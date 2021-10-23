الأهمية الاستراتيجية لمساهمات الدكتور عبد القدير خان

أبو البرنامج النووي الباكستاني يرقد الآن في سلام إذ توفي الدكتور عبد القدير خان، الذي حصل على درجة الدكتوراه في هندسة المعادن وأعاد إحياء برنامج الأسلحة الذرية للبلاد، عن عمر يناهز 85 عامًا. سيظل يحظى دائمًا بتقدير كبير لخدماته في مجال تكنولوجيا الدفاع، مما جعل البلاد لا تقهر. وما بدأ كبرنامج ردع طموح، منذ فترة طويلة في السبعينيات، تم إثرائه من قبل العالم الراحل للسماح لباكستان بأن تصبح أول قوة نووية في العالم الإسلامي.

وعلى الرغم من أنه شابته خلافات على يد السياسة الواقعية، لدوره المزعوم في نقل التكنولوجيا إلى ما وصفته الولايات المتحدة آنذاك بالدول المارقة، وخاصة إيران وكوريا الشمالية، إلا أن الدكتور عبد القدير كان من المشاهير في الداخل، وسرا لم يتم حله للعالم بأسره لدوره العبقري والمخادع.

السرية المطلقة

وعاش الدكتور خان ومات حياة من السرية المطلقة. وعلى وجه الخصوص، كان العقدان الأخيران في غياهب النسيان، حيث أنه نأى بنفسه عن البحث وحتى التنشئة الاجتماعية.

وبغض النظر عن حقيقة أنه كان تحت المراقبة، حيث بقي في المنزل، فإن مكانته واسمه كانا مقدسين. كما أسس مختبرات خان للبحوث في عام 1976، التي يقال إنها معقل لتخصيب اليورانيوم في باكستان، وأدارها كواحدة من أعرق المؤسسات البحثية وأكثرها تفصيلاً في العالم تحت قيادته الانطوائية.

وكيف تمكن عبد القدير خان من الحصول على التكنولوجيا الأكثر تطورا في عصرها – تصميم أجهزة الطرد المركزي الحديثة – لا يزال من الأساطير.

وفي أوائل السبعينات، كان يعمل في هولندا لاستشارة تعمل على أجهزة الطرد المركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم. وبصفته عالمًا في علم المعادن وحاصل على درجة الدكتوراه في تعدين النحاس من الجامعة الكاثوليكية في لوفين، بلجيكا، فقد جعلته خبرته على اتصال وثيق مع أولئك الذين يطورون أجهزة طرد مركزي في مصنع في ألميلو. وكانت هذه المنشأة تديرها مجموعة URENCO ، وهي مورد للوقود النووي.

ويجيد الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة، فكان مديروه يطلبون منه في كثير من الأحيان ترجمة التقارير الألمانية حول تقنيات أجهزة الطرد المركزي. ولم يفوت أهمية الرسومات والتفاصيل التي رآها انتباهه.

مجنون

وبعد أشهر من إجراء الهند أول تجربة نووية لها في أغسطس 1974، تواصل عبد القدير خان مع الحكومة الباكستانية، عارضًا مساعدته في بناء أجهزة طرد مركزي عالية السرعة يمكنها صنع يورانيوم عالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة.

والرسالة الأولى التي كتبها إلى رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك ذو الفقار على بوتو لم تؤخذ على محمل الجد. وظن المسؤولون الباكستانيون أنه مجنون. ولكن عبد القدير خان أصرّ، وأخيراً، في أواخر عام 1974، التقى ببوتو في باكستان.

وبعد فترة وجيزة، انتقل إلى باكستان مع زوجته وأطفاله والنسخ والتصاميم والملاحظات حول مكونات أجهزة الطرد المركزي الهامة. وعندما انضم عبد القدير خان إلى البرنامج النووي الباكستاني، كان يكافح. وبدأت الجهود الرامية إلى بناء مفاعلات نووية للاستخدامات المدنية والعسكرية في منتصف الخمسينيات عندما تم وضع السياسات والمؤسسات لتدريب علماء المستقبل.

اغتيال شخصيته

وكان دور عبد القدير خان محوريًا في المساعدة في بناء أجهزة طرد مركزي تعمل بالغاز لتخصيب اليورانيوم. ولم يكن ذلك بالأمر الهين. وقد حاول العلماء الباكستانيون لسنوات استخدام البلوتونيوم في صناعة المواد الانشطارية.

وكان طريق البلوتونيوم المؤدي إلى القنبلة لا يسير في أي مكان. وبحلول أواخر سبعينيات القرن الماضي ، أدرك العلماء أنهم سيحتاجون إلى أجهزة طرد مركزي عالية السرعة لتصنيع اليورانيوم عالي التخصيب في درجة الأسلحة (HEU). ولكن امتلاك تصميم جهاز طرد مركزي كان شيئًا بينما الحصول على المكونات الرئيسية لبنائه كان شيئًا آخر -وهنا أظهر عبد القدير خان فطنته الحقيقية بعد أن جعلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) من الصعب على إسلام أباد الحصول على مواد لبرنامجها النووي.

وعلى الرغم من كونه تحت دائرة الضوء، أنشأ عبد القدير خان شبكة معقدة من الشركات الأمامية والممولين والوسطاء لتزويد المكونات النووية الرئيسية مثل المغناطيس الدائري وأنابيب التفريغ والمحولات. كما استفاد عبد القدير خان من اتصالاته خاصة مع عالم المعادن الهولندي هينك سيلبوس الذي قدم لسنوات المكونات الرئيسية للبرنامج النووي الباكستاني.

ويعود الفضل إلى عبد القدير خان أنه كان يعرف الشركة التي ستكون قادرة على بيع المكونات الرئيسية وما إذا كان هؤلاء البائعون سيكونون قادرين على التغلب على قوانينهم المحلية لجعل الشحنات.

وعلى الرغم من حملة الاغتيال الشخصية المستمرة ضده من قبل المتجولين النوويين الدوليين، تمكن الدكتور خان وباكستان من لعب الورق بالقرب من صدرهما. وهذا ما يجعل العالم الراحل أسطورة في حد ذاته. والأمة مدينة له بشدة ، وهي مدينة بتكريم لا يتزعزع.