الصحافة مهنة العاطل

طلب منه أن ينتظر في قاعة الانتظار، حينئذ قام رئيس المرفق العمومي بالاتصال بالشرطة لوجود شخص ينتحل صفة صحفي!!!

دعونا نبدأ بسرد قصة من وحي الخيال، لتوضيح مفهوم العنوان أكثر، وأي تصادف بين شخوصها وأولئك على أرض الواقع، فهو من باب الصدفة ليس إلا، فتحكي لنا القصة: كان زيد بن عمرو تلميذا يتابع دراسته، فلما كبر نال شهادة الباكالوريا أو لم ينلها، توقف عن الدراسة.

فكر في ماذا سيعمل ولم يجد إلا الصحافة ليمارسها، وجد منبرا إعلاميا يشتغل معه متطوعا، وذات مرة لجأ إلى مرفق عمومي (أي إدارة عمومية) وطلب لقاء رئيسها لإجراء مقابلة صحفية، طلب منه الرئيس بطاقة الصحافة المهنية لإثبات الصفة كما ينص القانون على ذلك

أجاب بأنه لا يتوفر عليها، طلب منه الرئيس أن ينتظر في قاعة الانتظار، حينئذ قام رئيس المرفق العمومي بالاتصال بالشرطة لوجود شخص ينتحل صفة صحفي، فلما وصلت الشرطة استفسرت زيد بن عمرو عن من يكون؟

أجاب بكل ثقة في النفس: زيد بن عمرو صحفي؛

طلبت منه الشرطة بطاقة الصحافة المهنية ليرد بأنه لا يتوفر عليها، بل؛ لديه اعتماد من الموقع، قامت الشرطة باعتقاله لانتحاله صفة صحفي، إعمالا للمادة الرابعة من قانون الصحافة بالمغرب، الذي ينص على أن وسيلة إثبات صفة الصحفي هي بطاقة الصحافة المهنية المسلمة من لدن المجلس الوطني للصحافة وليس شيئا آخر، ليتم اعتقال زيد بن عمرو بتهمة انتحال صفة وتطبق عليه مقتضيات فصول القانون الجنائي.

مهنة الصحافة مهنة من لا مهنة له، ويمارسها كل من تقطعت به سبل مستقبله، ليجدها مرتعا يحارب بها البطالة

المغزى الأول، أن زيد بن عمرو صار مجرما في نظر القانون لانتحاله صفة صحفي، وعدم احترام المنشآت الإعلامية لقوانين الصحافة في المغرب.

المغزى الثاني من هذه القصة، هو أن مهنة الصحافة مهنة من لا مهنة له، ويمارسها كل من تقطعت به سبل مستقبله، ليجدها مرتعا يحارب بها البطالة، فقد يتساءل البعض من المسؤول عن ذلك؟ وما هو حل هذه المعضلة؟

المسؤول على ذلك؛ هم بعض مديرو المنشآت الإعلامية الخاصة الذين أصبح همهم التربع على عرش الطوندونس في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من خلق محتوى إعلامي ينير طريق المجتمع

غير مبالين للحفاظ على أخلاقيات المهنة وضوابطها تحت ذريعة الغاية تبرر الوسيلة كما يقال، لذلك أصبحوا يعطون اعتمادات دون تحديد شروط علمية دقيقة في مراسليها قصد تشغيلهم، مما نتج عن ذلك عدم احترام قواعد التصوير، ولا أدبيات استجواب المواطنين، ولا خلق محتوى راق يستفيد منه المجتمع، وخير دليل على ذلك مايقع في زمن كورونا، الذي عرى هشاشة الجسم الصحفي

فأحيانا يتم التشهير بالناس البسطاء، وأحيانا يتم تصوير أعراضهم، مع العلم أن التصوير له قواعد وضوابط يتعامل بها أيضا، والغاية من عدم تشغيل أكاديميين وحاملي الشهادات من قبل بعض مديري المنشآت الإعلامية، أن هؤلاء لا يشتغلون بدون مقابل، قد يتعاونون نعم، لكن في حدود معينة، مما يضطر معه إلى منح اعتماد لكل من هب ودب دون تحديد شروط معينة.

لا تقتل البعوض بل جفف المستنقعات.!

الشرط الوحيد لديهم هو أن تشتغل متطوعا، لذلك لا يجب أن نتباكى على بعضنا بعضا، وعلى تراجع المحتوى الإعلامي، وعلى عدم امتثال المجتمع لإجراءات الحجر الصحي، فالإعلامي هو قائد المجتمع إلى بر المعرفة والأمان، والإعلام آلية للتثقيف قبل أن تكون وسيلة للربح المادي ووسيلة للسباق المحموم للتربع على عرش الطوندونس، لكن قبل منح الإعلامي الثقافة والمعرفة لمجتمعه، يجب أن يتحلى بها هو، لأن فاقد الشيء لا يعطيه! _وهذا الكلام موجه إلى مراسلي المواقع الإلكترونية_ فأفراد المجتمع يتصرفون نتيجة لما غرسه فيهم الإعلام من قيم ومبادئ

انطلاقا من المادة الإعلامية التي تنتجها المنابر الإعلامية سواء العامة منها أو الخاصة، فعندما تصور لهم تافها بأنه نجم وبطل، كن على يقين كلهم سيصيرون توافه ويبحثون عن التفاهة، ليكونوا مثله.

لذلك قبل تمرير محتوى إعلامي للمتلقي، تأكد أنه يليق بقيم ومبادئ مجتمعك، لأنه قد تشاهده أسرتك قبل أولئك المتلقين الذين وجهت لهم رسالتك الإعلامية.

والخروج من هذه الأزمة، هو التطبيق السليم لمقتضيات قانون الصحافة بالمغرب، الذي منع تشغيل صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية

كما نصت على ذلك المادة 11 من قانون الصحافة بالمغرب فحسنا فعلت الدولة المغربية بوضع شروط معينة لمنح الملاءمة القانونية للمنشآت الإعلامية، وتشددها في الغرامات ضد المخالفين

فنحن لسنا ضد التعاون ومنح فرصة للمواهب، لكن وفق ضوابط تحترم صاحبة الجلالة والمهابة الصحافة أقصد، فحق للدولة إذا أن تتدخل لتكون أكثر جرأة وصرامة في تفعيل مقتضيات قانون الصحافة وإنزال الغرامات على كل من يشتغل صحفيا دون حصوله على بطاقة الصحافة المهنية.

تفعيلا للمادة الحادية عشرة من قانون الصحافة بالمغرب، فبهذه الوسيلة الوحيدة يمكن تنقية المشهد الإعلامي وتجفيفه من التوافه، فكما يقول علي عزت بيغوفيتش:

‏لا تقتل البعوض بل جفف المستنقعات.!

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