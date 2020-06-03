معجزة التنين الصيني

هناك حكمة صينية تقول "لتعرف مكامن القوة لديك تأمل خصمك وانظر إلى نقاط ضعفه"، وهذه الحكمة طبقت بحذافيرها في نهضة الصينيين الحالية.

التنين هو كائن أسطوري في الأساطير والفلكلور الشعبي الصيني، وترمز التنانين الصينية قديمًا إلى السلطان والقوة المبشرة وخصوصًا التحكم في المياه والأمطار والأعاصير والفيضانات.

وتاريخيًا ارتبط التنين الصيني بإمبراطور الصين، واستخدم رمزًا لتمثيل سلطاته الإمبراطورية وقوته البالغة، ويُعتبر التنين الصيني رمزًا روحيًا وثقافيًا يمثل الرخاء وحسن الحظ بالإضافة إلى اعتباره إله المطر الذي يعزز الانسجام عند الصينيين،ويطلق الصينيون أحيانًا على أنفسهم مصطلح "أحفاد التنين“ .

الصين التي يتجاوز عدد سكانها اليوم المليار وأربعمئة مليون نسمة، تحولت في أربعين عاما تقريبا، من بلد يعاني تسعة أعشار سكانه من الفقر المدقع إلى أكبر اقتصاد صناعي في العالم.

كما استطاع بمعجزة بشرية مذهلة أن ينتشل 850 مليون شخص من الفقر والعوز، وليتحول هذا العدد الضخم من السكان من عبء على الحكومة الصينية بمتطلباتهم الحياتية من (توفير للغذاء والخدمات الصحية والتعليمية وتوفير البنية التحتية المناسبة)

ولينقلب حالهم ليودعوا حياة العوز والفقر إلى حياة رغيدة نوعا ما، و ليتغير مسارهم بإعجوبة إلى أشخاص منتجين تغزو صناعاتهم العالم بأسره .

القفزة الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي حققتها خلال تلك السنوات كانت مدهشة لأبعد حدود، فقد أضحت الصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم .

وهنا نتسائل ما هي إنجازات الصين التي تحققت خلال العقود الأربعة الماضية ؟

تحمل لنا الإجابة بعضا من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي يبرزها الاقتصاد الصيني:-

1.4 مليار شخص تقريبا عدد سكان الصين عام 2018 .

9.6 مليون كيلومتر مربع مساحة الصين .

بلغ معدل متوسط العمر 76.7 عاما وفق احصائية عام 2018 .

معدل الأمية في الصين للفئة العمرية ما بين 15-45 عاما 3.58% .

10 % فقط من الصينيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع .

الناتج الإجمالي في عام 2018 بلغ 13.6 تريليون دولار، لتكون الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

متوسط دخل الفرد في عام 2018 بلغ حوالي 9500 ألف دولار .

الصين هي أكبر مصدر للبضائع في العالم، بإجمالي قيمة صادرات يتجاوز 2.450 تريليون دولار أمريكي في عام 2018.

الصادرات الصينية لعام 2018 على النحو التالي : (الولايات المتحدة الامريكية : 539.7 ويمثل 19.2% من إجمالي صادراتها ، هونغ كونغ : 303 مليارات دولار، اليابان : 147.2 مليار دولار ، كوريا الجنوبية : 109 مليارات دولار، فيتنام : 84 مليار دولار، الهند : 76.9 مليار دولار ، سنغافورة : 49.8 مليار دولار – تايوان : 48.7 مليار دولار – روسيا : 48 مليار دولار – ماليزيا : 45.8 مليار دولار، ألمانيا : 77.9 مليار دولار، هولندا : 73.1 مليار دولار، المملكة المتحدة : 57 مليار دولار) .

2.1 تريليون مستوردات الصينية من دول العالم .

60 % من طاقتها الكهربائية من الفحم الحجري .

بلغ العدد السنوي للسياح الصينيين عام 2018 حوالي 156 مليون سائح . معدل إنفاق كل واحد منهم 1800 دولار لكل سائح .

الصين تساهم بأكثر من 30% في نمو الاقتصاد العالمي سنويا .

الدين العام بلغ 5.5 تريليون دولار .

13.5 مليون برميل استهلاك الصين اليومي من النفط .

10.8 مليون برميل يوميا استيراد الصين من النفط .

1.7 مليون برميل من النفط يوميا واردات الصين من السعودية لعام 2019 .

250 مليون برميل السعة التخزينية للنفط والاحتياطي النفطي .

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2018 بلغ 203 مليارات دولار .

بلغ من يعيشون "تحت خط الفقر المدقع" 10 % من السكان .

انخفض عدد الفقراء في الصين من 98.99 مليون في عام 2012 إلى 5.51 مليون بنهاية عام 2019 .

نما الاقتصاد الصيني عام 2018 ، بنسبة 6.6 %.

أصول صناديق الثروة السيادية والاستثمارية المملوكة للدولة بقيمة 1.554 تريليون دولار، وعددها 5 صناديق استثمار سيادية .

224.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين عام 2018 .

حجم صادرات الدول العربية للصين في عام 2018 بلغ 107.3 مليار دولار .

تعد الصين حاليًا أكبر مصدري المنسوجات في العالم، حيث يعمل بهذا القطاع أكثر من 4.6 مليون شخص .

استوردت الصين النفط عام 2018 من الدول التالية : ( السعودية : 29.7 مليار دولار – العراق : 22.4 مليار دولار – سلطنة عمان : 17.3 مليار دولار- روسيا : 37.9 مليار دولار ) .

احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في مارس عام 2020 بلغت 3.0915 تريليون دولار .

بلغت احتياطيات الذهب في الصين في أبريل 2020 عند 62.64 مليون أوقية ، أي ما يعادل 106.67 مليار دولار أمريكي

70 % من الخلايا الشمسية في العالم عام 2017 كانت تملكها الصين .

بلغت إجمالي أميال السكك الحديدية 132 ألف كيلومتر بنهاية عام 2018، تشمل السكك الحديدية فائقة السرعة التي بلغت 20 ألف كيلومتر .

بلغ عدد الصينيين ممن تزيد ثروتهم عن مليار دولار في 2019، 130 شخصا .

يصل إجمالي ثروات ألف ثري صيني إلى 571 مليار دولار .

تسهم بـ 35 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي، حيث تعد أقوى محرك للنمو الاقتصادي العالمي , وأهميتها للنمو العالمي تبلغ 3 أضعاف أهمية الولايات المتحدة .

4 مصارف صينية تتصدر قائمة أكبر عشر مصارف في العالم من حيث الأصول.

ارتفع عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن غلوبال 500 من صفر إلى 115 شركة .

شركة (وول مارت) الأمريكية تستورد ربع منتجاتها من الصين .

شركة (أبل) تملك 12 مصنعا في الصين بعدد موظفين يفوق 250 ألف موظف.

المرونة المالية، والاستقرار السياسي والأمني واليد العاملة، وخطوط النقل السريع، والموانئ الحديثة، كفيلة بفتح باب هجرت العقول والأموال والصناعات إلى الصين .

يوجد حوالي 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019 .

أكبر شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة "علي بابا" عملاق التجارة عبر الإنترنت وقد بلغ قيمتها وقت اكتتابها عام 2014 ب 25 مليار دولار .

400 الف طالب صيني يدرس في الولايات المتحدة وفق إحصائية عام 2020 .

سلسلة مقاهي لاكين كافيه الغريم الصيني للعملاق الأمريكي ستاربكس في الصين

صدرت الصين من الإمدادات لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ منذ الأول من مارس كالتالي : ( 50.9 مليار قناع طبي – 216 مليون بدلة واقية – 81.3 مليون نظارة واقية – 26.43 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء – 1.04 مليار زوج من القفازات الجراحية – 72700 جهاز تنفس صناعي – أنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص ) .

هناك حكمة صينية تقول :" لتعرف مكامن القوة لديك تأمل خصمك وانظر إلى نقاط ضعفه"وهذه الحكمة طبقت بحذافيرها في نهضة الصينيين الحالية.

فالمرونة المالية، والاستقرار السياسي والأمني، والتركيز على تصنيع المواد الأولية، واليد العاملة، وخطوط النقل السريع، والموانئ الحديثة، كانت كفيلة لفتح باب هجرة العقول والأموال والصناعات إلى الصين .

لقد تمكنت الصين من التحول من دولة فقيرة تعاني من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعجز في البنى التحتية إلى دولة غنية وقوية، نجحت إلى لفت أنظار العالم إليها بما حققته من تنمية كبيرة في كافة الأصعدة .

فالقفزة الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي حققتها خلال تلك السنوات كانت مدهشة لأبعد حدود ، فقد أضحت الصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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