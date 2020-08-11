الشراكة الصينية الإيرانية وتغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط

تفيد التقارير بأن الصين وإيران قد صاغتا بهدوء شراكة عسكرية وتجارية شاملة، وستفسح الصفقة الطريق أمام استثمارات صينية تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار في القطاعات الرئيسية لإيران، مثل الطاقة والبنية التحتية ،خلال السنوات الـ 25 المقبلة. ويصف مسؤولون أمريكون الاتفاق بأنه يفسح المجال أيضاً للقواعد العسكرية الصينية في إيران، ما يغير بشكل أساسي الجغرافيا السياسية في المنطقة.

وتتضمن مسودة الإتفاق 18 صفحة حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز (NYT) وتتحدث عن توسيع الوجود الصيني في "البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى" في إيران.

في المقابل ، ستقوم إيران بتوفير إمدادات منتظمة و"مخفضة للغاية" من النفط للصين لمدة 25 عامًا. في المجال الاستراتيجي. تتحدث المسودة المقترحة عن تعميق التعاون العسكري ، مع "التدريبات والتمارين المشتركة" ، "البحث المشترك وتطوير الأسلحة" ، وتبادل المعلومات الاستخبارية. وسيقصد بهذا التعاون العسكري المتعمق إلى محاربة "المعركة غير المتوازنة مع الإرهاب وتهريب المخدرات والبشر والجرائم عبر الحدود".

وحسبما ورد، اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ الصفقة لأول مرة خلال زيارته لطهران عام 2016 ، ووافق الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف على المسودة المقترحة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أصيب فيه الاقتصاد الإيراني بالشلل بفعل العقوبات الأمريكية الشاملة ، والتي ضمنت أن أي شركة في العالم تتعامل مع إيران سيتم فصلها عن النظام المالي العالمي.

ولم يتم عرض الاتفاق على البرلمان الإيراني بعد، ولا تزال بكين تكشف عن شروط الصفقة، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين اعترفوا علناً بوجود "اتفاق معلق مع الصين". هناك ما يقرب من 100 مشروع تم الاستشهاد بها في الوثيقة والتي سيكون لها استثمارات صينية ، ومن المتوقع أن تكون جزءا من "مبادرة الحزام والطريق" الطموحة للرئيس الصيني، والتي تهدف إلى توسيع نطاق النفوذ الاستراتيجي للصين في جميع أنحاء أوراسيا.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أصيب فيه الاقتصاد الإيراني بالشلل بفعل العقوبات الأمريكية الشاملة ، والتي ضمنت أن أية شركة في العالم تتعامل مع إيران سيتم فصلها عن النظام المالي العالمي.

تشمل هذه المشاريع المئة "المطارات والسكك الحديدية عالية السرعة ومترو الأنفاق" ، التي تمس حياة معظم المواطنين الإيرانيين. "الصين ستطور (ايضا) مناطق للتجارة الحرة في ماكو في شمال غرب ايران؛ في عبدان، حيث يتدفق نهر شط العرب إلى الخليج الفارسي، وفي جزيرة قشم في الخليج"، يشير تقرير نيويورك تايمز.

كما تتحدث مسودة الاتفاقية عن بناء الصين للبنية التحتية لشبكة اتصالات 5G في إيران؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى دخول عملاق الاتصالات الصيني هواوي – وهي شركة تعرضت لعقوبات أمريكية شديدة وحظرتها العديد من الدول في جميع أنحاء العالم مثل المملكة المتحدة وأستراليا – إلى السوق الإيرانية.

كما يقترح نظام تحديد المواقع العالمي الصيني BeiDou لمساعدة السلطات الإلكترونية الإيرانية في تنظيم ما يتم مشاركته في الفضاء الإلكتروني للبلاد، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017 ، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، الذي جمد البرنامج النووي للبلاد ، وفرض عقوبات شاملة على إيران ، مدمرًا اقتصادها.

الآن دفع يأس طهران بها إلى أحضان الصين، كما جاء في تقرير نيويورك تايمز، حتى الآن كانت إيران تسعى إلى التعاون الأوربي في مجال التجارة والاستثمار.

العلاقات الصينية-الإيرانية

ولكن التقارير تشير إلى أن إيران أصبحت محبطة على نحو متزايد في التعامل معها. وقال تقرير نيويورك تايمز "إن مشروع الإتفاق مع إيران يظهر أنه على عكس معظم الدول ، تشعر الصين أنها في وضع يمكنها من تحدي الولايات المتحدة ، قوية بما يكفي لتحمل العقوبات الأمريكية ، كما فعلت في الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل "فرض تكاليف على الشركات الصينية التي تساعد إيران". لعقود من الزمان، كانت قوات الولايات المتحدة تهيمن على النموذج الأمني في الشرق الأوسط، ولكن هذا الاتفاق من الممكن أن يزود الصين الآن بموطئ قدم في المنطقة، وفقاً لمسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماؤهم في تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

يزعم المحللون أنه عندما تطور الصين موانئ استراتيجية في بلدان مختلفة ، هناك احتمال أنها قد تقوم بتسليحها في مرحلة ما؛ في المسودة المقترحة ، تخطط الصين لبناء عدة موانئ في إيران ، أحدها في جاسك ، خارج خليج هرمز مباشرة ، وهو مدخل الخليج الفارسي، وخليج هرمز هو من بين نقاط الاختناق البحرية التسعة الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وتسيطر الولايات المتحدة على جميع نقاط الاختناق هذه ، والتي يعتقد العديد من المحللين الأمنيين أنها علامة على الهيمنة الاستراتيجية الأمريكية على العالم.

الآن ، ميناء صيني في جاسك "سيعطي الصينيين وجهة نظر استراتيجية على المياه التي يمر بها معظم النفط في العالم. ويشكل هذا الممر أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة، التي يقع مقر أسطولها الخامس البحرية في البحرين في الخليج "، كما جاء في تقرير نيويورك تايمز.

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