل الكلمة التي على اليسار إلى اليمين والتي على اليمين إلى اليسار فيقول هو كتب، بدلا من كتب هو فيحصل على جملة اسمية بدلاً من جملة فعلية فإننا سنكون بهذا الأسلوب البسيط جداً والسهل جداً تكون قد وصلنا معه إلى نصف المطلوب في تعليم اللغة العربية في أقل من ساعة من الزمن.

يقتضي هذا خطوة ثالثة في تعليم ضمائر النصب والجر المتصلة وهو أمر يصبح يسيراً مع اتقان ما سيق من ضمائر الرفع ومن الجدير بالذكر هنا انه يمكن من باب توكيد التعليم أن نجعل من يتلقون العلم علينا يربطون في بداية تعلمهم وبصفة دائبة بين ضمائر الوصل وضمائر الفصل المناظرة لها من باب تثبت إحساسهم باللغة العربية فإذا قلنا تعبيراً من قبيل ذهب إليهم فلا مانع من أن نجعل الجملة قابلة للتوكيد بأن نعلمهم معها ذهب إليهم هم. وهكذا جاء إلينا.. تكون هناك جملة مقابلة لها: جاء إلينا نحن.. وهكذا.

حزمة الأفعال

في هذه المرحلة المبكرة نبدأ باختيار حزمة الأفعال المرتبطة في المعنى والتي تحقق في الوقت نفسه إلماما بكل حروف الهجاء فإذا قلنا كتب وقرأ وذاكر ودرس ونقل وسمع وسكت وعلم وفهم وبدأ وشهد وخرج وشكر فإننا نكون قد استوعبنا الحروف الثمانية والعشرين في ذات الوقت، ويمكن لنا أن نبدأ في بناء الجمل والتعبير بها عن المعاني التي نريدها كما نبدأ ما يُسمى في الحياة العامة بالحوار الذي يعتمد على مفردات قليلة لكنه يوظف هذه المفردات بطريقة قادرة على أن نستوعب المعاني جميعاً.

وعلى سبيل المثال فإننا نستطيع أن نوظف هذا الأسلوب كمقدمة لأي منهج (أو أي فصل دراسي) قائم بالفعل على الطريقة الكلية بحيث نبدأ بعد إتقان هذه الجزئيات في قراءة النصوص المتاحة في كتب التعليم القائمة بالفعل والتي تستند إلى مقاربات أخرى للمنهج والمعنى الذي أريد أن أقوله إن هذا المنهج الذي أقترحه لتدريس اللغة العربية لا يشترط إلغاء المتاح بل إنه على العكس يرحب بأن تستخدم بداياته وتكملها ما كانت شرعت فيه وتدربت عليه وأسست مؤسستها فنحن لا نشترط الهدم من أجل البناء وإنما نقدم بوابات تقود إلى البوابات الموجودة بالفعل وتساعدها على تحقيق فعالية أكبر في نجاح مخططاتها التربوية.