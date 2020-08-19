تخيل العلاقات الأمريكية -الصينية تحت رئاسة بايدن!

تخيل معي شكل العلاقات الأمريكية الصينية تحت رئاسة جو بايدن، ففي الأسابيع الأخيرة فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين ، بمن فيهم عضو في المكتب السياسي لدورهم في الجرائم المرتكبة ضد الإيغور في شينغيانغ ؛ إضافة إلى ضم 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء لوزارة التجارة للتواطؤ في تلك الفظائع .

وأعلنت أن مزاعم الصين الشاملة في بحر الصين الجنوبي غير قانونية؛ كما ألغت مكانة هونغ كونغ الخاصة للدبلوماسية والتجارة.

كما أعلنت عن توجيه اتهامات جنائية لأربعة مواطنين صينيين بدعوى أنهم جواسيس لجيش التحرير الشعبي.

كما أمرت بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، التي من المفترض أنها مركز لعمليات التجسس، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات في عام 1979؛ وردت الصين على ذلك بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو.

وقد استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العداء المتزايد للأمريكيين تجاه الصين بسبب تفشي كوفيد-19 لدعم مسيرة إعادة انتخابه، زاعما أنه سيضرب بكين بقوة أكثر من أي شخص آخر.

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العداء المتزايد للأمريكيين تجاه الصين بسبب تفشي كوفيد-19 لدعم مسيرة إعادة انتخابه ، زاعما أنه سيضرب بكين بقوة أكثر من أي شخص آخر.

يقول جيك سوليفان ، أحد كبار المستشارين للمرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي جو بايدن : "إن هذا مجرد حديث صعب لا يمكن إثباته من خلال العمل". وقال سوليفان لرويترز في مقابلة "إن حملة بايدن تستعد لاظهار سياسات حول كيفية تعامل إدارته المستقبلية بشكل أفضل مع الصين.

وستواصل إظهار مدى ضعف ترمب على أكبر منافس سياسي واقتصادي في أمريكا". وتابع :فقد عمل بايدن كنائب للرئيس باراك أوباما طيلة ثمانية أعوام، ينوي نائب الرئيس القيام بأمرين: محاسبة ترمب على مجموعة كارثية من الإخفاقات في مقاربته للصين، وفجوة هائلة بين الكلام القاسي والعمل الضعيف" أكد سوليفان.

فيما يتعلق بفيروس كورونا ، سيستمر بايدن في انتقاد ترمب لإشارته مرارًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ؛ على الرغم من المخاوف العالمية عن الافتقار إلى الشفافية بشأن شدة الأزمة، قال سوليفان.

وحول التحالفات العالمية، يجادل فريق بايدن بأن ترمب يساعد الصين من خلال تقويض العلاقات الأمريكية مع الحلفاء التقليديين، والحد من دور أمريكا ونفوذها.

في الحرب التجارية المستمرة منذ سنوات مع الصين، ستسلط حملة بايدن الضوء على زعمها بأن الشعب الأمريكي دفع ثمناً باهظاً، بينما لم يحصل على الكثير في المقابل.

الحرب الاقتصادية الأمريكية على الصين متواصلة

ويصرف المرشحان ملايين الدولارات قبل انتخابات 3 نوفمبر على الحملات الإعلانية التي تستهدف سجل الآخر في الصين، والتي سرعان ما أصبحت نقطة محورية في السباق الرئاسي الأمريكي.

وتزعم حملة ترمب أن بايدن لن يكون متشددًا على الصين، وهي الدولة التي قتلت أكثر من 80 ألف شخص في الولايات المتحدة وشهدت 20.5 مليون أمريكي خسروا وظائفهم في أبريل/نيسان.

وقال سوليفان إن بايدن سيعمل مع الدول ذات التفكير المماثل للضغط على الاقتصاد الثاني في العالم، وتعزيز قيود نقل التكنولوجيا ورفع قضايا حقوق الإنسان إلى أعلى مستوى، بدلاً من "نهج أمريكا الوحيد" لترمب تجاه الصين. ويقول الديمقراطيون إن هذه الاستراتيجية الذكية تجعل الانتخابات استفتاءً على سجل ترمب في التعامل مع الصين.

وخاصة مع الناخبين المستقلين الذين سوف يشكلون أهمية حاسمة في المنافسة التي من المرجح أن يتم البت فيها بهامش ضئيل. أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز/إيبسوس في الفترة من 15 إلى 21 أبريل أن 52% من المستقلين رفضوا التعامل مع الصين من قبل الرئيس، مقارنة بنحو 33% من الذين وافقوا على ذلك.

ويقول بعض المحللين وخبراء السياسة الصينية إن بايدن سيحتاج في نهاية المطاف إلى تقديم رؤية مفصلة لكيفية تحسين عمله بشأن الصين، وهي مهمة يمكن أن تتعقد بسبب إرث سياسة إدارة أوباما وبايدن تجاه الصين.

وأثار بايدن الدهشة في مجتمع السياسة الخارجية في العام الماضي عندما قلل من قدرة الصين على المنافسة مع الولايات المتحدة. واعترف سوليفان بأن إقناع حلفاء الولايات المتحدة علي نفس الصفحة بمواجهة الصين لن يكون بالمهمة السهلة . ولكنه دافع عن إصرار بايدن على اتباع نهج متعدد الأطراف في التعامل مع الصين، واصفاً إياه بأنه "كلمة ناعمة" ولكنه "ليس سياسة ناعمة".

وأضاف أن الجمع بين اقتصادات السوق المتقدمة للضغط على الصين سيكون "أفضل بكثير من مجرد اختيار الولايات المتحدة لمحاولة خوض حرب تجارية مع الصين بمفردها".

كما قال إن بايدن سيتطلع إلى توسيع القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى الصين المستخدمة لتسهيل احتجاز الصين لمليون أو أكثر ، معظمهم من المسلمين من الأويغور في منطقة شينغيانغ في البلاد ، وهي قضية سيثيرها بايدن مباشرة مع الرئيس شي جين بينغ.

قال سوليفان إن بايدن سيزيد التمويل للابتكار والتعليم والبنية التحتية الأمريكية، معتبرا أن إدارة ترمب تنازلت عن مسارها للصين في السباق على العلوم والتكنولوجيا. وأضاف "ترمب يترك فراغًا فعليًا للصين لتملئه،إنه شخص في المكتب البيضاوي يركز على الفولاذ والفحم والسفن الحربية، بدلاً من الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية."

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