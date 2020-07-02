باكستان والهند تواجهان أسوأ هجوم للجراد وسط جائحة كوفيد 19

إن غزو الجراد في جنوب آسيا وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية في الفترة 2019-2020 ،هو تفشي للجراد الصحراوي الذي يهدد الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء المنطقة. وتعد الفاشية هي الأسوأ منذ 70 عاماً في كينيا و الاسوأ منذ 25 عاماً في باكستان والهند وإثيوبيا والصومال.

بدأ الأمر بأمطار غزيرة في 2018 في الربع الخالي من شبه الجزيرة العربية؛ في ربيع 2019 ، وانتشرت الأسراب من هذه المناطق ، وبحلول يونيو 2019 ، انتشر الجراد شمالًا إلى إيران وباكستان والهند وجنوبًا إلى شرق أفريقيا ، وخاصة القرن الأفريقي.

بحلول نهاية عام 2019 ، كانت هناك أسراب في باكستان والهند وإثيوبيا وإريتريا والصومال وكينيا والسعودية واليمن ومصر وعمان وإيران،حتى أبريل / نيسان 2020 ، تعرقلت جهود مكافحة الجراد بالقيود المستمرة على السفر والشحن بسبب جائحة COVID-19.

وقد عبر المزارعون الصوماليون أخيرا عن حسرتهم بسبب الغزو. وقال خير دوال داين ، وهو مزارع ورئيس قرية من جيريسا في أرض الصومال ، لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: "هذه الآفة لها تأثير مدمر علينا ، فقد دمرت مرعى ماشيتنا. إنها تنشر الخراب عبر الارض ".

حان الوقت للعالم للتحرك، لأن الدمار لا يقتصر على أفريقيا، وقد خلقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن موجة من الأعاصير في المحيط الهندي في 2018 و 2019 ظروفًا مثالية لتكاثر الجراد.

تم الإبلاغ عن أسراب في البحرين والعراق والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والسودان وقطر والإمارات العربية المتحدة واليمن ، وهي موجودة بالفعل في جنوب آسيا. حان الوقت للعالم للتحرك.

حان الوقت للعالم للتحرك، لأن الدمار لا يقتصر على أفريقيا، خلقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن موجة من الأعاصير في المحيط الهندي في 2018 و 2019 ظروفًا مثالية لتكاثر الجراد.

وقد أعلنت في باكستان حالة طوارئ وطنية، في فبراير / شباط حيث كافح المزارعون أسوأ وضع للجراد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، حيث وصلت الأسراب من تكاثر الصيف الماضي إلى قلب البلاد الزراعي في منطقة البنجاب.

ومن ناحية أخرى وعلى الجانب الآخر من الحدود، هناك تهديد جديد للهند التي تمكنت من احتواء غزو الجراد الذي أثر على ولايتي راجاستان وغوجارات الغربيتين.

ويلوح التهديد الجديد في الأفق مع موسم الرياح الموسمية القادم، عندما يصل جيل من الأسراب الشرهة من مناطق تكاثر الربيع في جنوب إيران ومن الطفرة الحالية في القرن الأفريقي.

انتشار الجراد في القرن الأفريقي

خصائص الجراد الصحراوي فإنه لا تحده الحدود، ويمكنه أن يسافر لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا في اليوم ويأكل ما يعادل وزنه في الغذاء، أي حوالي جرامين يوميا.

يمكن أن يحتوي السرب الواحد من الجراد، الذي يقاس بكليومتر مربع واحد، على ما يصل إلى 80 مليون جرادة ، في حين أن معظم الأسراب تبلغ حوالي 10-500 كيلومتر مربع.

من الصعب تخيل حجم الطفرة. يتم القضاء على آلاف الهكتارات من المراعي والمحاصيل في المجتمعات، حيث يحتاج المزارعون إلى كل غرام من الطعام لإطعام أنفسهم وأسرهم.

الوضع في شرق أفريقيا، حيث معظم البلدان الأكثر تضررا، التي يوجد فيها الملايين من الناس بالفعل في حالة ضعف أو في حاجة إنسانية ماسة، حيث إنهم يعانون من آثار العنف والجفاف والفيضانات. الوضع في شرق أفريقيا مقلق بشكل خاص حيث يعاني ما يقرب من 20 مليون شخص بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تعمل منظمة الأغذية والزراعة العالمية على خط المواجهة مع المزارعين والحكومات الوطنية والمحلية والشركاء الآخرين لمحاولة القضاء على الجراد ومنع جيل جديد من إحداث المزيد من الضرر.

خصائص أسراب الجراد؛ الجراد الصحراوي لا تحده الحدود، ويمكنه أن يسافر مسافة تصل إلى 150 كيلومترا في اليوم ويأكل بما يعادل وزنه من الغذاء، أي حوالي جرامين يوميا

في إثيوبيا وكينيا والصومال ، يجري التكاثر على نطاق واسع وبدأت أسراب جديدة في التكون ، مما يمثل تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في بداية موسم المحاصيل المقبل.

في زيارة أخيرة لباكستان، رأى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ( Qu Dongyu ) بشكل مباشر تأثير الجراد في منطقة أوكارا في ولاية البنجاب والتهديد الرهيب الذي يشكله على المزارعين وسبل معيشتهم.

تتبادل منظمة الأغذية والزراعة خبرتها الفنية مع الخبراء الوطنيين لمساعدتهم في مكافحة الإصابة والعمل مع الحكومة لتحسين إدارة الجراد.

لحسن الحظ ، لا يمكن للجراد الصحراوي أن يصل إلى الصين أو أبعد من شرق الهند بسبب الرياح وجبال الهيمالايا التي تتشكل حاجزا طبيعيا.

وتتطلب منظمة الأغذية والزراعة العالمية، (الفاو )153 مليون دولار لمساعدة الحكومات في السيطرة على هذه الآفات المدمرة. وحتى الآن تم التعهد أو استلام حوالي 107 ملايين دولار من المانحين، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى سد الفجوة.

إن اتخاذ إجراءات فورية من الجهات المانحة والفرق الوطنية ، بما في ذلك رفع مستوى عمليات المراقبة الجوية ، أمر بالغ الأهمية للسيطرة على الجراد واحتوائه قبل أن تكون الأسراب الجديدة مستعدة للهجوم.

وفي الوقت نفسه ، تحتاج منظمة الأغذية والزراعة إلى تعزيز مرونة المجتمعات المتضررة وبناء سبل العيش، حتى يتمكن المزارعون وعائلاتهم من تحمل بعض الصدمات التي لا مفر منها.

زودت منظمة الأغذية والزراعة 15 خبيرا بالجراد وموظفين آخرين لدعم الحكومات، في مراقبة وتنسيق أنشطة مكافحة الجراد ، وتقديم المشورة الفنية ، وشراء الإمدادات والمعدات للعمليات الجوية والبرية في شرق أفريقيا.

ولكنْ هناك الكثير الذي يتعين القيام به. علينا السيطرة على هذه الجائحة قبل أن يبدأ موسم الأمطار والزراعة. فالأسراب شديدة الحركة ، وغالبًا ما يصعب الوصول إلى التضاريس والتحديات اللوجستية هائلة.

ولكن إذا تركت دون رادع ، ومع هطول أمطار إضافية متوقعة ، فإن أعداد الجراد في شرق إفريقيا وحدها يمكن أن تزيد 400 مرة بحلول يونيو حزيران، ويمكن أن نشهد غزوًا لشمال شرقي أفريقيا وعودة إلى الظهور في الهند وباكستان أيضًا.

ويتعين علينا أن نعمل الآن من أجل تجنب الكارثة الكاملة.

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