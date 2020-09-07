أرطغرل ودعوة النهضة الإسلامية

مسلسل قيامة أرطغرل بالتّركيّة Diriliş Ertuğrul قصة تاريخية ملحمية تدور أحداثها في منطقة الأناضول.

إنه أبرز المسلسلات التركيّة الذي انتشر في العالم الإسلاميّ خاصة في بلاد العرب.

يحكي المسلسل "قيامة أرطغرل" سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه – والد عثمان الأول ، مؤسس الدولة العثمانية – في القرن الثالث عشر الميلاديّ، في سياق رحلة البحث عن أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم من تنقلاتهم المستمرة، بعد أخطار عديدة وعقوبات متنوعة منعت الأمن والسلامة وعدمَت الاستقرار لهم.

كان الصليبيون والمغول أعدائهم الألداء يمكرون أشد المكر عليهم ،ليمنعوا من أن يصبحوا هؤلاء قوة محكمة في الأناضول.

تحتو القصة أبطالا عباقرة أدّووا دورهم بأحسن صورة، السيد أرطغرل أحد محاربي قبيلة الكاي التّابعة لأتراك الأوغوز المسلمين، يصبح فيما بعد قائدًا للقبيلة وأميرًا للقبائل التركية جميعها، كان قائدا شجاعا امتزجت شجاعته بالحكمة والبصارة، وكان منظره مشوبا بالجراءة والوقار.

المسلسل التركي قيامة أرطغرل

ووالده سليمان شاه سيد القبيلة، كان شخصا مميزا تلوح في وجهه ملامح الهيبة والإيمان، وأمه أم هيماء هي حكيمة وحنونة، وزوجته السيدة حليمة جميلة ، لها تأثير كبير في حياة زوجها أرطغرل وفي قبيلته الكايي.

ورغم احتواء المسلسل على خمسمائة حلقة في خمسة مواسم فإنه يواصل جذب أنظار المشاهدين، ويتابعه عشرات الملايين في أصقاع العالم مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو شبكة الإنترنت.

وفي ولاية كيرالا، في الهند أيضا يكثر متابعوه حتى قاموا بإنشاء مجموعات واتساب مخصصة باسم"مشجعو أرطغرل" أو "محاربو ارطغرل". وقد ساهم هذا لهم بقدر كبير لتعرف اللغة التركية واستعمالها مدمجة أثناء الكلام العادي مثل كلمة "Eyvallah".

هذا المسلسل كما أن له إيجابيات عديدة فله أيضا سلبيات بسيطة، غير أنه تتفوق الإيجابيات بشكل واضح.

لأنه قد نجح في إظهار حضارات الإسلام وثقافاته العريقة ويوضح الخيانات التي واجهها العالم الإسلاميّ في طيات تاريخه.

وفي ولاية كيرالا، في الهند يتابع الالاف مسلسل قيامة أرطغر،و قاموا بإنشاء مجموعات واتساب مخصصة باسم"مشجعو أرطغرل" وقد ساهم المسلسل في التعريف باللغة التركية واستعمالها مدمجة أثناء الكلام العادي مثل كلمة "Eyvallah.".

ولذا يتميز عن سائر المسلسلات التركية. إضافة إلى ذلك أنه يتميز بما يظهر من وجه جميل يسير فيه الإسلام والروحانية جنباً إلى جنب.

ويعلمنا من خلال التعاليم المستمرة كيف نواجه أي موقف. هناك شعور ينتقل إليه المستمع من كلام ابن عربي، وقصص ديلدمير وبامسي بكلمات تجذب المشاهدين.

وكذا ترغوت وبامسي- أصدق محاربي أرطغرل – اللذان يطيعان أوامر القائد كاتباع مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يصورون على أنهم تابعون..

يصور أرطغرل في نفسه كل فضائل كريمة وأخلاق محمودة تشبه المناهج النبوية في تربية النفس والأمة.

إضافة إلى أنه يجيئ لنشر العدالة وإعدام الخونة. نرى كثيرا من الخائنين في جميع مواسم المسلسل واحدا تلو الآخر، كل منهم يذكرنا بالمنافقين الذين حاولوا لإيقاع النبي (صلعم) في فخ الكفار، وما قام به أرطغرل جزاء للخائنين، يذكرنا أفعاله (صلعم) نحو الخائنين والمنافقين.

وميزة المسلسل الأخرى، هي الحوار انصار أرطغرل له تأثير عميق في قلوب المشاهدين على أنه مقتبس من الآيات والأحاديث مثل "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين"(سورة البقرة; 249).

تشير الآية إلى أنه ليست نهضة الإسلام بالعَدد والعُدد بل بقوة الإيمان والتوكل والصبر. وهذا ما يتصور لنا من أول المسلسل إلى آخره، وابن عربي مرشد أرطغرل ينقل رسالة الإسلام بأفكار جديدة بأسلوب جميل. كل لحظة نراه في المسلسل مليئة بالإيمان والتوحيد.

الغاية الحقيقية من هذا المسلسل ليست سرد الرواية التاريخية التي يقدمها المسلسل بل القيم والدروس والعبر والمفاهيم من قيم العزة والتمسك بالإسلام والعدل والدفاع عن المظلومين والسعي لتغيير النظام العالمي المتوحش حينها بوجود المغول والبيزنطيين لإقامة نظام العدل الإسلامي وتأسيس دولة قوية يعيش فيها المسلم وغير المسلم بأمن وأمان وسلام.

من أعظم الأمور التي ركز عليها المسلسل هو النظام الإلهي وضرورة تأسيسه والحفاظ عليه، نظام تستمد شرائعه وقوانينه من الوحي الإلهي، هذا النظام مفقود في الدول الإسلامية المعاصرة

ومن أعظم الأمور التي ركز عليها المسلسل، النظام الإلهي وضرورة تأسيسه والحفاظ عليه، نظام تستمد شرائعه وقوانينه من الوحي الإلهي، هذا النظام مفقود في الدول الإسلامية المعاصرة، لذا لا يسود فيها الأمن والأمان والإستقرار، وقد اعتبر المسلسل بأنه هو رد على الإسلاموفوبيا أيضا.

يقدم للإسلام الجوهر الحقيقي ويحافظ على قيمه وقداسته. ولذلك تكون قيامة أرطغرل عبرة سامية مستقيمة لمن اتهموا الإسلام والمسلمين بالإرهاب، ونموذجا بارزا لإصلاح لأمراء المستبدين والقادة المتكبرين .

أرجو أن يكون هذا المسلسل نورا يضيئ إلى طريق الحق والهداية ويجعل الله نيات من عمل خلفه بالجد خالصة له.

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