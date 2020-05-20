البث الحي
مدونات

الاقتصاد العالمي في زنزانة كورونا

19/5/2020
الطائرات المسيرة ترش المواد المطهرة في مدينة أحمد أباد غربي الهند
الطائرات المسيرة ترش المواد المطهرة في مدينة أحمد أباد غربي الهند

سينزلق أغلب دول العالم ومنها الهند إلى الفقر المدقع وسيموت فيه العدد الأكثر من الوفيات بالفيروس كورونا

العالم لا يزال فى حلبة الصراع مع الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، هذا الفيروس والذي أوقف حركات العالم وسكناته ،وأخلى المساجد من المصلين وأفرغ الشوارع من السائرين .
هذا الصغير الذي وجه ضربة قاضية للاقتصاد العالمي، الذى اخترق كل الحواجز التى قامت أمامه بتطوره المذهل ونمائه العاجل
 ولكن هذه الأزمة ليست كمثل تلك الأزمات التى تجاوزها العالم ، وليس من الممكن التخلص من قبضتها واسترداد الأضواء السابقة بين ليلة وضحاها.
إنها ستترك خسارة فادحة لا تعوض،و لا تسد فى مجال الاقتصاد، حتى فى الدول التى كانت تتباهى بتقنيتها ونموها،
تسارع الفيروس دفع عشرات البلدان للإعلان عن الغلق الكامل، حتى الدول الرأسمالية التى تجري وراء الربح والمال وتصنع الدواء عند انتشار المرض باعتبارا أنه مصدر للربح في تلك اللحظة،تترك الصناعات الثقيلة و تتهيأ لصنع النعوش لأنها مصدر ربح   فى هذه الفترة .

سينزلق أغلب دول العالم ومنها الهند إلى الفقر المدقع وسيموت فيه العدد  أكثر من عدد الوفيات بالفيروس كورونا

 أمام تلك الجائحة  يحاول الجميع الإفلات من رفع الرايات البيضاء ، فيطلقون الرصاص على الصين ، بينما يتمنعون عن  التبرع لمنظمة الصحة العالمية اللهم ما ندر لرفع العار عنهم
وعلى الصعيد الهندي، كان الاقتصاد الهندي يعانى  المضايقات الاقتصادية قبل هذه الأزمة بقرارات الحكومة السخيفة المردودة ، وكيف يكون الحال الآن؟ ، نعم إنهار اقتصاد الهند  أيما انهيار حيث لا ينهض ولا يتخلص حتى يلج الجمل فى سم الخياط.
 سينزلق أغلب دول العالم ومنها الهند إلى الفقر المدقع وسيموت فيه العدد  الأكثر من الوفيات بالفيروس كورونا، حيث تطالعنا الصحف الحكومية بأخبار شراء الشعب من المواطنين حتى تتمكن من طباعة النقود فكيف سيكون الحال خلال الأشهر القادمة؟
ستخلف هذه الأزمة عواقب وخيمة لن ينساها التاريخ  أبدا، ولا يغمرني شك فى أن لهذه الأزمة دروس وعبر لكل مرء، وتحذير لكل من اخذته العزة بالإثم وغٌر بقدره وتفاخر بالابتكارات والاختراعات التي يصدرها ويجني منها الملايين دون اعتناء بأهل الأرض،فأين هم اليوم واقتصادهم يدمر بفعل فيروس صغير   
،وتذكير لمن ينسى أو لا يبالى، ولا نقول إلا  "لا حول ولا قوة إلا بالله"

 

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

المزيد من المدونات

صلاح و النني.. الكورونا على الطريقة المصرية

مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (رويترز)

مكاسب تركيا من انتصار أذربيجان على أرمينيا

الرئيس التركي ونظيره الأذربيجاني

فلسطين التي عشت معاناة أهلها في خيالي!

أطفال فلسطينيون يلعبون في قرية أم الخير في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة

المرأة الريفية في عيدها!

الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)