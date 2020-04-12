خواطر حول وباء كورونا المستجد

قام بتعديل جيناته فازدادت قدراته المرضية وسرعة انتشاره، وعدل البروتينات السكرية التى تكون شكل التاج والتى ترتبط بالمستقبلات على سطح خلايا الجهاز التنفسي والغدد اللعابية للإنسان

تعرف العلماء على الفيروس المسبب للوباء بأنه من أنواع فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية،حيث تمتلك فيروسات كورونا التى تصيب الجهاز التنفسي للإنسان و الفقاريات , جينوم آر إن إيه وحيد السلسلة، يسمى الحمض النووى الريبوزي الرسالي الذي لا يحتاج إلى نسخ بل تتم ترجمته مباشرة إلى بروتيناته و يقوم بتصنيع جينومه وبروتيناته داخل سيتوبلازم الخلايا.

أثبت العلماء الصينيون من خلال فحص تتابعات جينوم الحمض النووي آر إن إيه لعينات من مرضى بمدينة ووهان، أن هذا الفيروس يشابه بنسبة عالية جدا فيروسات كورونا خاصة بوطواط حدوة الحصان الموجود في كهوف.

ووجدوا ايضا أن فيروس كورونا الذي يصيب آكل النمل – بانقولين – مطابق تماما لفيروس هذا الوباء. كما وجدوا فيروسات كورونا مشابهة في قطط الزباد –سيفت. الأمر الذي يرجح أن فيروس (سارس كورونا 2 ) المسبب لمرض كورونا ( كوفيد 19 ) قد إنطلق من كهوف ووهان بعد أن أكمل دورة حياة وتطور بين هذه الحيوانات الثلاثة الخازنة للفيروس وتمكن من كسر الحواجز بين الأنواع التى تصيب الحيوانات و التى تصيب الإنسان، قام بتعديل جيناته فازدادت قدراته المرضية وسرعة انتشاره، وعدل البروتينات السكرية التى تكون شكل التاج والتى ترتبط بالمستقبلات على سطح خلايا الجهاز التنفسي والغدد اللعابية للإنسان ثم تدخل الخلايا لتبدأ دورة حياتها.

أما السؤال كيف وصل الفيروس للإنسان؟ فالمعلومات الأولية المستمدة من المرضى أنهم إما يعملون في سوق بيع المأكولات البحرية والحيوانات في ووهان أو اشتروا منها.

انتقل الفيروس من هذه الحيوانات للعاملين الذين يذبحون ويقطعون أحشاء هذه الحيوانات و منها الرئة ولأنهم يتعاملون معها بكثرة ربما تحولوا لخازن له أو اكتسبوا مناعة ضده. و لم تظهر عليهم الأعراض ولكنهم صاروا مصدرا للعدوى للزبائن من دون أن يدروا. انتشر المرض في ووهان ومنها لكل أرجاء الصين وعندما أعلن الوباء في الصين فر الآلاف و هم يحملون العدوى عائدين إلى كل أرجاء العالم. استفاق العالم على كابوس مرعب: أن الفيروس الذي كان بعيدا في الصين قد وصل إليهم .

بدأت الإصابات قليلة، لم تكن الأعداد الأولية للمصابين والوفيات مزعجة، ثم توالت ثم تزايدت بشكل مريع. وانتشر الفيروس كالنار في الهشيم .

عندما بدأ الفيروس في الانتشار في أوربا و أمريكا، ولم يؤخذ خطره على محمل الجد، استنادا إلى الثقة في التطور الهائل ومستوى الخدمات الصحية، وتوافر مستشفيات على أحدث طراز مزودة بكل الأجهزة المتطورة. لم يدر بخلد أكثر المتشائمين أن الأمور ستسير بهذا الشكل المأساوي، استنادا إلى وبائين سابقين: سارس كورونا 2002- 2003 و ميرس كورونا أو كورونا الشرق الأوسط في 2012،حيث لم تتخط الحالات المصابة ثمانية آلاف و ثلاثة آلاف و نسبة الوفيات كانت 10% و35%.

و كانت الحقيقة المرعبة أنهم لا يملكون تشخيصا دقيقا للمرض وغلبت النتائج السلبية 90% لمرضى ظهرت عليهم كل أعراض المرض، و أنه لا يوجد علاج محدد للقضاء على هذا الفيروس. و الأدهى والأمر أنه لا يوجد لقاح ضده ليقى العالم من شره، فتمددت رقعة الوباء وأسمته منظمة الصحة العالمية "جائحة كورونا" أو كوفيد 2019 .

تتمثل خطورة هذا الفيروس التاجي المستجد أنه من الفيروسات التي تنتقل بالهوا ء الملوث بالإفرازات التي تخرج من الجهاز التنفسي عبر أنف وفم المصاب بالعطس والكحة واللعاب والمخاط والتحدث والتنفس.



و كان الطاقم الطبى بالمستشفيات أول ضحايا الفيروس حيث لم تكن إجراءات الوقاية والحماية كافية ولم تقدر مدى خطورة عدوى الفيروس فأصيب الآلاف ومات المئات.

اليوم 8.4.2020 وصلت أعداد المصابين فى العالم 1,480,932 وعدد الوفيات 86,893 . و كان العدد الأعلى للمصابين في أمريكا 417,206 والوفيات 14,183 و تليها إسبانيا 146,690 و إيطاليا 139,422 و ألمانيا 110 آلاف و483 و فرنسا 82,802 . و رغم كل الإجراءات تتزايد الأعداد كمتوالية حسابية.

وللحديث بقية .

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