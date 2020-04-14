ربيع عمرنا وخريف العالم

عندما كنت صغيرة، و في بداية اهتمامي بالمطالعة كنت أقرأ كل ما يتعلق بالماضي القريب، كل ما له علاقة بالغرب ومحاولاتهم لطمس هويتنا العربية والإسلامية، وشتى اضطهاداتهم للعالم الإسلامي.

كلما شرح لنا أستاذ التاريخ عن حقبة معينة، سواء عن الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو ما جاء بعدها ، وكيف تم توزيع الأراضي العربية وجعلها مستعمرات تضخ أرباحها إلى الغرب، كنت أغرق أكثر في قراءة المقالات التي تتحدث عن أوضاع مجتمعاتنا في هذه الفترة.

مثلا عن حرب البوسنة والهرسك، العراق وحرب الشيشان.. كنت أغبط كل شخص عاش في هذه الفترات، لأنه استطاع أن يكون عينا لجيل بأكمله ونقل أحداثا لم نكن نظنها ستتكرر..