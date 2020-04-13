زمن كورونا ٢

أثناء الحرب العالمية الثانية تمت تجربة واستخدام الأسلحة البيولوجية مثل الجدري وغيره. وعادة تستخدم هذه الفيروسات في الحرب الاقتصادية لإبعاد منتج منافس عن السوق العالمية .

أتشكك كثيرا فى ما تتناقله الفضائيات و وسائط التواصل الأجتماعى و بعض المنظمات العالمية. لا يوجد أي إرتباط بين غاز السارين وانتشار فيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد 19″ فالغاز من أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وفيروس كورونا من الأسلحة البيولوجية التي تعتمد على إكثار أعداد الفيروس بشكل هائل من دون تعديل، أوبتعديل جيناته لتزداد خواصه البيولوجية مثل زيادة تحمله للظروف البيئية وبقائه معديا لأطول فترة ممكنة لضمان انتشاره. وزيادة خواصه المرضية القاتلة التي تفتك بالجنس البشري.

أثناء الحرب العالمية الثانية تمت تجربة واستخدام الأسلحة البيولوجية مثل الجدري وغيره. وعادة تستخدم هذه الفيروسات في الحرب الاقتصادية لإبعاد منتج منافس عن السوق العالمية، أو تركيع دولة اقتصاديا بسبب تبعات انتشار الوباء و الحظر الدولي على البلد.

فلا يوجد مايفسر تركز فيروس الإيبولا في مناطق وأنهار قريبة من مناجم الماس والذهب وربما اليورانيوم، مَن من مصلحته أن تظل هذه الثروات قابعة في الأرض من دون أن يستفيد منها الأهالي أو يستغلها غيرهم؟ و لماذا انتشرت الجزيئات الفيروسية البروتينية – البريونات المسببة لجنون البقر ( الإنسان) في بريطانيا تحديدا 1997؟ من أتى بهذه البريونات من جزيرة غينيا بابوا حيث تنتشر بين أكلة لحوم البشر من القبائل البدائية؟

الفيروسات عبارة عن حمض نووى تغلفه كبسولة من البروتين الواقي له. و هذا البروتين يحدد الخواص المرضية وكيفية انتشاره ونوعية الخلايا التي يصيبها والتي لديها مستقبلات له، وهو الجزء الذي تطلق ضده الأجسام المضادة لتدميره لتكسب الجسم المناعة ضده مستقبلا .

سابقا كان يتم حقن الفيروسات في الجياد و الأرانب و استخلاص الأجسام المضادة للفيروس من دمها لاستعمالها في علاج المرضى المصابين وتوفير نوع من المناعة المؤقتة ضده أيام انتشار الوباء. الفيروسات صغيرة جدا ولا ترى إلا بإستخدام المجاهر الإلكترونية، وهي أصغر كثيرا من البكتيريا لدرجة أن أنواعا منها تتطفل على البكتيريا وتسمى ملتهمات البكتيريا وتخرج بالآلاف من البكتيريا الواحدة.

إذا كانت البكتيريا بهذا الحجم موجودة وتنتشر في الهواء فلا يصح أن يقال إن فيروس سارس كورونا رقم 2 ثقيل ولا ينتشر في الهواء و ينزل إلى الأرض ويستقر على أسطح المعادن و البلاستيك فقط.

فيروس كورونا من فيروسات آر إن إيه ذات الجينوم الكبير الذي لا يقل طوله عن ثلاثين ألف زوج من القواعد النتروجينية, و هذا لا يعني أنه ثقيل، أكبر أنواع الفيروسات – الفيروسات العملاقة مثل فيروسات ميمي وبانادورا و كافتيريا تتطفل بالآلاف داخل الأميبا التي لا ترى بالعين المجردة و تتغذى على البكتيريا.

فيروس كورونا معد بكل إفرازات الأنف والفم للمريض أو حامل المرض من دون ظهور أعراض عليه. ويمكن التقاط العدوى بالأنف و الفم والغدد اللعابية والعيون ومن الأيدي الملوثة بإفرازات المريض وحتى برازه وجد فيه الفيروس، ويمكن التقاط العدوى أيضا بالتحدث مع المصابين و من خلال تنفسهم.

لبس الكمامة على الوجه يمنع انتشار الفيروس و يمنع التقاط العدوى من الهواء الملوث بالفيروس و لكنه لا يمنع التقاط العدوى بالعيون

لذا يجب على الأطباء و الأطقم الصحية حماية أنفسهم بشكل كامل باللباس الواقي الذى يجب التخلص منه بالحرق، و تغطية الوجة بقناع كامل يحمى العينين والأنف والفم أثناء علاج المرضى.

أطباء الأسنان يحتاجون إلى إجراءات وقائية أكثر من هذه فهم الأكثر تعرضا للإصابة بالمرض بحكم التعامل اللصيق جدا مع وجه المريض والرذاذ الذي تثيره الأجهزة التي يستعملونها، فهم أمام خيارين إما التوقف عن العمل أثناء الوباء أو تطبيق إجراءات وقائية أكثر صرامة وسؤال المريض إذا كان يشكو من حمى أو التهابات في الجهاز التنفسي وقياس درجة حرارته. .

نقف إجلالا و احتراما وتقديرا ونعجز عن الثناء على الجيش الأبيض من آلاف الأطباء والطبيبات والأطقم الطبية و العلماء الواقفين في الخندق الأول لمواجهة فيروس كورونا وعلاج ضحاياه.

و هم يتحملون العدوى ويواجهون كورونا بكل شجاعة و ثبات وتضحية و نكران ذات، مع السهر على رعاية المرضى والعناية بهم في أحلك الظروف بعيدا عن أسرهم آناء الليل والنهار متحملين ما يصدر عن المرافقين من تفلتات. صدور قانون يحميهم لا يكفي، يجب أن يصدر قانون يعطيهم حقهم المادي وليس المعنوي فقط، فهناك من يتقاضى مرتبات عالية جدا وامتيازات لا حصر لها ولا يقدم شيئا يذكر. وعندما تم تكريم العلامة السوداني في الأدب وتفسير القرآن والسيرة النبوية البروفسيور عبدالله الطيب وقدمت له الوشاحات والشهادات التقديرية والهدايا الرمزية، سأله صحفي عن التكريم فقال بالحرف الواحد وبطريقتة الساخرة المعهودة (تحدثوا كثيرا وأعطوني خشبا)! و أتمنى عند نهاية الوباء أن يتم تكريم الطواقم الطبية بتقديم آلاف الجنيهات وبزيادة رواتبهم وأخيرا بالخشب والورق والوشاحات. ولسان حالنا في الجامعات السودانية يعترض جدا على مقولة ( ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان). .

تألمت كثيرا عندما اعترض أهل قرية ما أن تدفن طبيبة مصرية أصيبت بكورونا أثناء علاجهم، فهذا يمثل قمة الجحود والنكران وربما يعبر بصدق عن مدى تفهمهم وتقييمهم للدور العظيم الذي ضحت هذه الطبيبة بحياتها وهي تقوم به من أجلهم، فهل كانوا أصلا يستحقون مثل هذه التضحية؟ و ماذا كانوا سيفعلون لو رفضت أن تعالجهم؟

آلاف من الأطقم الطبية حول العالم يقفون فى وجه فيروس كورونا ويصاب الآلاف. يموت المئات منهم والبعض يعمل من دون حماية لنقص الإمكانات ببلده.

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من المفترض ألا تغسل جثث موثى الكرونا فهم شهداء عند الله و يجب تغطية الجثث بأغطية بلاستيكية سوداء أو بيضاء محكمة

الإغلاق حتى لا تسمح بتسرب سوائل ولا إفرازات لأنها بكل تأكيد معدية. إذا كانت الأسطح المعدنية والبلاستيكية معدية، فكيف لا تكون الجثث معدية؟ قديما عندما كان يحاصر جيش ما قلعة محصنة كان يقوم بوضع جثث من ماتوا بأمراض قاتلة حول القلعة لتنتقل العدوى لمن هم بداخل الحصن .

إن شاء الله وبإرادة الله سينحسر وباء كورونا فى فصل الصيف مع نهاية شهر أبريل/نيسان و بداية مايو/أيار 2020 .

ختاما اتقوا شر كورونا، الزموا منازلكم و اتقوا شر العدوى من الأسواق والزحام بالأقنعة الشفافة التي تحمى الوجه والكمامات و القفازات الطبية. كورونا يسير وفي ركابه الموت الزؤام فلا تفتحوا أبواب أجسامكم له، حماكم الله.

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