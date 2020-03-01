من كُنَّاشَةِ التراث… كتاب الأجوبة المسكتة (1 – 2)

في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة والدارمي، يطالعنا من طريق جبير بن مطعم -رضي الله عنه- حديث النبي الكريم "… نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، ثم بلّغها من لم يسمعها؛ فرُبّ حاملِ فقهٍ لا فقهَ له، ورُبّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه". يفك هذا الهدي النبوي طلاسم كثيرة، تجد ذلك على امتداد التاريخ بتجليات متفاوتة، وفي نبأ صاحب كتاب الأجوبة المسكتة ما يؤكد ذلك.

ليس مدار الأمر على ما أورده المؤلف، بل إن نهاية صاحب الأجوبة المسكتة تستوقفك طويلًا، تحيلك إلى نهايات مشابهة؛ فيتمثل بين يديك ابن السكيت (186 – 244هـ)، وقد ذاع صيت كتابه "إصلاح المنطق"، غير أنه لم يحسن انتقاء كلماته في حضرة عاشر الخلفاء العباسيين، الخليفة المتوكل (205 – 247هـ)، وخانه المنطق خيانة دفعت المتوكل لقطع لسانه!

إن تنامى إلينا قطع الحجاج بن يوسف الثقفي (40 – 95هـ) لسان ليلى الأخيلية على المجاز؛ فإن المتوكل قطع لسان ابن السكيت على الحقيقة، وإن نجا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (159 – 255هـ) بعد مقتل صديقه الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات (173 – 233هـ)، وحين سئل في وقتٍ لاحق: لِمَ هربتَ في نكبة ابن الزيَّات؟ قال: خِفْتُ أن أكونَ ثاني اثنين إذ هُما في التنُّورِ! لكن صاحب الأجوبة المسكتة لم يسعده الحظ بالهرب أو النجاة، وضُرِبَت عنقه سنة 322هـ مع صديقه الشَّلْمغانيّ .

في هذه السطور، نعرض ملامح من سيرة صاحب "الأجوبة المسكتة"، وفي الجزء الثاني نطوّف في رحاب كتابه الأشهر، ونناقش النسخ المتاحة بين أيدينا للكتاب، ونقارن بين منهج محققي الكتاب الثلاثة ونقاط القوة الضعف في أعمالهم.

سيرة المؤلف وشخصيته

صاحبنا أبو إسحاق، إبراهيم بن أبي عون أحمد بن أبي النجم هلال الأنباري، المعروف لنا بابن أبي عون، من أسرة مُعرقة في الكتابة، إذ إن جده هلال -مولى بني سُليم- كاتب الأنبار، وعقّب ولدين استقر بهما المقام في بغداد، أحدهما اسمه صالح، والآخر ماجد -والد إبراهيم ويكنى أبا الدميل- عُرِفَ بالشعر والترسّل في الكلام.

توفي أبو الدميل سنة 271هـ وهو ابن الرابعة والسبعين، ولم تذكر المصادر سنة ميلاد أبي إسحاق، لكن يُتوقع أنها كانت في حدود سنة 240، وأخذ العلم عن جده لأمه، حبيب بن عيسى الكاتب، وعن أبيه، والزبير بن بكار، ومحمد بن يزيد المبرّد، وأحمد بن يحيى ثعلب.

اشتهر ابن أبي عون حتى ذكره ابن النديم في الفهرست والصفدي في الوافي بالوفيات؛ فقال ابن النديم "كان من أهل الأدب، مؤلِّفًا للكتب"، وقال الصفدي "له تصانيف في الأدب حسنة". فُقدت بعض كتب ابن أبي عون، منها كتاب بيت مال السرور، وكتاب الدواوين، وكتاب الرسائل، وكتاب النواحي والبلدان، وله كتابان سلما من عوادي الدهر ووصلا إلينا؛ فالأول كتاب "التشبيهات"، اعتنى فيه بتشبيهات فحول الشعراء، وقد حققه محمد عبد المعيد خان سنة 1950، والثاني "الأجوبة المسكتة".

ولابن أبي عون رأي في مسألة القدماء والمحدثين؛ ففي الباب الحادي عشر من كتابه التشبيهات يقول "وقد تكررت في كتابنا تشبيهاتٌ للمحدثين مثل أبي نواس، وبشار، ومسلم، والطائي، والبحتري، وابن الرومي، وابن المعتز وأضرابهم؛ لأنَّا اعتمدنا على إثبات عيون التشبيهات المختارة والمعاني الغريبة البعيدة دون المتداولة المخلّقة، والمتقدمون وإن كانوا افتتحوا القول وفتحوا للمحدثين الباب، ونهجوا لهم الطريق، فكان لهم فضل السبق واستئناف المعاني وصعوبة الابتداء؛ فإن هؤلاء -أي المحدثين- قد أحسنوا التأمل وأصابوا التشبيه، وولّدوا المعاني، وزادوا على ما نقلوا وأغربوا فيما أبدعوا".

رأي ابن أبي عون له وجاهة، إذ إنه تابع ابن قتيبة في مسلكه، ولم يتقيدا بما جرت عليه العادة من تفضيل القدماء على المحدثين، ومن ثَمَّ فإن لهما رأيًّا مستقلًا وصوتًا لم يتضعضع للعادة القديمة. نرى كذلك أن ابن أبي عون انتقى موضوعات كتبه؛ ففي كتابه "التشبيهات" عمد إلى جمع التشبيهات الشعرية البليعة البديعة، وهو إطار لم يُسبق إليه؛ فكان لمصنَّفِه هذا مكانٌ في دنيا الأدب ومكانة، وقدَّم قيمة إضافية مهمة، وفي كتاب الأجوبة المسكتة، جرى على النهج ذاته في السبق والتفرد، وسنشير إلى ذلك في حينه.

البيئة المحيطة وتأثيرها في حياة المؤلف

شهد القرن الرابع الهجري انحطاط الحياة الأدبية والثقافية، تزامن ذلك مع سيطرة البويهيين على عاصمة الخلافة العباسية (322 – 448هـ)؛ فظهرت فرق عدة وطوائف شتى ومذاهب متباينة وتيارات تصوف وزندقة.

شهد ابن أبي عون أواخر القرن الثالث الهجري ومطالع القرن الرابع، وكان حتمًا عليه أن يتأثر بمحيطه؛ فالإنسان ابن عوائده -أي بيئته- وبدهيًّا أن يتأثر ابن أبي عون بهذا الجو المشحون بالاضطرابات.

صحب أحدَ كبار علماء الشيعة، أبا جعفر محمد بن علي الشَّلْمغانيّ ، المعروف بابن أبي العَزَاقِر، حتى صار من ثقاته الأقربين. الشَّلْمغانيّ -بالشين والغين المعجمتين وقبل ياء النسبة نون- نسبة إلى شَلْمَغَان، وهي قرية بنواحي واسط، وانفرد صاحب مرآة الجنان بقوله "إنها موضع ببغداد"، في حين أجمع المؤرخون بأنها بلدة من أعمال واسط (محافظة واسط الحالية وتقع على بعد 172 كم جنوب بغداد).

ضبط الصفدي في "الوافي بالوفيات" الاسم بتقديم الميم على الغين، وذلك في الجزء الرابع/ صفحة 81، وذكرها ابن الأثير على النحو ذاته في الجزء الثاني/ صفحة 206 من "اللباب في تهذيب الأنساب"، ما يعني أن تقديم الغين على الميم (الشلغماني) لا يزيد عن تصحيف في كتاب مرآة الجنان.

كانت صورة الشَّلْمغانيّ على صورة الحسين بن منصور الحلاج، وألف عددًا من المصنفات المعتبرة عند الشيعة منها التكليف، والغيبة الصغرى، والغيبة الكبرى، يقول ابن النديم "وكان له قدمٌ في في صناعة الكيمياء، وله من الكتب كتاب الخمائر، وكتاب الحجر، وكتاب شرح كتاب الرحمة، وكتاب البرانيات". أحدَثَ مذهبًا في الرفض إبان خلافة المقتدر، ثم قال بالتناسخ والحلول، وأبطل الصلاة والصوم وأباح الزنا -بل وزنا المحارم- والفجور، ومن مذهبه أن للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج النور فيه، ومن مذهبه أن من احتاج النَّاس إليه فهو إله!

وضع الشّلْمغانيّ كتابا سماه الحاسة السادسة (في مختصر أبي الفدا: الحاسة الساكنة)؛ فضلت به جماعة من النَّاس، منهم الوزير الحُسين بن القاسم بن عُبَيْد الله بن وهب -وزير المقتدر- وابني بسطام (أبو جعفر، وأبو علي) وإبراهيم بن أحمد بن أبي عون الكاتب ومحمد بن عبدوس والوزير ابن الفرات وابنه المحسن وغيرهم.

وبالشَّلْمغانيّ تضرب الشيعةُ المثلَ في الانسلاخ عن العلم، إذ ادعى أنه السفير الثالث من قِبل الإمام المهدي، وكان على خلافٍ مع أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي (تسميه الشيعة الإمامية: الباب، تعني به أحد الأبواب إلى صاحب الزمان؛ أي المهدي المنتظر)؛ ففضحه ابن روح عند الوزير ابن مقلة، وطلبه الوزير فاستتر وجماعته، وهرب الشَّلْمغانيّ إلى الموصل فأقام بها سنين، ثمّ عاد إلى بغداد وتوسَّع في دعوته سرًا.

وفي شوّال سنة 322هـ -خلال خلافة الراضي بالله- ظهر الشَّلْمغانيّ ؛ فقَبض عليه ابن مقلة وسجنه، وكبس داره فوجد فيها رِقاعًا وكتبًا مما يُدَّعى عليه، وفيها يخاطبونه بما لا يُخاطب به البَشَر، ولما عُرضَت عليه الرِّقاع أقر أنها خطوطهم، وأنكر مذهبَه وتبرَّأ مما يقال فيه، وقال في حضرة الراضي: "لتنزلن العقوبة على الذي باهلني بعد ثلاثٍ، وأكثره تسعة أيام، وإلا فدمي حلال".

أمر الراضي أتباعه بالتبرؤ منه؛ فمدّ ابن عبدوس يَدَه فصفَعَه، وأما ابنُ أبي عون فَمَدَّ يده إلى لحيته ورأسه، وارتعدت يده وقبّل لحية الشَّلْمغانيّ ورأسَه، وقال: (إلهي وسيّدي ورازقي)؛ فقال له الرّاضي: قد زعمت أنك لا تدعي الإلهيّة، فما هذا؟ قال: وما عليّ من قول ابن أبي عون، والله يعلم أنني ما قلت له إنني إله قط؛ فقال ابن عبدوس: إنه لم يدع إلهيّةً، إنما أدّعى أنّه الباب إلى الإمام المنتظر.

تنصل الشَّلْمغانيّ من ابن أبي عون، ولسان حاله "إني بريء منك إني أخاف"، فساعة رأى السيف والنطع عاد أدراجه وخذل أتباعه، يذكرك حاله بطبيب نساء وتوليد في الإسكندرية المصرية، يدعى شعيشع، ادعى النبوة في ثمانينيات القرن المنقضي، وقد محترف عمليات إجهاض في حي محرم بك، وتعرف إلى زوجة صديقٍ له وأحبها، ونشأت بينهما علاقة آثمة ولقّبها بـ "أم المؤمنين"، وأطلق على دعوته اسم الطريقة "الصلاحية الشاذلية الزينبية المحمدية"، وتابعه على طريقته تلك ما يزيد عن 50 شخصًا، قسّمهم إلى قسمين؛ الملوك وهم من آمنوا به وتشبعوا بأفكاره، والصعاليك ممن لم يرتقوا بعد إلى رتبة الإيمان بمعتقده!

الشاهد في الأمر، أن ابن أبي عون على ألمعيته -ستدرك ذلك عند قراءة كتابه- وقع فريسة لأفكار الشَّلْمغانيّ، ولم يعصمه أدبه ولا واسع إطلاعه من الانزلاق في الفتنة، والخمسون شخصًا ممن تبعوا شعيشع -واعجب معي- جميعهم من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، ما بين أساتذة جامعات ومهندسين ورجال أعمال كبار، ارتضوا أن ينقادوا إلى ممارسات رخيصة من شذوذ جنسي وطقوس غريبة، منها أن شعيشع كان يقبِّل الرجل من أتباعه في فمه ثلاث مرات، والمرأة عشرين مرة، ويطلق عليها "القُبلة المحمديّة"! عندما اشتد الخطب، تبرأ شعيشع من أتباعه، مثلما نفض صنم الإلحاد الكبير، أنتوني فلو، يده من أتباعه وهو على شفا قبره. من هذا الاستطراد السريع، نتيقن أن "لا عاصم من أمر الله إلا من رحم"، وأن الشهادات والمناصب والألقاب الطَّنَّانة الرَّنَّانة لا تغني ولا تنفع، "ومن يضلل الله فما له من هاد".

وعلى طريقة أستاذنا إبراهيم عبد القادر المازني- نعود إلى ما استطردنا عنه فنقول- أُحضر الشَّلْمغانيّ وأتباعه بين يدي الخليفة -وكانوا يُعرفون بـ "العَزَاقِرية"- مراتٍ ومرات ومعهم الفُقهاء والقُضاة، وأفتى العلمّاء بإباحة دم الشَّلْمغانيّ ؛ فضُرب ثمانين سوطًا، ثم قُتل وصُلب وأُحرق بالنّار، في مجلس الشرطة في الجانب الغربي، وذلك يوم الثلاثاء لليلة خلت من ذي القعدة سنة 322هـ، وضُرِبَ معه ابن أبي عون بالسّياط، ثمّ ضُرِبت عُنقه، ثمّ أحرق.

أما الحسين بن القاسم فكان بالرَّقَة، فأرسل الراضي إليه؛ فقُتل آخر ذي القعدة وحُمل رأسه إلى بغداد. لكننا نجد أن عمر رضا كحالة (1332 – 1408هـ) ينفرد بذكر تاريخ آخر لمقتل الشَّلْمغانيّ؛ ففي الجزء 11 / صفحة 16 من "معجم المؤلفين"، يقول إن الراضي بالله أمر بقتل الشَّلْمغانيّ يوم 29 ذي الحجة؛ ليخالف بذلك جمهور المؤرخين، ولربما اختلط عليه الأمر، وقوله مرجوح في هذا التعيين.

زندقة ابن عون:

يرى كثيرون أن ابن النديم (ت 438هـ) أول من تكلم عن زندقة ابن أبي عون، يقول: "ولما أُخِذَ ابن أبي العزاقر؛ فإنه عُرِضَ عليه -يريد ابن أبي عون- الشتم له -أي للشّلْمغانيّ- والبصاق عليه؛ فأبى وأرعد وأظهر خوفًا من ذلك للجبن والشقاء، وكان من أهل الأدب مؤلِّفا للكتب، ناقص العقل"، ثم ياقوت في معجمه "وكان من أهل الأدب وتأليف الكتب، وكان ناقص العقل متهوّرا"، وتابعهما في ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان.

لكن كاتب هذه السطور، وقف على ذكر المسعودي (283 – 346هـ) لطرفٍ من القصة؛ ففي الصفحة 343 من كتابه التنبيه والإشراف، يحدثنا المسعودي -على عجالة- عن طرفٍ من نبأ الشَّلْمغانيّ، وقصة مقتله هو وابن أبي عون، حتى إنه حدد موضع القتل فقال "وكان مقتل محمد بن علي الشَّلْمغانيّ الكاتب المعروف بابن أبي العزاقر يوم الثلاثاء، غُرَّة ذي القعدة سنة 322 للهجرة؛ فقطعت يداه ورجلاه وأحرق في مجلس الشرطة في الجانب الغربي؛ لأمورٍ دينية أحدثها ومقالات فيما ذكر، وقتل معه رجلٌ من أتباعه يقال له ابن أبي عون ويُعرف بابن النجم الكاتب".

ثم يحيلنا المسعودي إلى كتابٍ له تناول ذِكر الشَّلْمغانيّ باستطراد واستفاضة؛ فيقول "وقد أتينا على ما ظهر من قوله وحكاه عن نفسه في رسالته المعروفة بالمذهّبة، وكتابه في الوصية، وكتاب الغيبة وكتاب التسليم، وغير ذلك من كتبه في كتابنا في المقالات في أصول الديانات عند ذكرنا مذاهب الشيعة وغُلاتهم".

تأتي الإشارة الثانية -قبل ابن النديم- من طريق ابن مسكويه (320 – 421هـ)؛ ففي كتاب "العيون والحدائق في أخبار الحقائق" -المنسوب لابن مسكويه- نجد قصة الشَّلْمغانيّ وابن أبي عون، من ذلك ندرك أن أقدم إشارة لقتل ابن أبي عون ليست عند ابن النديم كما يشاع، إنما عند المسعودي ثم من بعده لصاحب العيون والحدائق (مجهول المؤلف، لكنّه منسوبٌ إلى ابن مسكويه)، ومن بعدهما يأتي الفهرست، وعنه أخذ أبو الحسن بن الأثير الجزري (555 – 630هـ) صاحب الكامل في التاريخ، ثم ياقوت الحموي (574 – 626هـ) في معجم الأدباء، ومن بعده ابن خَلِّكان (608 – 681هـ) في وَفَيات الأعيان.

بعد ذلك، ينقل شهاب الدين النويري (667 – 733هـ) في "نهاية الأرب في فنون الأدب" ما ذكره ابن الأثير حرفيًا، وإن أسقط النويري جملةً أو جملتين على الأكثر، ومعاصره إسماعيل أبو الفداء (672 – 732هـ) صاحب المختصر في أخبار البشر، ويُثبت القصة شمس الدين الذهبي (673 – 748هـ) في ثلاثة مواضع من كتبه؛ ففي الجزء الثاني/ صفحة 14 من "العبر في خبر من غبر"، وفي الجزء 24/ صفحة 115 من "تاريخ الإسلام"، وفي الجزء 11/ صفحة 401 من "سير أعلام النبلاء" يحدثنا عن القصة.

كذلك ترد قصة الشلمغاني وابن أبي عون عند ابن الوردي (691 – 749هـ) في الجزء الأول/ صفحة 257 من تاريخه، واليافعي اليمني (698 – 768هـ) في الجزء الثاني/ صفحة 214 من "مرآة الجنان وعبرة اليقظان"، والقلقشندي (756 – 821هـ) في الجزء الأول/ صفحة 289 من "مآثر الإنافة في معالم الخلافة"، والعماد الحنبلي (1032 – 1089هـ) في الجزء الرابع/ صفحة 112 من "شذرات الذهب في أخبار من ذهب"، وخير الدين الزركلي (1310 – 1396هـ) في الأعلام.

أطلنا النفس في قصة ابن أبي عون وافتتانه بالشَّلْمغانيّ لسببين؛ الأول أنها أشهر ما وصلنا من حياته الشخصية، والثاني -وهو الأهم في اعتقادي- أن روعة كتاب الأجوبة المسكتة قد يفوّت على القارئ فرصة تحليل بعض الأجوبة، والوقوف على ما يُدسّ من سُمّها في الدسم؛ فالكتاب ماتع والفائدة المرجوّة من قراءته كبيرة، لا سيّما لمن يعوزهم الجواب المُفحم والرد المُسكت، ومن يلتمسون قوة الارتجال من الإعلاميين والخطباء والسياسيين والقانونيين، باختصار لكل من يخاطب جمهورًا بطريقة أو بأخرى.

ونستشف من ذلك جملةً من الفوائد، أبرزها أن الحكمة ضالة المؤمن، لا يضيره من أيّ وعاءٍ خرجت، لا يمنعه من ذلك أن يكون ناقل الحكمة متهمًا، ومع ذلك فإن التبصّر لما نستقبله من رسائل ضمنية أو مبطّنة ضرورة؛ لئلا نقع في حيص بيص ونحن لا ندري، ورُبَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع، والمؤمن كيّس فطِن.

من الأجوبة المسكتة مثلًا أن أبا الطيب المتنبي دخل يومًا مجلس الوزير ابن الفرات، وفي المجلس فضلاءٌ منهم أبو علي الآمدي اللغوي ذائع الصيت، وأراد الوزير أن يحتفي بأبي الطيب وقال: يا أبا الطيب! هذا هو أبو علي الآمدي؛ فقال المتنبي: لا أعرفه!

أزعج ذلك الآمدي وتميَّز من الغيظ، وبعد قليلٍ أنشد المتنبي قصيدته التي مطلعها:

إنَّما التَّهْنِئاتُ للأكفاء/ ولمن يَدَّنِي من البُعَدَاءِ

شيخ الجماعة:

عندها وجد الآمدي سانحةً رأى أن يهتبلها؛ فتهانفَ (ضَحِكَ بصوتٍ مسموعٍ ضحكةَ سخرية) وقال للمتنبي: التهنئةُ مصدرٌ، والمصدرُ لا يُجمع! لم يُعرْه المتنبي بالًا، والتفت إلى رجل علي يمينه وسأله وهو يشير إلى الآمدي بسبابته: أمسلمٌ هو؟ قال المسؤول مستنكرًا السؤال: سبحان الله! هذا أبو علي الآمدي شيخُ الجماعة؛ ليرد أبو الطيب بهدوء: أليس إذا صلى المسلم قال (التَّحيات)؟! فألقم الآمديَّ الحجر وأحرجه بين جلساء الوزير، وخرج الآمدي من المجلس كالَّذي يُغشى عليه من الموت.

أجاب المتنبي بكلمة واحدة، كلمة أغنته عن الدخول في مناظرة مع الآمدي، أو اللجوء -على طريقة سياسيين كُثُر- إلى النبرة الخطابية، أو الارتكاز على جملة مستهلكة "عارف أنت بتكلم مين!". لا حاجة لكل ذلك؛ فالجواب المُسكت يفي بالغرض ويزيد.. هذا غيضٌ من فيض الأجوبة المسكتة والردود المفحمة، مما تناسب مواقف بعينها وتنهي مسائل ربما تطول وتتشعب، وفي الجزء الثاني ندخل إلى عوالم الأجوبة المسكتة بحول الله ومدده؛ فإلى لقاءٍ قريب.

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