حكاية اسمها لبنان ….لبنان كغنيمة وليس وطن..لبنان الجميل خطفته الوحوش…لبنان التعس يحوم حوله الغربان.

لبنان الجريح تتقاذفه النسور لبنان المأسور تنهش لحمه السباع لبنان البريء تحاصره الأفاعي من كل مكان، لبنان المغيب خطفته طيور الظلام.

لبنان المسلوب استولى عليه سراق الأوطان، لبنان الضحية قتلوه على مذبح الطائفية.. لبنان الكبير باعه من كان أخر همه الوطن.

لبنان الوفي….هناك من أبنائه من يتاجرون بدم أبنائه…. لبنان خطفه من يتنازعون على ميراث أبيهم وهو على قيد الحياة.

لبنان ليس دولة …بل هو دويلات لبنان ليس وطن … يل هو أوطان!! وليس قرار… بل قرارات… وليس شعب… بل شعوب، وليس أرض .. بل أراض قسمت بين فئات متعددة.

لبنانية ترفع علم بلادها قرب موقع انفجار مرفأ بيروت

لبنان الجميل المتألق دوما …يعاني وينزف..ويذرف الدموع لبنان هذا البستان الجميل .. تملؤه الكثير من الأشواك لبنان ذاك الجنة .. تدخل إبليس وأخرج بعض طهره منه.

لبنان يا سادة ..هو مجرد غنيمة وكعكة يتنازع عليها السياسيون ليقتسموها فيما بينهم ..ولياخذ كل منهم حصته.

فلك الله يا لبنان !!

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