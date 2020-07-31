تجارة الدهب في الهند ..علامة استفهام كبرى!

ارتفاع حاد في تهريب الذهب في الهند: ما هي الأسباب وراء ذلك؟ إن الحب الشديد للذهب في الهند يرجع إلى قرون من الزمان، ولهذا حصلت الهند على لقب طائر ذهبي؛ من دون احتياطيات ضخمة من الذهب في مناجمها.

واشتكى الكاتب الروماني بليني في القرن الأول الميلادي من أن الهند تستنزف كل الذهب من الإمبراطورية بدلاً من القماش الفاخر والتوابل؛ وساعدت الممارسات التجارية الفائقة الهند في الحصول على الذهب في كل عقد .

بعد ألفي عام من بليني ، لا تزال ثلث تحركات الذهب تحدث عبر الحدود الهندية ، كما تقول مجموعة IMPACT ومقرها كندا في تقييمها. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ربع إجمالي حجم الذهب الذي يدخل إلى الهند يصل من خلال التجارة غير المشروعة.

و تستورد الهند حوالي 800-900 طن من الذهب كل عام بينما يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 1000 طن.

وهذا يشير إلى أنه يتم تهريب ما يصل إلى 200 طن من الذهب إلى البلاد؛ وجلبت قضية تهريب الذهب في ولاية كيرالا التركيز على الهند باعتبارها ملاذًا آمنًا للتجارة غير المشروعة في المعدن الأصفر.

ساعدت الممارسات التجارية الفائقة الهند في الحصول على الذهب في كل عقد

تتعامل وكالة الاستخبارات الوطنية مع القضية بشأن الاشتباه في وجود صلات بين تهريب الذهب وشبكات الإرهاب في الهند، وعلى هذه الخلفية تم عزل سكرتير رئيس وزراء ولاية كيرالا، واحتجزت الوكالة اثنين من موظفي القنصلية الإماراتية كجزء من التحقيق.

تجارة الدهب في الهند

ويقول المراقبون إن الهند شهدت مؤخرا تصاعدا في تهريب الذهب، الذي كان متفشيا خلال العقود التي سبقت تحرير الاقتصاد الهندي وانفتاحه في التسعينيات. وقد ألغت الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات قانون مراقبة الذهب في الستينيات الذي كان يحظر استيراد الذهب باستثناء المجوهرات.

وقد أدى القانون إلى ظهور شبكة سيئة السمعة من مهربي الذهب خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

و أدت الإصلاحات إلى حد أقصى للرسوم المفروضة على المعدن قدره 450 روبية لكل 10 جرامات، ما أدى إلى توقف تهريب الذهب تقريبًا. وبدأت الأسعار في الارتفاع في العام 2013 عندما تحولت الحكومة من السعر الثابت إلى حساب القيمة.

واليوم ، يجتذب استيراد الذهب ضريبة جمركية بنسبة 12.5 في المئة (رفعت العام الماضي من 10 في المئة) ، وضريبة السلع والخدمات بنسبة 3 في المئة، وضريبة السلع والخدمات الإضافية بنسبة 5 في المئة على صنع الحلي الذهبية. ويزعم الكثيرون بأنه على خلفية جذب الذهب بين الشعب الهندي وارتفاع معدل الضرائب يحفز تهريب المعدن.

وتقول بعض التقديرات إن هناك ربحاً يبلغ (8000 دولار) على كل كيلوغرام من الذهب المهرب مقارنة بالذهب المستورد عبر الطرق القانونية. ومع تجاوز سعر الذهب 50 ألف روبية (667 دولار) لـ10 جرام، تصبح التجارة غير المشروعة أكثر ربحية.

يبلغ معدل الاستيلاء على الذهب الذي يتم تداوله بشكل غير مشروع حوالي 2 في المئة وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وتساعد الحدود، سهلة الاختراق بين الهند ونيبال وبنغلاديش وبوتان وميانمار، المهربين في حالات أخرى

تقدر IMPACT أن الهند لديها ما يقرب من 20,000 طن من الذهب في الحيازة الخاصة، وتخزينها في منازل الناس وعرضها في المعابد. يتجاوز هذا الحجم الوزن المشترك لاحتياطيات الذهب التي تحتفظ بها البنوك المركزية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

ولا يزداد الحجم إلا يوما بعد يوم. ويقول تقرير IMPACT "يدخل معظم الذهب إلى الهند من خلال الإمارات العربية المتحدة ، وهو ما يمثل 75 في المائة من جميع المشاركات، الإمارات بدورها هي الوجهة المفضلة للذهب القادم من منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا".

يبلغ معدل الاستيلاء على الذهب الذي يتم تداوله بشكل غير مشروع حوالي 2 في المئة ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. وتساعد الحدود، سهلة الاختراق بين الهند ونيبال وبنغلاديش وبوتان وميانمار، المهربين في حالات أخرى.

في العام 2019 ، نقلت تقارير إخبارية عن مديرية استخبارات الإيرادات (DRI) قولها إن تهريب الذهب ارتفع من الصين وتايوان وهونغ كونغ أيضًا؛ وقالت DRI إن منصات التجارة الإلكترونية تستخدم لإخفاء الذهب في السلع البيضاء.

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