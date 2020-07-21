لهذه الأسباب اُستبعدت الهند من مشروع شاباهار الإيراني!!!

مضت إيران قدما في بناء مشروع سكك حديد "شاباهار " من تلقاء نفسها دون مساعدة الهند، مشيرة إلى تأخير التمويل من نيودلهي.

ومن المثير للاهتمام أن هذا التطور يتزامن مع وضع الصين اللمسات الأخيرة على شراكة استراتيجية مع إيران لمدة 25 عامًا بقيمة 400 مليار دولار ، في ظل مواجهة إيران لعقوبات من الولايات المتحدة.

بدأت طهران تظهر انزعاجها للهند قبيل صفقة الـ 400 مليار دولار بين إيران والصين؛ واستبعدت إيران الهند من مشروع سكك حديد شاباهار.

قالت إيران إنه حتى بعد 4 سنوات من الإتفاق ، فإن الهند لا تمول المشروع ، لذلك ستكمل الآن هذا المشروع بنفسها. ويعد هذا التصريح نكسة دبلوماسية كبيرة للهند.

ومن المقرر بناء مشروع السكك الحديدية هذا بين ميناء شاباهار إلى زاهدان، وفي الأسبوع الماضي ، أفتتح وزير النقل والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامي بناء خط سكة حديد بطول 628 كم. وسيمتد خط السكة الحديد هذا إلى حدود زارانج في أفغانستان؛ وفقًا لتقرير صحيفة "دي هندو" ، سيتم الانتهاء من المشروع بأكمله بحلول مارس 2022.

وقالت مؤسسة سكك الحديد الإيرانية إنها ستمضي في هذا المشروع دون مساعدة الهند، ولهذا سوف تستخدم 400 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني الإيراني.

خط سكة حديد بين إيران وأفغانستان -صورة ارشيفية

وفي وقت سابق ، كان على شركة السكك الحديدية الحكومية الهندية "إركان" استكمال المشروع. وكان الهدف من المشروع هو الوفاء بالتزام الهند بتوفير طريق بديل لأفغانستان وغيرها من بلدان آسيا الوسطى.

لهذا ، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين إيران والهند وأفغانستان. تم توقيع اتفاقية شاباهار خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإيران في عام 2016. كان المشروع بأكمله باستثمار حوالي 1.6 مليار دولار.

كما ذهب مهندسو IRCON إلى إيران لإكمال المشروع ، لكن الهند لم تبدأ العمل بسبب الخوف من العقوبات الأمريكية. وقد منحت الولايات المتحدة امتيازات لميناء شاباهار لكن لم يتوافر موردو المعدات. وخفضت الهند بالفعل واردات النفط من إيران .

قد تدخل إيران والصين قريباً في اتفاقية اقتصادية. وبموجب هذه الاتفاقية ، ستشتري الصين النفط من إيران بأسعار رخيصة للغاية ، في المقابل ستستثمر بكين 400 مليار دولار في إيران.

ليس هذا فحسب، فالمستثمر العملاق سيساعد أيضاً في توفير الأمن وأحدث الأسلحة لإيران. أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن المفاوضات بشأن اتفاق استراتيجي مدته 25 عاما بين إيران والصين قد اكتملت.

أنفقت الهند مليارات الروبيات على تطوير ميناء تشابهار، يذكر أن علاقات الهند بإيران فى مرحلة حرجة بسبب الضغوط الأمريكية .

إن شاباهار يشكل أهمية بالغة سواء على المستوى التجاري أو الاستراتيجي؛ ويقع على بعد 100 كم فقط من ميناء جوادار الباكستاني الذي تم تطويره بمساعدة الصين.

وقد يكون للخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإيرانية تداعيات كبيرة على العلاقة الاستراتيجية بين نيودلهي وطهران. تاريخيا ، تمتعت إيران والهند بعلاقات ثنائية قوية ، مع الهند واحدة من أكبر المشترين للنفط الإيراني.

قد تدخل إيران والصين قريباً في اتفاقية اقتصادية، وبموجب هذه الاتفاقية ، ستشتري الصين النفط من إيران بأسعار رخيصة للغاية ، في المقابل ستستثمر بكين 400 مليار دولار في إيران.

كما وقفت إيران إلى جانب الهند في عام 1995، حين واجهت الهند لأول مرة ضغوطاً دبلوماسية شديدة عقب هدم مسجد بابري.

وثانياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير، وبالنسبة إلى الهند، فقد كان ميناء شاباهار يشكل أهمية حاسمة لتوسيع العلاقات التجارية مع دول آسيا الوسطى، مما يوفر بديلاً مرغوبًا فيه كثيرا إلى ميناء غوادار الباكستاني.

في سياق علاقة الهند العدائية مع باكستان ، سعت الهند منذ فترة طويلة إلى طرق تجارية بديلة للوصول إلى أسواق جديدة.

فضلاً عن ذلك فإن استبعاد الهند من مشروع خط السكك الحديدية يأتي في ظل شراكة استراتيجية دامت 25 عاماً، وتتقدم إيران والصين الآن نحو التوقيع.

من المرجح أن تراقب العلاقات بين بكين وطهران من كثب من قبل نيودلهي، بعد المواجهة في وادي جالوان التي شهدت مقتل 20 من أفراد الجيش الهندي ، أصبحت العلاقات الصينية الهندية متوترة بشدة حاليًا. وفي ضوء ذلك ، قد يكون لنفوذ بيجين المتزايد في طهران تداعيات شديدة على علاقة الهند الخاصة بإيران.

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