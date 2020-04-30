كوفيديا الحجر الصحي

إلزموا البيوت ! إلزموا البيوت.. صدح بها المنادي من قريب ومن بعيد، فأنتم يا بني البشر غزوتم جنبات هذه الأرض التي أعتلت بدرنكم.

هكذا شاء الله… أصغر المخلوقات التي لا تخطر على بالك، وأنت تمارس طقوس يومك الرتيبة، شاء أن يرسم حدودا جديدة لعالمك.

أيا كوفيد 19، مالك جعلت العالم ضيقا علينا هكذا؟ ها أنت تفرق بين المرء وأخيه وعشيرته التي تؤويه، والكل قد نصبك حارسا لباب زنزانته.

الجميع يسمونك بالجائحة ولكن!! هل تكون أنت الطبيب والمربي؟ بسيفك المسلط على الرقاب، ربما قصدت الزجر لا قطع الرقاب.

أنتم وحدكم أن تختارو كيف يخلد ذكركم إذا انهارت جدران زنازينكم

إلزموا البيوت ! إلزموا البيوت.. صدح بها المنادي من قريب ومن بعيد، فأنتم يا بني البشر غزوتم جنبات هذه الأرض التي أعتلت بدَرَنِكم.

قتلتم وأستغللتم، وإستنزفتم، ولوثتم، وأكلتم ضعفكم، ورفعتم دنياكم ! من الجائحة؟؟ قالها ضاحكا كوفيد.

إنما جئتكم لأذكركم بذكريات فاتتكم، بسمة من الحبيب و دقيقة مع فلذة الكبد، بل تراني أحبسكم مع الأحبة وأضع عنكم أغلالا إبتدعتموها عساكم تتفكرون.

هل أنتم في الحجر حقا أم أنكم الآن خرجتم منه! تراكم كنتم في وهم الحرية، غشاوة على القلوب وعمى على البصيرة. نسيتم الجوعى وذوي القربى وعبدتم المال والأعمال وحبستم في زنزانة الأهواء وساقوكم كالقطيع.. هه القطيع.. مناعة القطيع ههه.. إنما مناعته أن يسلم ذهن كل فرد منه من سوء التدبير وقلة البصيرة والسعي وراء رغبات الذات! أنا أنا أنا.. بل أنت وهو هي والآخرون!!

وكيف بكم لو فكرت خلايا مناعتكم فما أنتم تفعلون؟! قالوا لي! إبقوا في حجركم وأخرجوا أرواحكم من حجرها، أما أنا، قال كوفيد، عابر سبيل ما كان لي من سلطان عليكم إلا ما قدره الله لي و دوام الحال من المحال.

لن تبقى لكم إلا أعمالكم. ولكم أنتم وحدكم أن تختاروا كيف يخلد ذكركم إذا انهارت جدران زنازينكم.

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