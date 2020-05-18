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زنوبيا الملكة أسيرة الطغاة

17/5/2020
مدينة تدمر السورية
مدينة تدمر السورية

من الذي فض بكارة التاريخ مغتصبآ سريرك الملكي زنوبيا، وأدمى أعمدة الرخام؟ يخشون على أطلال قصرك بعد أن أضحت مملكتك كلها أطلال .
منذ أكثر من خمسين سنة وزنوبيا تستغيث أن أنقذوني من شذاذ الآفاق وقاطعي طرق التاريخ الإنساني الذين يفتكون بمجد مملكتي ودولتي.
منذ خمسين سنة وزنوبيا تبكي تدمر التاريخ العتيق المعتق بالعظمة والعنفوان والنائم على خدود الغيم المرصع بالمطر وماء الأقحوان .
منذ خمسين سنة وزنوبيا لاتنام،فالصداع ينهش رأسها المدمى بآهات وصرخات المعذبين في سجن تدمر الأثري أيضآ ..والأثري جدآ.
هلا أصغيتم لزنوبيا إذ تقول إن أعمار الذين ذبحوا في سجن البكاء الطويل وشلالات من الدم تسيل تحت أرض مملكتي أكبر بكثير من عمر أعمدة الرخام وأقواس النصر وسريري المعلق وغرف الشمس في قصري وقناديل الحكمة الليلية الغافية في أحضان الصمت ….الصمت الأثري أيضآ.

منذ أكثر من خمسين سنة و زنوبيا تستغيث أن أنقذوني من شذاذ الآفاق وقاطعي طرق التاريخ الإنساني الذين يفتكون بمجد مملكتي ودولتي .

منذ عقود و زنوبيا تنزف دمآ من أذنيها وعينيها لهول ماسمعت ورأت …
هل أحس بنزيفها أحد؟!!
هل لبى نداء وجعها المقدس أحد؟!
هل رق لحالها الذليل بعد عز قلب أحد؟!
زنوبيا كانت تغسل رجليها بماء الفضة وتستحم بماء الذهب .
زنوبيا تغرق الآن بدموعها حتى أذنيها وتتنفس الدم.
زنوبيا لا تخشى على مملكتها من الزوال ولكنها تريد أن تنام بهدوء نومة أبدية .
حرروا زنوبيا من أصوات التعذيب وآهات الألم الدامي التي تؤرقها وتحرمها النوم على سريرها الذهبي وهي تتوسد تاريخها العظيم .
من الذي فض بكارة التاريخ مغتصبآ سريرك الملكي زنوبيا، وأدمى أعمدة الرخام ؟!!!!!

 

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