الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي معلق بسبب "F-35"!

تعتبر (F-35 ) واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة طلّبا في العالم، خاصة بسبب تقنية التخفي التي تستخدمها.

وطائرات F-35 هي طائرات من الجيل الخامس، تستخدم التسلل المتقدم مع سرعة وخفة الحركة المقاتلة، ومعلومات المستشعر المدمجة بالكامل، والعمليات التي تدعم الشبكة، والاستدامة المتقدمة.

وقد أبدت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالحصول على طائرات الشبح من الجيل الخامس، إلا أن إسرائيل اعترضت على إمكانية البيع على الرغم من الاتفاق بينهما.

وطالب وزير إماراتي -إسرائيل "بإزالة العقبات“ التي تحول دون حصول الدولة على هذه المقاتلات الشبح من الولايات المتحدة.

يذكر أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى الشرق الاوسط التى تشغل الطائرات اف – 35 والدولة الوحيدة على مستوى العالم التى استخدمتها لأول مرة فى القتال.

(F-35 )

وفي مقابلة على الإنترنت، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "لدينا طلبات مشروعة؛ يجب أن نحصل عليها … ولم تعد فكرة الحرب مع إسرائيل قائمة.

وتابع "وقعت الولايات المتحدة في وقت سابق صفقات لطائرتها المقاتلة F-35 مع العديد من الحلفاء الرئيسيين بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا واليابان ، لكن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلكها.

في حين قال أحد المطلعين على الصناعة والذي كان جزءًا من الحوار مع المسؤولين الحكوميين، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى بيع طائرات مقاتلة خفية من طراز F-35 للإمارات في اتفاق جانبي لمبادرات الإمارات مع إسرائيل.

الصفقة، التي قد تقلل من الميزة العسكرية لإسرائيل في الشرق الأوسط، ستأتي بعد أن قالت إسرائيل والإمارات إنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان علاقة جديدة واسعة بموجب اتفاق ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط فيه.

وفي مؤتمر صحفي، قال ترمب إن الإمارات مهتمة بشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن، والتي استخدمتها إسرائيل في القتال؛ إنهم يرغبون في شراء طائرات F-35 ، وسنرى ما سيحدث ، إنها قيد المراجعة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة ، إن بلاده ستعارض أي مبيعات أمريكية من طراز F-35 للإمارات.

قد تستغرق عملية بيع مقاتلات F-35 سنوات للتفاوض وتسليمها، مما يمنح الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة متسعًا من الوقت لوقف الصفقة.

اشترت بولندا، أحدث عملاء F-35، ٣٢ طائرة ، لكنها لن تتلقى أول تسليم لها حتى عام 2024. كما سيحتاج أي بيع إلى موافقة الكونغرس .

وقال مصدر الصناعة إن بيع الطائرات المتوقع تم ترتيبه بمساعدة مستشار ترمب الكبير جاريد كوشنر؛ ولم يرد البنتاغون والبيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

قد تستغرق عملية بيع مقاتلات F-35 سنوات للتفاوض وتسليمها ، مما يمنح الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة متسعًا من الوقت لوقف الصفقة.

تم الإبلاغ عن صفقة F-35 المحتملة لأول مرة من قبل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فخرج بيانا من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه: إن إسرائيل لم تخفف من معارضتها لأي مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات يمكن أن تقلل من تفوقها العسكري كجزء من تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وبموجب تفاهمات تعود لعقود من الزمن ، امتنعت واشنطن عن مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط التي يمكن أن تضعف "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل (QME).

وبموجب الاتفاق مع الإمارات ، وافقت إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، كما أن الاتفاق يشدد على معارضة إيران القوة الإقليمية التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط.

إن إسرائيل لم تخفف من معارضتها لأي مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات يمكن أن تقلل من تفوقها العسكري كجزء من تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، شاهد طياروها F-35 وهي تعمل بينما كانت أسراب سلاح الجو الأمريكي التي تحلق بالمقاتلة الشبح تدور داخل وخارج قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من أبو ظبي منذ عام 2019. ولدى القوات الجوية الإماراتية عشرات طائرات إف-16 وميراج 2000 فرنسية الصنع في الخدمة بالفعل.

لكن طائرات F-35 ستوفر ميزة أكبر بكثير على إيران ، التي يعود تاريخ قوتها الجوية إلى حد كبير إلى عمليات الشراء التي تمت قبل ثورة 1979 وتشمل بعض الطائرات المصنعة محليًا.

كما أن القدرة الشبحية لطائرة F-35 تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبطاريات الإيرانية المضادة للطائرات، التي تعرضت بالفعل لانتقادات دولية لإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية في يناير .

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