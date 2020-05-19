كورونا والحموضة التلفزيونية

نادرا ما تطل علينا الشاشة الصغيرة المغربية، بأعمال تلفزيونية في مستوى تطلعات المشاهد المغربي، المتعطش للإبداع والتميز.

نادرا ما تعجبه وتستهويه محتويات ومضامين ما ينتجه تلفزيون القطب العمومي من أفلام ومسلسلات وأعمال كوميدية وكاميرا خفية، وغيرها من الفقرات التي مهما سما مخرجوها وتألق ممثلوها.

فإن رداءة السيناريو وهزالة التأليف، تفرغ المنتوج التلفزيوني من أي قيمة فنية أو ثقافية أو إعلامية. وتزيد من نفور المشاهدين المغاربة من تلفزيون يعتبرون أنفسهم مساهمين في إحداثه واستمراره.

الأكيد أن هناك أعمال تلفزيونية وطنية تطرح وتعالج مواضيع حيوية، وذات قيمة إبداعية راقية، وأداء يضاهي ما تنتجه باقي تلفزيونات العالم. ينقص بعضها فقط آليات وعتاد التكنولوجيا الحديثة.

ولكنْ منتوج فني واحد، لا يكفي للتغطية على رداءة باقي الأعمال التلفزيونية، التي يرغم المشاهد المغربي على تتبعها. والتي زادته استياء وإحباطا في زمن كورونا، وجعلته يصوب عدستيه نحو تلفزيونات دولية والعالم الرقمي.

إن المغرب يتوفر على ترسانة كبيرة من الممثلين والفنانين المبدعين الذين بإمكانهم تجسيد أصعب الأدوار التمثيلية بكل جدارة واستحقاق، سواء كانت درامية أو كوميدية،أو تاريخية أو توعية أو غيرها..

متى ندرك أن من العيب والعار شراء السيناريوهات من الشباب الواعد وقرصنتها ونسبها لأشخاص لم يكتبوها؟؟ .. إنها جرائم فنية تقتل روح الفن والكتابة لدى الشباب. وتقتل معها المسار الفني الإبداعي في المغرب

لكن مع الأسف، وخوفا من العطالة والجوع، يضطرون إلى المشاركة في أعمال تلفزيونية بمضامين هزيلة،حيث يغيب السيناريو، وتحضر مكانه مجموعة من الكتابات العشوائية الصادرة عن أشخاص لا علاقة لهم بالتأليف. بلا محتوى راق، ولا ترابط ولا تناسق في المشاهد، ولا رسائل تهم الناس.

لكن ولسوء حظ هؤلاء الممثلين، فإن معظم مشاهدي تلك الأعمال الرديئة، يصبون جام غضبهم عليهم، علما بأنهم ضحايا ما بات يعرف ب (المسخ التلفزيوني) حيث التفاهة والسفاهة شعار بعض المنتجين والمخرجين.

المنتوج التلفزيوني البائس، يوحي وكأن المغرب لا ينجب يوميا كتابا ومؤلفين وكتاب السيناريوهات، والكل يعلم أن وطننا يعج بهؤلاء، وأن ما ينقصهم، هو مبادرات الجهات المعنية، و العمل على إنهاء سياسة الأبواب الموصدة التي يسلكنا التلفزيون ومعه نخبة المحظوظين من المنتجين الذين تفوز شركاتهم سنويا بعقود إنتاج أعمال معظمهما تافهة.

متى يدرك هؤلاء و أولئك أن العمل التلفزيوني، يكمن أولا وأخيرا في التأليف. واختيار السيناريو الحامل لرسائل متنوعة تهم كل شرائح المجتمع. رسائل التحسيس والتوعية والثقافة والترفيه الراقي ؟..

متى يدركون أنه من العار أن يتم العمل بسيناريوهات أخر لحظة بدون أدنى دراسة أو بحث،سيناريوهات مرتجلة، سيناريوهات (التويزة)، حيث استنفار مجموعة من الأشخاص من أجل كتابة مشاهد.. وربطها للخروج بسيناريو واحد عشوائي.

متى ندرك أن من العيب والعار شراء السيناريوهات من الشباب الواعد وقرصنتها ونسبها إلى اشخاص لم يكتبوها؟؟ .. إنها جرائم فنية تقتل روح الفن والكتابة في الشباب. وتقتل معها المسار الفني الإبداعي في المغرب.

على التلفزيون المغربي وكل الشركات المنتجة للأعمال التلفزيونية أو السينمائية، أن تفتح باب الإبداع والتنافس في وجوه الكتاب والمؤلفين للروايات والقصص والتاريخ والجغرافيا، وأفلام الخيال العلمي والمستقبليات..

وكل أنواع الكتابات التي يمكن تحويلها إلى أعمال تلفزيونية. لم لا يتم الإعلان عن مسابقة سنوية بجوائز ذات قيمة مالية عالية. لتحفيز هذه الفئة، على الإبداع.. حتى يصبح لدينا أرشيف وخزان أدبي وفني، يمكن لشركات الإنتاج الولوج إليه من أجل البحث عن مواضيع راقية بطعم وبصمة مغربية.؟

فلا يعقل أن تمتد سياسة (الزبونية وباك صاحبي)، حتى في انتقاء كتاب السيناريوهات،بعدما امتدت حتى إلى انتقاء الممثلين. ولا يمكن أن نجعل من أي شخص مؤلفا أو كاتبا لسيناريوهات شراء مؤلفات الغير، أو قرصنة بعضها مما تعود لشباب واعد. ونقصي من هم أحق.

لنلقي نظرة خفيفة على بعض الأعمال التلفزيونية المغربية، ونبحث عن كتاب سيناريوهاتها. وسنخرج بقناعة أكيدة وتامة. مفادها أن التلفزيون يعاني من أزمة التأليف.

وأن السبب يكمن أساسا في أن شركات.. همها (التعليف) لا يهمها ما ستقدمه للمشاهد المغربي، بقدر ما يهمها الخروج بربح مالي كبير. وسندرك حينها أن العفن والعبث يفوح من تلك السيناريوهات وليس من أفواه الممثلين الذين لا حول ولا قوة لهم.

كما على القيمين على التلفزيون المغربي، أن يعلموا أن الإبداع الحقيقي والراقي، لن يتحقق، ما دام اهتمامهم منصبا على ما سيقدمونه خلال شهر رمضان، دون باقي شهور السنة. إلى درجة أن بعض الأعمال يتم عرض حلقاتها الأولى، بينما باقي الحلقات لازالت قيد التسجيل.

على التلفزيون المغربي وكل الشركات المنتجة للأعمال التلفزيونية أو السينمائية، أن تفتح باب الإبداع والتنافس في وجوه الكتاب والمؤلفين للروايات والقصص والتاريخ والجغرافيا، وأفلام الخيال العلمي والمستقبليات..

فالمنتوج التلفزيوني المغربي أصبح مرتبطا بشهر رمضان. ومعظم الممثلين يدخلون في عطالة فنية، إلى حين اقتراب هذا الشهر الفضيل. ليجود عليهم مخرج أو منتج بدور ما.. ليتمكنوا من الحصول على المال.

وهو ما يجعلهم يقبلون بأي عمل، بل منهم من لا يترددون في طلب المرور في برنامج ترفيهي، أو حتى كاميرا خفية. ليسلموا على جمهورهم. ويقولون له إنهم ما زالوا أحياء يرزقون وبكامل طاقاتهم الفنية. وهي رسالة يوجهونها للمنتجين والمخرجين من أجل المناداة عليهم مستقبلا.

حموضة مجموعة من الأعمال التلفزيونية، كانت وما زلت حديث الشارع المغربي، وموضوع معظم رواد منصات التواصل الاجتماعية الرقمية. وهي الآن أكثر تداولا بسبب الحجر المنزلي.

والنتيجة أن المستاءين يطرقون أبواب تلفزيونات دولية. ويتغذون بأفكار وتقاليد وطقوس وعقليات أجنبية. وهو ما يجعل التلفزيون المغربي يفقد دوره الأساسي في توعية وتحسيس المغاربة.

ومصاحبة كل فئاتهم.. وتجنيبهم محاولات الانسلاخ والانحراف التي يسعى إليها خصوم وأعداء الوطن. الذين جيشوا أخيرا أسرابا من الذباب الالكتروني. وأجروا أقلاما وانفصاليين. ولو أن محاولاتهم البائسة واليائسة تبوء كل مرة بالفشل..

فأرجو أن تعيدوا النظر في ما تنتهكونه من حقوق للمشاهد المغربي.. وما ترتكبونه من حماقات تلفزيونية، ومن فساد للذوق والفكر المغربي.. وأن تدركوا أنه لا بديل عن الإهتمام بفئة الكتاب والمؤلفين.

وأن تبادروا إلى التنسيق مع وزارة الثقافة، من أجل رفع تحدى مليون مؤلف مغربي سنوي.. قد لا نحققه في المستقبل القريب.. لكن الأمل كل الأمل في المشتل المغربي.. والتحدي يمكنه تحقيقه لأنه لا يدخل ضمن صنف المعجزات..

فأنتم أولا وأخيرا تصرفون الأموال من جيوب المغاربة.. ومن حق هؤلاء تقييم أعمالكم ومحاسبتكم.

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