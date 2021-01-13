إطلاق لقاح كوفيد-19: وجه قبيح آخر للفصل العنصري الإسرائيلي

وقد تم بالفعل تطعيم ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي ضد فيروس كورونا، وعشرات الآلاف غيرهم في طريقهم للقيام بالمثل في الأسابيع المقبلة.

كانت إسرائيل من أوائل الدول في العالم التي بدأت في طرح لقاح COVID-19 لسكانها، ووفقًا لتقرير “عالمنا في البيانات” الذي تديره جامعة أكسفورد، تحتل حاليًا المرتبة الثانية في العالم من حيث نصيب الفرد من التطعيمات.

ووزارة الصحة الإسرائيلية تهدف إلى تطعيم 100 ألف إسرائيلي يومياً، وقد أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بادعاء جريء بالقول إن إسرائيل ستخرج من الغابة “في غضون أسابيع قليلة”.

وتأثرت إسرائيل بشدة بالوباء، حيث احتلت المرتبة 32 عالمياً في عدد حالات الإصابة بالمرض وتحتل المرتبة أعلى 60 عندما يتعلق الأمر بمعدل الوفيات.

وكان نهج الصحة العامة في إسرائيل معطلًا إلى حد كبير، حيث تم فرض الإغلاق وتعليقه ثم إعادة فرضه.

وقد قاوم اليهود الحريديم بشدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكان معدل انتقال المرض مرتفعًا بشكل غير عادي.

وكان الاختبار في مجتمعات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عشوائيًا. فالسلطة الفلسطينية لديها موارد أقل بكثير لمعالجة الأزمة، وقد تُرك الناس في الغالب لسلطتهم.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتد من طرف إلى آخر في مقاربته لمكافحة الوباء. واستقال العديد من كبار مسؤولي الصحة العامة ووزير واحد.

نتنياهو دفع الثمن الأعلى، لأنه كان يعلم أنه يواجه انتخابات وشيكة

وتمردت الشركات الصغيرة على القيود التي أضرت بسبل عيشهم، وخرج الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج على نهج الحكومة ومحاكمة رئيس الوزراء الوشيكة بشأن الفساد.

وفي الوقت نفسه، بعد أن علم بالتطوير الناجح للقاح، حصل نتنياهو على ملايين الجرعات، ولكن بثمن. وتدفع إسرائيل 62 دولارا للجرعة. ويتكلف لقاح استرازينيكا أقل من دولارين للجرعة لدول الاتحاد الأوروبي التي اشترته، في حين أن نسخة مودرنا هي 18 دولارًا.

ولكن نتنياهو دفع الثمن الأعلى، لأنه كان يعلم أنه يواجه انتخابات وشيكة (من المقرر إجراؤها الآن في آذار/مارس)، مما زاد من عدم شعبيته وتهديداً لاستمرار حكمه. لقد اعتقد أن نجاح Covid-19، حتى إذا تم شراؤه بهذا السعر المرتفع، سيكون بمثابة انتصار لتقديمه إلى جمهور ناخب مريب.

في فلسطين، لا يوجد لقاح متوفر بأي ثمن. ولا تملك السلطة الفلسطينية الأموال اللازمة لشرائها، وتنتظر شحنات من منظمة الصحة العالمية، التي تأخرت. وعلى الرغم من أن إسرائيل هي القوة المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى هذا النحو، فهي مسؤولة عن السكان الفلسطينيين.

وجادل النقاد المؤيدون لإسرائيل بشكل خاطئ بأن اتفاقيات أوسلو حددت أن الفلسطينيين سيكونون مسؤولين عن صحتهم ورفاهيتهم. ومع ذلك، فإن هذا يتجاهل حقيقة أن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها بموجب أوسلو، ولم تعترف أبدًا بدولة فلسطينية.

أما الخلاف الرئيسي الآخر فهو أن السلطة الفلسطينية لم تطلب المساعدة الإسرائيلية – لكن نتنياهو لديه بالتأكيد رقم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويمكنه أن يقدم المساعدة إذا رغب في ذلك. ليس فقط أنه لم يعرض، فالفلسطينيون هم آخر ما يفكر فيه.

ضع في اعتبارك أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين يعملون في نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي أطباء وممرضات وصيادلة. إذ ما يقرب من 20 في المائة من الأطباء الإسرائيليين فلسطينيون، وكذلك 25 في المائة من الممرضات وحوالي 50 في المائة من الصيادلة. ويعمل الأطباء الفلسطينيون جنبًا إلى جنب مع الأطباء اليهود لإنقاذ حياة مرضى Covid-19، من اليهود والفلسطينيين، في المستشفيات الإسرائيلية.

في ضوء انخفاض معدلات التطعيم في المناطق الفلسطينية، فإن الدولة التي تتمتع بنظام صحي عام جيد ستنظم حملة تثقيفية وإعلامية جماهيرية لإقناع المواطنين باتخاذ خطوات إضافية لتلقيح أنفسهم. لا يحدث مثل هذا التواصل في إسرائيل، لأن الحكومة ببساطة لا تفكر بهذه الطريقة.

إنه يترك الفلسطينيين يدبرون أمورهم إلى حد كبير – مثال على ما وصفه السياسي الأمريكي السابق دانيال باتريك موينيهان ب “الإهمال الحميد”. ولكن في إسرائيل، الإهمال ليس حميدًا على الإطلاق. إنه متأصل في نسيج المجتمع وله عواقب مميتة.

وهذا الوضع يسلط الضوء على العنصرية في قلب المجتمع الإسرائيلي، مما يبين كيف أن إسرائيل هي أمة قائمة على الفصل العنصري، تتمتع بحقوق وامتيازات وفوائد أعلى لليهود.

يجب أن تتذكر وسائل الإعلام العالمية التي تروج لنجاح إسرائيل في إعطاء اللقاح أن مثل هذا النجاح يأتي بتكلفة باهظة على الإسرائيليين من غير اليهود الذين تخلفوا عن الركب.