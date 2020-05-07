في باكستان ..يتحول الانتباه من كورونا إلى رجال الدين الإسلامي

مثل العديد من البلدان الأخرى حول العالم ، حصلت باكستان أيضًا على حصتها الخاصة من مرضى كوفيد 19

بالإضافة إلى أولئك الذين ماتوا بسببها.

الواقع أن البشرية لا تحاول أن تتعايش فقط بل تزدهر أيضًا، من خلال التكيف مع التغييرات، عندما ينشأ وضع غريب غير مسبوق مع عواقب وخيمة فإنه يتطلب تصرف غير مسبوق.

إنه الوقت الذي يجب فيه إتخاذ القرار الفعال، بشأن تطوير طرق الماضي المتهورة، أولئك الذين يتأقلمون يحافظون على حاضرهم ومستقبلهم ولكن أولئك الذين لا يتاقلمون لا يهددون أنفسهم فحسب ولكن أيضًا من حولهم.

يصبح هؤلاء الأفراد مسؤولية خطيرة للغاية ليس فقط تجاه أنفسهم؛ بل على البلد باكمله، ولسوء الحظ، فإن الأمر نفسه يشبه معضلة رجال الدين الإسلامي الباكستانيين وأنصارهم، في المنتصف، عندما تصارع باكستان التجهيز السئ والضعف المالي ضد مرض جديد ، مع الحماسة الدينية المذهلة المحيرة للعقل ، فإن رجال الدين جاهزون لتفاقم المشكلة المطروحة.

مثل العديد من البلدان الأخرى حول العالم ، حصلت باكستان أيضًا على حصتها الخاصة من مرضى كوفيد 19

بالإضافة إلى أولئك الذين ماتوا بسببها.

الأرقام تتزايد بمعدل ينذر بالخطر على الرغم من أنها ليست مثيرة للقلق مثل تلك المشاهدات في الدول مثل إيطاليا وفرنسا.

وقد تم فرض عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد منذ نهاية مارس / آذار، وبالتالي تم إغلاق المساجد إلى جانب أماكن العبادة الأخرى من قبل الحكومة حتى ينحسر انتشار الفيروس المحتمل حدوثه عند صلاة الجماعة.

ولكن على الرغم من خطورة الوضع ، فإن رجال الدين الإسلامي سيطر على رؤيتهم نظرية المؤامرة فيما يتعلق بـكوفيد 19 واعتبروه "الوباء الكافر والمعادي للإسلام" بمثابة تهديد جديد لأعمالهم .

فالمرض المعدي الجديد لم ( يهدف هدفه ليس فقط فى عملهم)؟ ولكن أيضًا على نوعهم الغريب من الشعبوية التي يتم إثرائها على النحو الواجب من خلال خطبهم العادية قبل صلاة الجماعة،نتيجة حزنهم على حرمانهم من عملهم لأسابيع ، ومع بداية شهر رمضان.

قرروا تحدي العقلانية علناً وأعلنوا بتوافق فيما بينهم، أنني أكتب هذه القطعة التي لا تنطبق على صلاة الجماعة في المساجد. كان المفتي منيبور رحمن ، رجل الدين البارز ورئيس اللجنة المسؤولة عن رؤية الهلال (مطلوب للإعلان عن شهر إسلامي وأيام العطل) ، وراء الإعلان السابق الذكر. إنه يردد أصوات أولئك الذين يشاركونه نفس التجارة في الزي الديني المقدس.

إن عدم مبالاة رجال الدين تجاه شدة انتشاركوفيد 19 لم يذهل بل استقطب سكان باكستان البالغ عددهم 212 مليون نسمة الذين يعانون بالفعل من التفرقه العنصريه، والجنس والعرق بين أولئك الذين يلتزمون بطريقة العيش الحديثه والذين لا يمكن ان يغيروا في حياتهم ولا يستطيعون السعي للبحث في كل حل لمشاكل العصر الحديث لكن فى أحداث القرون الماضية.

مجموعات Whatsapp ، حتى تلك التي من المفترض أن تقتصر على الدردشات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية للطلاب الجامعيين مثلي، هي أيضًا مليئة بالنقاشات بين أولئك الذين يعارضون استئناف صلاة الجماعة في المساجد وتلك التي تدافع بشدة. لا يقتصر الأمر على مجموعات Whatsapp فحسب ،

بل على قدم وساق في جميع منافذ وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة ، حيث تلقيت أمس على Twitter DM يطلب التصويت في استطلاع رأى على صفحة Facebook حول إعادة فتح المساجد لأنه "إنه واجب ديني وأولئك الذين لن يصوتوا "سيكونون من بين اليهود – النصارى".

لم يحدث التحول الكامل في الانتباه من كورونا إلى مولانا (رجل الدين كما ورد في العامية) بين عشية وضحاها ، بل ظهر إلى حد ما يتضمن العديد من الحالات الدرامية مثل التجمع الإكلينيكي الفائق المنتشر لمنظمة إسلامية تدعى جماعة التبليغ في العاشر في شهر مارس في ضواحي ثانية أكبر مدينة في لاهور في باكستان ، التي أسفرت عن أكثر من 539 حالة إيجابية للفيروس.

وبحسب ما أفاد به الفرع الخاص لمقاطعة التجمعات، فإن التجمع كان يضم الآلاف من المصلين المحليين والأجانب. تضمنت الحالة الدرامية الأخرى حشدًا متهمًا دينياً، يهاجم شرطية وفريقها في 11 أبريل / نيسان في ضاحية بيراباد ، أكبر مدن باكستان في كراتشي. تعرض رجال الشرطة للاعتداء لأنهم حاولوا منع الغوغاء من الدخول إلى مسجد محلي في انتهاك كامل لأوامر إغلاق الحكومة.

في الوقت الحالي ، تبدو الحكومة الباكستانية على ركبتيها بسبب الضغط المتزايد من قبل مجموعة قوية ولكنها صغيرة من رجال الدين الإسلامي.

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