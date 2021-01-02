من سيكون الرئيس القادم للموساد؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اختار نائب رئيس الموساد ليكون الرئيس المقبل لوكالة التجسس.

المسؤول، الذي تم تحديد هويته فقط من خلال الحرف الأول العبري "داليت" ، تم وصفه في بيان من مكتب رئيس الوزراء بأنه يتمتع "بسجل ممتاز وخبرة كبيرة". وأضاف البيان أن ترشيحه قدم إلى لجنة غولدبرغ التي تفحص المرشحين للمناصب العليا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو لم يبلغ غانتس باختياره في وقت مبكر، وسط انعدام ثقة عميق بين الزعيمين. وقيل إن غانتس اتصل بنتنياهو وأعرب عن غضبه.

من الناحية الرسمية، رئيس الوزراء غير ملزم بإبلاغ وزير الدفاع بهذا القرار في وقت مبكر، لكن هذه هي الممارسة المقبولة.

في حالة الموافقة عليه، سيتولى داليت المسؤولية عن يوسي كوهين، المقرب من نتنياهو الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لرئيس الوزراء قبل أن يصبح رئيسًا للموساد في يناير 2016.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته كزعيم للموساد في يناير، لكن نتنياهو قال في يوليو إنه سيمددها حتى يونيو 2021.

وأعرب الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه عن أملهم في التوصل إلى تفاهمات مع إيران من شأنها أن تؤدي إلى رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي الموقع في يوليو 2015 بين القوى الست الكبرى وطهران.

داليت يبلغ من العمر 56 عامًا. وقد قام بخدمته العسكرية في سيريت ماتكال ، وهي وحدة العمليات الخاصة المرموقة والنخبة ، المسؤولة عن الاستطلاع

الآن سيكون لـ "داليت" مهمة صعبة: تزويد رئيس الوزراء بمعلومات استخبارية دقيقة وصورة صحيحة للواقع، حتى لو كان ذلك يزعجه.

وسيكون الاختبار النهائي لداليت هو إظهار ما إذا كان مصنوعًا من مواد أكثر صرامة، للوقوف في وجه نتنياهو وإثبات عزمه ومهنيته على تحدي رئيس الوزراء إذا لزم الأمر.

كان هناك ثلاثة من كبار المتنافسين في السباق ليحل محل كوهين. جاء الثلاثة من نفس الخلفية، أكثر أو أقل. وخدموا في الجيش الإسرائيلي كضباط صغار، وتم تسريحهم، وبعد بضع سنوات جندهم الموساد في وحدات عملياتية لكن تم تخصيصهم لمهام مختلفة.

داليت يبلغ من العمر 56 عامًا. وقد قام بخدمته العسكرية في سيريت ماتكال ، وهي وحدة العمليات الخاصة المرموقة والنخبة ، المسؤولة عن الاستطلاع وتركيب معدات استخباراتية خلف خطوط العدو.

قبل ثلاثين عامًا، انضم إلى الموساد، وبعد الانتهاء من تدريبه الأساسي لمدة 18 شهرًا كضابط قضايا، التحق بقسم "تسوميت" (عبري تعني "مفرق")، وهو المسؤول عن تحديد مواقع العملاء وتجنيدهم وتشغيلهم. وقد ظل هناك منذ ذلك الحين، باستثناء فترة قصيرة مدتها سنتان كنائب لقائد كيشيت (بو)، القسم المسؤول عن المراقبة والتسلل.

ومن المرجح أن يطمح إلى زيادة عدد الدول العربية والإسلامية التي تطبيع العلاقات مع اسرائيل

ويصف كبار مسؤولي الموساد داليت بأنه مصلح منفتح على أفكار التغيير الهيكلي والتنظيمي والمهني؛ الرجل الذي لم يتم تعيين في طرقه وليس المحافظ.

في تسوميت ، سلك داليت المسار المعتاد وقام بتجنيد عملاء في أماكن ومجموعات كانت على رأس أولويات الموساد: إيران وحزب الله. في صيف 2018، تمت ترقيته ليكون نائب كوهين، مما يشير إلى أنه التالي في الصف. تعيين داليت يحظى بشعبية مع مؤسسة الموساد.

وما هو غير عادي أيضًا هو أنه، على عكس الطبيعة المثيرة للجدل لتعيينات كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إسرائيل، يبدو أن هذا التعيين قد تم قبوله بالإجماع دون تحفظات.

تشبه مسيرة داليت المهنية من نواحٍ عديدة مسيرة كوهين، الذي بدأ أيضًا في الموساد كضابط توظيف وأصبح في النهاية رئيسًا لتسوميت.

وكان من المفترض أن ينهي كوهين، 59 عامًا، مهمته التي استمرت خمس سنوات في نهاية عام 2020، لكنه وافق بشكل مفاجئ على طلب رئيس الوزراء بتمديد إقامته لمدة ستة أشهر أخرى. وربما كان من أسباب ذلك الرغبة في استكمال العملية التي بدأت قبل عامين لاغتيال الدكتور محسن فخري زاده، العالم الذي ترأس البرنامج النووي العسكري الإيراني.

على الرغم من أن داليت يُعتبر تلميذاً لكوهين، الذي على الأرجح سينضم إلى السياسة ويشاع أيضًا أنه يصبح سفير إسرائيل في واشنطن، فإن هذا لا يعني أنه سيتبع بالتأكيد طريقة تفكير سلفه.

ويعتبر كوهين ضابط استخبارات وعمليات سرية غاية النجاح، لكنه أيضاً شخصية مثيرة للجدل بسبب علاقاته الوثيقة مع نتنياهو واستعداده للتحدث والظهور في الساحة العامة إلى درجة غير مسبوقة – مما أثار استياء معظم رؤساء الموساد السابقين، الذين ابتعدوا عن الأضواء.

ويرتبط كوهين بإنجازات مثل سرقة الأرشيف النووي الرئيسي الإيراني في طهران عام 2018، مما أدى إلى تعطيل بنائها للأجهزة المركزية المتقدمة، والهجمات الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي وقعت قبل بضعة أشهر شلت حركة الشحن إلى ميناء بندر عباس الإيراني.

ومن بين الهجمات الأخرى المنسوبة إلى الموساد تحت إشراف كوهين اغتيال مهندسين فلسطينيين، ورد أنهما كانا يعملان في تونس وماليزيا لتحسين قدرات حماس في مجال الطائرات بدون طيار والغواصات الصغيرة.

ومن المنطقي أن نفترض أن داليت كان مطلعا على أسرار معظم عمليات الموساد هذه وغيرها خلال العامين اللذين كان فيهما نائبا لكوهين.

سيواصل الموساد تحت قيادة داليت في السنوات الخمس المقبلة دوره التقليدي كجهاز تجسس خارجي لإسرائيل. ومن المرجح أن يطمح إلى زيادة عدد الدول العربية والإسلامية التي تطبيع العلاقات مع اسرائيل

وسوف يدعم داليت عمليات جمع المعلومات الاستخبارية ضد إيران وحزب الله ويحاول تحسين العلاقات والعمليات المشتركة مع الخدمات الأجنبية في جميع أنحاء العالم – حيث أن 150منها بالفعل على اتصال بالموساد.