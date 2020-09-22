شظايا أرواح متفلتة متكسرة ومتناقضة.. تتطاير باحثة عن مأوى لها؛ هروبا من الأجساد المتعصبة و المنغلقة..

فتجد جسدي الهامد في زوايا الظلام.. تلدني وسط كومة من الأوجاع .. فتسكنه و تخرج منه تلك الفتاة الصغيرة..

تصنع في داخلي معركة لا تخضع للتحكم .. فتارة تخرج مني عصبية مفرطة.. و فن وحب تارة أخرى.. عادة ما أمضي اليوم نائمة و الليل كاتبة.. في معظم الأوقات اتصف بالقيادة و القوة.. و لكن لا أحد يعلم ما وراء ستار الخراب.. لا أحد يرى غير الابتسامة العريضة..

كيف نخطط لحياتنا؟

فأنا عملية حسابية جمعت بين سالب وسالب و أخرجت موجبا.. للحق المعادلات و الحساب ليس من طبعي لأنني لا أقرأ ما وراء أفعالي و كلماتي..

فيراني البعض تلقائية بينما يظن البعض الآخر أنني همجية.. جعل مني فتات الأرواح.

مجموعة من تناقضات فكرية و نفسية و الأغلب اجتماعية..

نجحت أن أكون مصدر طاقة إيجابية..وعندما ينسدل الظلام أختار أن أنزوي وحيدة..جعلت من نفسي عالما يرحب بكل ما هو خير و شر..

في معظم الأوقات اتصف بالقيادة و القوة.. و لكن لا أحد يعلم ما وراء ستار الخراب.. لا أحد يرى غير الابتسامة العريضة.

و هناك تكمن صراعاتي عادة.. لكنها لا تفضح للمارة.. و هذا عهدي على نفسي.. مهما تقلبت وحزنت فستبقى استغاثاتي لي فقط..

حقا أني أعيش في دوامة متعبة تكونت من متضادات عدة.. و لا قدرة لي أن أتحكم من سيبقى يسيطر و من سيرمى في الظلام.. أما المشكل الأهم الذي لم أجد له حلا ”كيف سأمضي؟"…

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