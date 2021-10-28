حول اغتصاب فلسطين التاريخية!

ليس كل من يتعرض لضيم في طفولته، يتحول إلى مجرمٍ حين يكبر فيتعثر في دروب الدنيا وبحورها، فهناك حالات استثنائية يُكرمها الله بتحويل الألم إلى طاقة إيجابية، فتُعطي وهي المحرومة، وتُكرم وهي المضطهدة، وتفرح لسعادة الغير وهي المغتصبة..

أقول ذلك وقد ساقتني أقداري لمخالطة أناس أقحموا أبرياء في سجون الجرائم والجنح، لأنهم اكتشفوا أنهم تعرضوا في طفولتهم لحوادث اغتصاب، المشكلة في هؤلاء الناس أنهم يستدرجون الضحايا بأساليبهم الخفية ليوقعوهم في فخ الجرائم من سرقات وغيرها، إذ يحرصون على تفوق جانب الشر الذي تعرضوا له في طفولتهم على جانب الخير الذي جُبلوا عليه منذ ولادتهم!

“تعكير شخصية الإنسان” وتحويله من سويٍ إلى معاقٍ في تفكيره ونظرته للآخرين، بل وتسويقه لجمهوره ومحيطه على أنه “مريض نفسيًا” أو “مهزوم” أو يعاني من “سلوكيات خاطئة” أسلوبٌ فاشل لا يصمد أمام كيد الله المتين لكل من خُلقَ بفطرةٍ سليمة، لم تنل منها كل الحوادث الأليمة التي تعرض لها، بل زادته سلامًا داخليًا وصمتًا يهزم كل قوى الطغيان، بل وكل من أقحم نفسه لمعالجةِ أي أثرٍ تعرض له، بتشخيصه الخاطئ لنظرته ورؤيته في الحياة.

أحببت الله

فأنا شخصيًّا تعرضتُ لحادثةٍ أليمةٍ في صغري، لكنها فجّرت بداخلي التمرد على كل العادات والتقاليد المجتمعية البالية، خلقت بداخلي الثأر لكل الموهوبين والخلوقين ولكل محبي الطفولة المستضعفة في طهارتها؛ القوية في براءتها!

أحببتُ الله وشعرت كم أنه قريبٌ مني بينما يُمارس الرّذيلة ضدي بائع الدكان في الحي الذي أقطنه، وأنا التي لم أتجاوز الرابعة من عمري، عشقت الله عشقًا لا وصف له، إذ أهلني لأكون قوية، صلبة، لا تهزها مغريات الجنس ولا قضايا النوم والفراش، في الوقت الذي يطربني شعر عنترة بن شداد لعبلة ويسعدني أن أشارك كل مجتمعي أفراحهم، ويبهجني أن تزف إليّ الأخبار التي تتحدث عن عقد قران صديقاتي وزميلاتي وقريباتي وجاراتي لعرسان تقدموا إليهنّ بعد حبٍ وإعجاب، أفرح لهن، وأرقص معهن، بينما أنأى بنفسي عن إقحامها في أي تجربة زواج، ذلك لأن اغتصابي في صغري، جعلني فتاة تعشقُ وطنها السليب فلسطين، وجعلني ابنة قضيتي التاريخية من رأس الناقورة حتى رفح، لا ابنة أبي وأمي فقط لا سيما بعدما أكرمني الله بابتلاءٍ آخر إصابتي برصاصة القناص الإسرائيلي بينما كنت في عمر الخمسة أعوام وأنا عائدة من المدرسة في الصف الأول الابتدائي.

أحبُ نظرتي الملائكية لكلِ شيءٍ حولي، نظرتي لا تعادي الفطرة، بل تحترمها، لكنها في ذات الوقت تبتهج لاختبارات رب العباد، الذي اختارني وحباني منذ صغري لأكون ملهمة في عدة أمور، وإنني وإذ أعلن عفوي التام عن صاحب الدكان الذي اغتصب طفولتي، فإني أشكر الله الذي قدرّ ذلك، لأنه جعلني أكثر حبًا للقرآن الكريم، أتلوه على ماء فأرتشفه كأنه الشهد، كأنه السكر، كأنه اللبن، كأنه كل شيءٍ ملهم، فيضيء وجهي وأصبح قمرًا فيغنيني عن كل مساحيق التجميل، أرى في ارتشافه جرعة ووصفة طبية لكل أمراضي وأوجاعي، لولا مرض أعاني منه سوى نظرة البعض القاصرة بحدود إبداع الأنثى وريادتها وحريتها، طالما دعوت الله أن يمنحني ما أحتاجه، فيلهمني إلى تلاوة القرآن الكريم وارتشافه على ماء، ليس من أجل الرقية، فأنا من محبي المعالي، ولا أعلى ولا أسمى من أن أكون في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى، وهذا يتطلب مني أن أكون من الذين لا يرقون ولا يسترقون..

في تلاوة القرآن وارتشافه على ماء، عشقت كل ابتلاء عشته، كل تزييفٍ أُقحمتُ فيه، وإني وبكل ثقة أقولها أنني أفتح باب المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على مصراعيه كلما رتلت القرآن الكريم وارتشفته على ماء، ذلك لأنني أرى فيه رسالة قرآنية قوية مفادها يتلخص في الآية الكريمة “ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون”.

نصحية لكل من يعاني من الأوجاع

سعيدة أكثر من أي وقتٍ مضى أنني أرتل القرآن الكريم وأرتشفه على ماء لأقول لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، هنا باقية، كأنني عشرون مستحيل، فأنا انعكاس لقضية فلسطين!

وأنصح كل من يعاني من أوجاع من أمراض من علل أن يدمن تلاوة القرآن الكريم وارتشافه على ماء، لله در تالينه وشاربينه كم يُشرفهم الله بأن يجعلهم من الطائفة التي لا يضرها من خالفها؛ ولا من حاول أن يستفزها بإرسال صور الجماع المخلة للآداب أو يسعى لحرف بوصلتها في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه بتوجيه الأسئلة الخادشة للحياء، كل ذلك لم يخدش حيائي بل يحفزني لمقابلة كل الرؤساء والزعماء والعامة بصدرٍ قوي وأرضية تقول لكل من يسعى لإيذائي “يسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسقط كل عدو لطهارة المرأة الحالمة والشجاعة”..

فليكثروا من إرسال الصور الجنسية المخلة للآداب، لن تحرك شعرة في رأسي، ولن يرمش لها رمش، وسأعلم كل بنات العالم كيف يحولن الحوادث المؤلمة التي تعرضن لها إلى طاقة إيجابية، ليكنّ على اختلاف انتماءاتهن عناوين الفرح والسلم والريادة لمجتمعاتهن، وعناوين الحرب على أعداء قضيتهن ولا عدو لهن ولي سوى المحتل الإسرائيلي..

وأكرر ممنونة لبائع الدكان إذ جعلني عاشقة لفلسطين كل فلسطين من رأس الناقورة حتى رفح..

وأختم إني منحازة لفلسفتي في تلاوة القرآن الكريم وارتشافه على ماء، ففيه كل الريادة الطمأنينة السكينة إلى آخره..

تأتي هذه التدوينة لأكون سببًا في التأثير الإيجابي في حياة كل المكلومين، لأزيدهم قوة وأنصر كل من يريد استضعافهم واختزال قضيتهم في جنس ونوم وفراش!