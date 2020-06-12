رحل حسن حسني وبقيت ابتسامته

الله يرحمك يا عم بخ، فقد فجعنا جميعا جمهورا وفنانين في مصر و العالم العربي بوفاة الفنان و الممثل الكوميدى المصري حسن حسنى يوم ٣٠ من مايو/أيار الماضي، عن عمر يناهز الـ ٨٩ عاما.

قدم الفنان المصري خلال مشواره الطويل الكثير من الأعمال الفنية في السينما و المسرح و التلفزيون و الإذاعة، فقد بلغت أعماله الفنية قرابة الــ ٥٠٠ عمل.

و بدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي؛ حين قدم نفسه من خلال المسرح العسكري، واستمر في تقديم الأعمال الفنية في مسيرة طويلة قدرت بالخمسين عاما تقريبا.

و لعل الألفية الجديدة كانت فأل خير على حسن حسني إذا قدم خلالها العدد الأكبر من أعماله الفنية.

ومن الأدوار التي لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين، دور ” عم بخ“ في فيلم ”اللمبي“ و“عم ضبش ” في فيلم غبي منه فيه، و الحج كامل في فيلم ”كتكوت؛ كانت الأكثر حضورا في الأذهان.

الفنان الراحل حسن حسني في مشهد من فيلم الناظر

قدم حسن حسني الكثير من المسرحيات وصل عددها ما يقارب الثلاثين مسرحية، مثل الكابوس، و ع الرصيف، وجوز ولوز، عفروتو، حزمني يا.

وفي السينما كان حسن حسني الأكثر ظهورا على مستوى الفنانين العرب، فقد قدم قرابة الـ ٢٠٠ عمل، تنوعت بين الكوميدي والتراجيدي .

نذكر من تلك الأعمال أفلام ( الكرنك، سواق الأتوبيس ،زوجة رجل مهم ، الهروب ،اللمبي ،كتكوت،غبي منه فيه، شبه منحرف، زوجتي و مراتي، كابتن مصر).

على صعيد التلفزيون قدم الراحل أدوارا خالدة، مثل دوره في مسلسل رأفت الهجان و كذلك دوره في: بوابة الحلوانى، المال و البنون، زينب و العرش، عفاريت السيالة. و قد قدر عدد أعمال الراحل التلفزيونية بقرابة الـ ٢٠٠ عمل تقريبا.

و خلال مسيرته الفنية كان للفنان الراحل الكثير من القفشات والإفيهات التي علقت في الأذهان و لن تفارقها مثل "يا أم نيازي ضبش حرامي“في فيلم غبي منه فيه و "يا فاشل يا فاشل" في فيلم الباشا تلميذ، و"أمك حلوة أوي يا لمبي" في فيلم اللمبي، و "ماحدش يأخد ميدو و يديني بدل منه مروحة" في فيلم ميدو مشاكل.

رحل حسن حسني و بقيت أعماله خالدة خلفه، تزرع البسمة على وجه كل من يشاهده، فكل التعازي للوسط الفن برحيله و رحمة الله عليك يا عم بخ.

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