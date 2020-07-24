أحبه بعاطفة تتجاوز الأسباب، رغم وجودها، وهي عاطفة بلا مثيل إذا استثنيت أقرب الأهل وأعز الأصدقاء، فإن لم أستثنهم، كان هو من ضمنهم .

لا أتعامل معه كطالب عادي، بل كمحب ، وكما يقال من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس ، لذلك تلزمني كافة أبيات الشكر و العرفان فهذا الرجل له " كاريزما " مختلفة ، يستوطن النفس ( دفعة واحدة ) ، يجعلك تأكل الفجر طازجًا كرغيف ساخن مع العصافير ، الهواء المنعش ، الندى ، و كل ما يتعلق بالصباح ، يوزع خيرات ملكيته العلمية الثقافية و التربوية و في أحيان كثيرة الأبوية على الجميع بالتساوي ، لا يستثني أحدًا ، ما يشبه التنويع الموسيقي إلى حد كبير .

طلاب سعوديون في إحدى المدارس بالمرحلة الثانوي

أنه محمد سالم الترجمي؛ هذا الاسم الأنيق لمعلم مواد اللغة العربية ، كان معلمي بالمرحلة الإبتدائية ، بالمناسبة ما زال يعمل بالسلك التعليمي ، أي فيما ما معناه أن الترجمي ما زال لديه ما يقوله لنا ، و للأجيال القادمة .

ذلك الرجل الذي يشبه الشجرة الباسقة ، لا تدري أيهما أكثر حلاوة زيتون العلم ، و الثقافة الذي يتدلى منه كثريات الكريستال ، أم تلك الكلمات التي يستقبلك بها صباحا من نبع خلُقهِ الرقراق .

لكن ما هو ( مُتفق ) عليه أن حصصه التعليمية كانت أحلى من الوردة عشرة مرات ، أو يزيدون ، فهذا الرجل يصرف جهدا ، و وقتا عظيما فقط من أجل أن يزرع فيك حب لغة الضاد ، و لو عن طريق ( بذرة وحيدة ) !!.

لم يفاجئني ترحابه ، و نبل أخلاقه ، و سمو أصله أثناء تواصلي معه قبل فترة قريبة، فما انطبع في الذاكرة عن شخصه منذ تلك الفترة الزمنية جعلني لا أستغرب شيئًا ، كانت الأحاسيس ، و العواطف تتعانق بضراوة شديدة ، مما يجعلني أقدر جيدا من أي معدن طيب وأصيل هذا الرجل .

فما عهدته منه ترسخ في ذاكرتي كأمر هلامي ، و خرافي ، نعم كان الترجمي أمامنا في كل صباح أصدق من التأريخ ، و أعمق من الجغرافيا ، و في كل مساء كان القمر يفرش ملاءته الفضية على الكون كان أيضا طموحا ، و شغفا لنا في منازلنا؛ فقد كان يوما بعد يوم يستعرض و دون تخطيط مسبق نسب تفوقه على كل ما يمكن للخيال إقتراحه من [ أساطير وهمية !!.

لا زلت أتذكر بوضوح مشرق كيف كان يعلمنا طريقة كتابة موضوع تعبيري بأنماط مختلفة ، تنسيق الكلمات، و الأفكار ، و الميكانيكية الصحيحة للكتابة بطريقة جذابة.

قد أصدقكم القول إن قلت لكم :إن الترجمي ترك خلفه أكثر مما تراه العين كما يقول التعبير الإنجليزي ؛ و من هذا المنطلق أجد فرصة لتقديم مساحة وافرة ، مطرزة بأسمى آيات الشكر ، و العرفان للترجمي ، و لكافة أضلاع الشكل الهندسي الفريد ، في هذه البلاد ، و البلدان الأخرى ممن استشعروا أهمية هذه المهنة الشريفة ، و قدموا الغالي ، و النفيس من أجل الإرتقاء بالأجيال القادمة ، و تربيتها على الجادة الصحيحة، كلمات الشكر لن توفيهم حقهم ، و لا حتى قبلات ( تيجان التقدير ) لرؤوسهم .

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