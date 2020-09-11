د. حب الله عميد أصول الدين وهو في واشنطن

الدكتور محمود حب الله 1903- 1974 عالم من أبرز علماء الأزهر؛ كان أشهر الأزهريين في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس عبد الناصر .

وهو ثالث ثلاثة أزهريين بارزين من أبناء البحيرة متقاربين في السن والتخرج والتأهل شغلوا أعلى مناصب الأزهر في الستينيات (احتكروها بلغة الإحصاء) من دون أن يحققوا المجد الجماهيري الذي حققه ابن البحيرة الذي كان يسبقهم بعشر سنوات فقط الأمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت .

أما زميلاه الأولان فهما محمد عبد الله ماضي 1903- 1987 ومحمد البهي (1905 ـ 1982)

ولد الدكتور محمود حب الله 1903 بالمحمودية التابعة لمديرية البحيرة ، والتحق بالأزهر الشريف بعد أن حفظ القرآن الكريم وسار في تعلمه مساراً موازيا لزميله الذي ولد معه في نفس العام الدكتور محمد عبد الله ماضي.

الدكتور محمود حب الله

بيد أنه لم يكن بسرعة الدكتور محمد عبد الله ماضي فقد حصل على العالمية القديمة 1930 (وليس 1927 كزميله) ثم حصل على تخصص الأزهر القديم في الفقه والأصول 1933 (وليس 1930 كزميله).

ابتعث الدكتور محمود حب الله إلى بريطانيا 1936 في بعثة الأزهر ، على حين كانت بعثة زميليه الدكتورين محمد عبد الله ماضي ومحمد البهي إلى ألمانيا وهي البعثة التي مولتها مديرية البحيرة .

وحصل الدكتور محمود حب الله على بكالوريوس الشرف من جامعة لندن 1941 ثم على دكتوراه في تاريخ الفلسفة 1943 .

بعد عودته عمل الدكتور محمود حب الله مدرسا في معهد الاسكندرية الأزهري 1943 عدة شهور؛ ريثما تم نقله إلى كلية أصول الدين في العام نفسه 1943 .

وبعد أربع سنوات رقي أستاذا مساعداً في الكلية 1947؛ بدأ الدكتور محمود حب الله عمله الخارجي ملحقا ثقافيا في السفارة المصرية في الباكستان 1949 ـ 1950.

وفي 1952 أعير ليكون مديراً للمركز الإسلامي في واشنطن ثم رقي أستاذا في كلية أصول الدين 1956.

اختير الدكتور محمود حب الله عميداً لكلية أصول الدين 1959 بالمواكبة لتولي الشيخ شلتوت مشيخة الأزهر وتولي الشيخ محمد المدني عمادة كلية الشريعة ، وفي العام نفسه عاد ليعمل مديراً للمركز الإسلامي بواشنطن 1959 مع احتفاظه بالعمادة وبقي في هذا المنصب حتى 1961.

ابتعث الدكتور محمود حب الله إلى بريطانيا 1936 في بعثة الأزهر ، على حين كانت بعثة زميليه الدكتورين محمد عبد الله ماضي ومحمد البهي إلى ألمانيا وهي البعثة التي مولتها مديرية البحيرة .

حيث اختير ليكون أول أمين عام لمجمع البحوث الإسلامية الذي أنشئ ليحل محل هيئة كبار العلماء، وقد بقي الدكتور محمود حب الله يشغل هذا المنصب بصفة مستمرة من 1961 وحتى 1970 حين خلفه الدكتور عبد الحليم محمود الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للمجمع فقد كان عصر الدكتور محمود حب الله لا يرحب بالمجمع إلا في إطار أنه هيئة أكاديمية وليس مجمعاً كاملاً بإدارات وبيروقراطية وجهاز وأمانة.. الخ.

وفي أثناء شغل الدكتور حب الله لمنصبه أمينا لمجمع البحوث الإسلامي عين مديراً للمركز الإسلامي في واشنطن للمرة الثالثة.

وتعود علاقته بهذا المعهد إلى فترة إنشائه فقد كان مديراً له ما بين 1952 و1955 وكان محمود حب الله لا يمثل مصر وحدها؛ ولكن يمثل 11 دولة إسلامية ست منها عربية وهي مصر والعراق وسوريا والسعودية والأردن واليمن (وهي الدول القديمة في جامعة الدول العربية باستثناء لبنان) وخمس دول غير عربية هي تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان .

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الله ووجوده

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توفى الدكتور محمود حب الله في 11 يوليو 1974

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