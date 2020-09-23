هل تتمكن حركة الاحتجاج من الإطاحة بنتنياهو؟

أظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أغسطس آب الماضي؛ أن 61٪ من الإسرائيليين لا يثقون برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

يقول بعض منتقدي رئيس الوزراء إنه منشغل بمحاكمة فساده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقد تم توجيه الإتهام إلى الرجل البالغ من العمر 70 عامًا؛ في قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء أثرياء وبسبب مزاعم عن سعيه للحصول على مزايا تنظيمية لأباطرة وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.

نتنياهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.؛ ووصف محاكمته بأنها مطاردة سياسية يسارية تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني شعبي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

لاقى اختراق دبلوماسي مع الإمارات العربية المتحدة في أغسطس – تلته البحرين ترحيبا كبيرا من قبل الإسرائيليين ، لكن المخاوف الاقتصادية التي أثارتها أزمة فيروس كورونا طغت عليها.

منذ أسابيع، كانت القدس وتل أبيب مسرحاً لمظاهرات كبيرة صاخبة خارج المساكن الرسمية لنتنياهو ووزير الأمن العام أمير أوهانا. ليلة السبت ، تظاهر حوالي 13000 شخص في أنحاء القدس وهم يهتفون "أي شخص سوى بيبي" ، لقب نتنياهو.

ولقد تردد صدى نداءاتهم من قِبَل عشرات الآلاف آخرين في مواقع في مختلف أنحاء البلاد.

يتزايد الإقبال بشكل مطرد ، على الرغم من الهجمات على المتظاهرين من الشرطة والموالين لنتنياهو؛ كما تم الإبلاغ عن الاحتجاجات الأولى في الخارج من قبل المغتربين الإسرائيليين.

إن الاحتجاجات، في تحدٍ لقواعد الإبعاد المادي، غير مسبوقة بالمعايير الإسرائيلية. لقد قامت بسد الفجوة السياسية الهائلة بين مجموعة صغيرة من النشطاء المناهضين للاحتلال – الذين يطلق عليهم باستخفاف "اليساريين" في إسرائيل – والجمهور اليهودي الإسرائيلي الأكبر الذي يعرف سياسيًا بأنه في الوسط واليمين.

لأول مرة ، يخرج قسم من أنصار نتنياهو الطبيعيين إلى الشوارع ضده. على عكس الاحتجاجات السابقة ، مثل حركة العدالة الاجتماعية الكبيرة التي احتلت الشوارع في عام 2011 لمعارضة ارتفاع تكاليف المعيشة ، لم تتجنب هذه المظاهرات تمامًا القضايا السياسية. والواقع أن الهدف من الغضب والإحباط شخصي بالتأكيد في هذه المرحلة – يركز على شخصية نتنياهو .

الذي أصبح الآن رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة؛ فقد أعاد المتظاهرون تسميته "وزير الجريمة" الإسرائيلي.

لكن تأجيج الاحتجاجات أيضًا هو مزاج أكبر من خيبة الأمل مع تزايد الشكوك حول كفاءة الدولة في التعامل مع الأزمات المتعددة التي تتكشف في إسرائيل.

وقد تسبب الفيروس في معاناة اجتماعية واقتصادية لا توصف للكثيرين ، مع خروج ما يصل إلى خمس القوى العاملة عن العمل؛ وكان مؤيدو نتنياهو في الطبقات الوسطى الدنيا الأكثر تضررا.

يواجه نتنياهو انخفاضًا سريعًا في الدعم، وقد أظهرت دراسة حديثة أن الثقة فيه قد انخفضت إلى النصف ، من 57 في المائة في أبريل نيسان، عندما بدأ وباء كوفيد-19، إلى 29 في المائة اليوم.

والآن في موجة ثانية، فإن إسرائيل لديها معدل إصابة للفرد يتجاوز حتى الولايات المتحدة. وقد أدى ظل الإغلاق المتجدد وسط سوء تعامل الحكومة مع الفيروس إلى تقويض ادعاء نتنياهو بأنه "السيد الأمن".

وهناك أيضاً مخاوف بشأن وحشية الشرطة ــ؛ التي أبرزها بشكل صارخ مقتل الفلسطيني التوحد إياد حلاق، في القدس في شهر مايو/أيار.

وقد أكدت حملات الشرطة القمعية على الاحتجاجات باستخدام فرق مكافحة الشغب والعملاء السريين والشرطة المُركبة وخراطيم المياه ليس فقط على السلطوية المتنامية لنتنياهو، بل هناك شعور أيضاً بأن الشرطة قد تكون مستعدة لاستخدام العنف ضد الإسرائيليين المعارضين، وهو الذي كان مخصصاً للفلسطينيين.

وبعد التلاعب بمنافسه اليميني، الجنرال العسكري السابق بيني غانتس، للانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية في نيسان/أبريل، سحق نتنياهو فعلياً أي معارضة سياسية ذات مغزى.

وقد حطمت الاتفاقية حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه غانتس ، حيث رفض العديد من نوابه دخول الحكومة ، وأدى إلى تشويه سمعة الجنرال السابق.

وبحسب ما ورد يستعد نتنياهو لإجراء انتخابات شتوية – الرابعة خلال عامين – للاستفادة من فوضى خصومه وتجنب احترام اتفاق التناوب الذي من المقرر أن يحل محله غانتس في أواخر العام المقبل.

وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية ، قد يجد نتنياهو ذريعة لفرض انتخابات جديدة من خلال المزيد من تأخير الموافقة على الميزانية الوطنية ، على الرغم من مواجهة إسرائيل أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وبطبيعة الحال، فإن إلقاء بظلاله على كل هذا هو مسألة اتهامات الفساد الموجهة إلى نتنياهو. فهو ليس أول رئيس وزراء في إسرائيل يحاكم فحسب، بل إنه يستخدم دوره والوباء لمصلحته، بما في ذلك عن طريق تأخير جلسات المحكمة.

في وقت الأزمة العميقة وعدم اليقين، يتساءل العديد من الإسرائيليين عن السياسات التي يتم اتباعها من أجل الصالح الوطني، التي هي من أجل مصلحة نتنياهو الشخصية.

وبدأ تركيز الحكومة على مدى أشهر طويلة على ضم مساحات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وكأنه قوادة سياسية لدائرته الاستيطانية ، مما أدى إلى إلهاء خطير عن التعامل مع الوباء.

أصبح الآن رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة؛ فقد أعاد المتظاهرون تسميته "وزير الجريمة" الإسرائيلي.

لكن تأجيج الاحتجاجات أيضًا هو مزاج أكبر من خيبة الأمل مع تزايد الشكوك حول كفاءة الدولة في التعامل مع الأزمات المتعددة التي تتكشف في إسرائيل.

وعلى نحو مماثل ، فإن الهبة لمرة واحدة هذا الأسبوع لكل إسرائيلي – على الرغم من الاعتراضات الشديدة من المسؤولين الماليين – تبدو بشكل مثير للريبة وكأنها رشوة انتخابية. ونتيجة لذلك .

يواجه نتنياهو انخفاضًا سريعًا في الدعم، وقد أظهرت دراسة حديثة أن الثقة فيه قد انخفضت إلى النصف ، من 57 في المائة في مارس/آذار ونيسان/أبريل، عندما بدأ وباء كوفيد-19، إلى 29 في المائة اليوم.

ويرى العديد من الإسرائيليين على نحو متزايد أن السيد نتنياهو أقل شخصية كأب وأكثر استنزافاً للموارد من الجسم السياسي.

تساءل المراقبون إن كانت الاحتجاجات يمكن أن تتجاوز القبلية السياسية الحزبية وتتطور إلى حركة شعبية تطالب بتغيير حقيقي.

في خطوة أخرى تهدف إلى تسليط الضوء على القضية المرفوعة ضد نتنياهو ، نظم الإسرائيليون الميسورون بشكل علني التبرع بمنحة الدولة هذا الأسبوع للمحتاجين.

ويبدو أن التحريض المتكرر من قبل نتنياهو ضد المتظاهرين – الذي يحط من شأنهم بأنهم "يساريون" و "فوضويون"، ويشير إلى أنهم ينشرون الأمراض – قد أتى بنتائج عكسية.

ولم يحشد سوى المزيد من الناس إلى الشوارع. وقال منظمو الاحتجاجات إنهم بدءوا في ترتيب وحدات دفاع لحماية المتظاهرين.

وقد دعا أوهانا إلى حظر الاحتجاجات وحث الشرطة على ممارسة اليد الثقيلة. وقد أخر تعيين رئيس جديد للشرطة – وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تحفز القادة المحليين على قمع الاحتجاجات لكسب تأييد.

تم القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين بالقوة ، مع ورود أنباء عن استجواب الشرطة لبعضهم بشأن آرائهم السياسية.

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