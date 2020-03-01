دليل شامل لصناع المحتوى الجدد.. كيف تجني الأرباح من يوتيوب؟

أعلنت شركة غوغل منذ أسابيع قليلة عن إيراداتها القياسية من موقع يوتيوب، والتي تقدر بـ 15 مليار دولار خلال عام 2019، وانعكست هذه الأرباح على كبار وصغار صناع المحتوى على يوتيوب.

وبعيدا عن مشاهير الفن والرياضة، يستطيع أي صانع محتوى متميز أن يحقق الملايين. فعلى سبيل المثال، تملك الطفلة الروسية الأمريكية لايك ناستاي (6 سنوات) ست قنوات على يوتيوب، بإجمالي 119 مليون مشترك، وتقدم في إحدى قنواتها الشهيرة محتوى متخصص في الألعاب لهذه الفئة السنية، وتقدر أرباحها في عام 2019 بقيمة 18 مليون دولار بمعدل مليون ونصف دولار شهريا.

أرباح المشاهير

يوفر موقع إنفلوينسر ماركت هب الشهير influencer market hub أداة حسابية تقريبية لأرباح القنوات والفيديوهات؛ ويقدر الموقع أرباح بعض الفيديوهات كما يلي:

– أغنية سنيوريتا لكاميلا كابيلّوو شون ميندس 924 مليون مشاهدة حققت دخل حوالي مليوني دولار.

– أغنية عشقك موت لنبيل سيف 367 مليون مشاهدة حققت دخل حوالي 378 ألف دولار.

– أغنية انساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد 214 مليون مشاهدة حققت دخل حوالي 369 ألف دولار.

– أغنية نفسي أقوله لإليسا 71 مليون مشاهدة حققت دخل حوالي 131 ألف دولار.

– أغنية أوبا لجوان وليليان السيلاوي – طيور الجنة 2.8 مليون مشاهدة حققت دخل حوالي 5 ألف دولار.

ويمكنك أيضا أن تتعرف على حساب تقديري لأرباح أي فيديو باستخدام نفس الآلة الحسابية؛ وذلك لتحديد أرباح المنافسين لك في مجالك والمجالات المشابهة لإعطائك فكرة عن حجم قوة وانتشار القطاع الذي تود العمل فيه.

عدد المشاهدات ليس المحدد الوحيد لأرباح قنوات يوتيوب

سياسة الربح على يوتيوب

يتيح "برنامج شركاء YouTube" لمنشئي المحتوى الاستفادة بشكل أكبر من الموارد والمزايا المتوفرة على يوتيوب. ومن امتيازات الانضمام للبرنامج: التواصل مع فريق دعم منشئي المحتوى، والاستفادة من مزايا تحقيق الربح.

ويتمثل الحد الأدنى من المتطلبات للاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب؛ ما يلي:

الامتثال لسياسات تحقيق الربح في يوتيوب. الإقامة في بلد أو منطقة يتوفر فيها برنامج "شركاء يوتيوب". حصد أكثر من 4,000 ساعة مشاهدة علنية في آخر 12 شهر ا على القناة. أن تضم القناة أكثر من 1,000 مشترك. امتلاك حساب على غوغل أدسنس Google AdSense مرتبط بقناة يوتيوب.

مصادر الدخل التقليدية

تتعدد مصادر الدخل التقليدية لقناة اليوتيوب بعد أن يصبح منشئ المحتوى شريكا لغوغل؛ ومنها:

الإعلانات التي تظهر خلال عرض المحتوى الخاص بك:

توجد سياسات كثيرة لموقع يوتيوب تؤثر على المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل كل مشاهدة، من ضمنها محتوي القناة (إذا كانت قناتك تتحدث عن الاستثمار والأعمال فإن القيمة تصبح مرتفعة عن قيمة القناة التي تتحدث عن السيارات على سبيل المثال)، أيضا دولة الإقامة لدي المشاهدين (تحصد القناة قيمة أرباح أعلى في حال كانت المشاهدات من قبل المقيمين في أوربا وأمريكا الشمالية). لذلك فإن المبلغ الذي تحصل عليه مقابل مشاهدة الإعلانات تختلف طريقة حسابه لكل 1000 مشاهدة، وتتعهد شركة يوتيوب بدفع 55% من إجمالي الربح إلى منشئ المحتوي.

وعلى مدوني الفيديو على يوتيوب فهم إعدادات يوتيوب جيدا (خانة Monetization) قبل اختيارها حتى تستطيع الاستفادة المادية القصوى من الإعلانات:

Overlay in-video ads – المسؤول عن المستطيل الإعلاني الذي يظهر في الجزء السفلي من الفيديو.

Stoppable video ads – المسؤول عن الإعلان الكامل الذي سيظهر قبل بدء المحتوي الخاص بك.

Non-skiable video ads – أيضا خاص بالإعلان الكامل الذي سيظهر قبل بدء المحتوي، ولكنه لا يسمح للمشاهد بتخطيه (إجباري المشاهدة).

Sponsored cards – إعلانات علي شكل مربع تظهر في الركن الأيمن للمحتوي.

Automatic mid rolls ads – لبث إعلان أو أكثر خلال مشاهدة الفيديو عن طريق تخصيص وقت معين لظهوره.

أعضاء اليوتيوب بريميوم الذين يشاهدون محتواك:

وهم مشتركو خدمة يوتيوب بريميوم الذين يدفعون اشتركا شهريا من أجل مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات وأيضا للحصول على إصدارات إنتاج اليوتيوب الحصري من مسلسلات وغيرها.

يؤكد بعض الخبراء أن الاستفادة المادية لصاحب القناة من المشاهدات على يوتيوب بريميوم تتراوح ما بين 2-5 أضعاف الاستفادة من الإعلانات حيث تقوم يوتيوب بمكافأة صاحب المحتوي الذي يشاهده مشتركو يوتيوب بريميوم. كما أن يوتيوب ملتزمة كما هو مذكور في الموقع الرسمي بإعطاء صاحب المحتوي نسبة ربح أكبر من نسبة اليوتيوب نفسه؛ كما هو الحال مع حساب الإعلانات.

المشتركون في القناة:

وهي خدمة لأصحاب القنوات التي تعدى عدد المشتركين بها 30000 باستثناء قنوات الألعاب 1000 فقط وبعد استيفاء صاحب القناة لشروط خاصة بالسن والمحتوي يتم السماح للمشاهدين بدفع مبلغ شهري للاشتراك في القناة مقابل امتيازات. تتوافر هذه الخدمة في 69 دولة ليس من ضمنها أي دولة عربية.

خاصية السوبر شات:

وهي الخدمة التي تسمح للمشاهدين بالبث المباشر لقناتك إعطاء مكافآت نقدية بناء على المحتوي المقدم، وتتراوح قيمة "البقشيش" المسموح به ما بين 1- 500 دولار. هذه الخاصية متوفرة في 60 دولة في العالم ولكن حتى هذه اللحظة غير متوفرة في أي دولة عربية.

العمولات: وهي الدعاية لمنتج أو خدمة معينة مقابل مبلغ معين من الشركة المصنعة. ولكن تذكر بأنه من المفترض عليك حسب سياسات ولوائح يوتيوب الصدق في ذكر المميزات والعيوب وأن تقوم بإخبار اليوتيوب بأنه إعلان مدفوع.

إنشاء حساب على غوغل أدسنس شرط أساسي للاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب وتحقيق الأرباح

مصادر دخل إضافية

تتوافر مصادر إضافية لقنوات يوتيوب لزيادة الأرباح والعوائد، ومنها:

الرعاية المباشرة: تحدث غالبا عندما تقوم شركة بطلب وضع شعارها أو صورة منتجها/ خدمتها عند بداية الحلقة ونهايتها مع التنويه على المميزات ورعايتها للحلقة. تأكد تماما بأنه كلما زادت أعداد المتابعين زادت قيمة الرعاية. معظم الشركات تقوم بحساب قيمة الرعاية بحسب معدل عدد المشاهدين لقناتك في الشهر وضربه في قيمة تتراوح ما بين 0.05 سنت إلى 0.15 سنت للمشاهدة الواحدة. لذلك توقع إذا كان معدل مشاهداتك 300000 مشاهدة للفيديو سوف يتراوح ما تحصل عليه هو 150-450 دولار أمريكي للحلقة الواحدة.

تحدث غالبا عندما تقوم شركة بطلب وضع شعارها أو صورة منتجها/ خدمتها عند بداية الحلقة ونهايتها مع التنويه على المميزات ورعايتها للحلقة. تأكد تماما بأنه كلما زادت أعداد المتابعين زادت قيمة الرعاية. معظم الشركات تقوم بحساب قيمة الرعاية بحسب معدل عدد المشاهدين لقناتك في الشهر وضربه في قيمة تتراوح ما بين 0.05 سنت إلى 0.15 سنت للمشاهدة الواحدة. لذلك توقع إذا كان معدل مشاهداتك 300000 مشاهدة للفيديو سوف يتراوح ما تحصل عليه هو 150-450 دولار أمريكي للحلقة الواحدة. الرعاية غير المباشرة: وهي أن تقوم بعرض قناتك وخدماتك على الشركات وسؤالهم عن إمكانية تزويدك بالخدمة أو المنتج مقابل تقييمه في قناتك، ويتم حسابها بالاتفاق ما بين الطرفين، سواء أخذ منتج بصورة مجانية أو منحك خصومات على منتجاتهم أو خدماتهم وغيرها حسب نوع المنتج وقوة قناتك.

وهي أن تقوم بعرض قناتك وخدماتك على الشركات وسؤالهم عن إمكانية تزويدك بالخدمة أو المنتج مقابل تقييمه في قناتك، ويتم حسابها بالاتفاق ما بين الطرفين، سواء أخذ منتج بصورة مجانية أو منحك خصومات على منتجاتهم أو خدماتهم وغيرها حسب نوع المنتج وقوة قناتك. برامج المشاركة التسويقية: ابحث عن المنتجات ذات الصلة بموضوع الفيديو والمفيدة للمشاهد وقم بتقديم توصيات للمشاهدين باستخدام الخدمة أو شراء المنتج حيث إن معظم الشركات المصنعة للمنتجات أو الخدمات لها برامج خاصة للمسوقين سوف تجدها على صفحة الويب الخاصة بهم وتتراوح القيمة ما بين 1-10% حسب المنتج المعروض ومن أشهر هذه المواقع أمازون وشيرسيل.

ابحث عن المنتجات ذات الصلة بموضوع الفيديو والمفيدة للمشاهد وقم بتقديم توصيات للمشاهدين باستخدام الخدمة أو شراء المنتج حيث إن معظم الشركات المصنعة للمنتجات أو الخدمات لها برامج خاصة للمسوقين سوف تجدها على صفحة الويب الخاصة بهم وتتراوح القيمة ما بين 1-10% حسب المنتج المعروض ومن أشهر هذه المواقع أمازون وشيرسيل. التبرعات: وهي عبارة عن إضافة رابط لأحد المواقع العالمية التي تسمح باستقبال التبرعات بطريقة لطيفة ووضعها في شرح الفيديو، ويقوم المشاهد بالتبرع بمبالغ بسيطة كتقديرا لصانع المحتوى على مجهوده. ويجب الاشتراك في أحد المواقع الشهيرة مثل "اشتر لي قهوة" أو موقع "باتريون" لتفعيل هذه الخدمة.

وهي عبارة عن إضافة رابط لأحد المواقع العالمية التي تسمح باستقبال التبرعات بطريقة لطيفة ووضعها في شرح الفيديو، ويقوم المشاهد بالتبرع بمبالغ بسيطة كتقديرا لصانع المحتوى على مجهوده. ويجب الاشتراك في أحد المواقع الشهيرة مثل "اشتر لي قهوة" أو موقع "باتريون" لتفعيل هذه الخدمة. حقوق الملكية الفكرية: استخدام الفيديو من قبل قنوات إخبارية أو غيرها في حالة تميز الفيديو خصوصا إذا كان يتحدث أو يوثق مشكلة كبيرة أو شيء غريب أو مثير للتشويق؛ فإنك سوف تتلقى طلبات من مؤسسات تطلب السماح لها لعرض الفيديو مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه أو في بعض الأحيان دعاية مجانية لك على القناة. في كل الأحوال لا تنس أن تجعل الوصول لك سهلا، وضع معلومات الاتصال واضحة (كالبريد الإلكتروني) في خانة تعريف القناة. (وتوجد مواقع تشرح كيفية حفظ صناع المحتوى لحقوق الملكية الفكرية لديهم مثل موقع جاكن الشهير).

تكافئ يوتيوب القنوات التي يشاهدها مشتركو "يوتيوب بريميوم" بأرباح إضافية

استراتيجية النمو

بعد أن شرحنا كيفية الحصول على أرباح على يوتيوب، عليك أن تتخذ عدة خطوات بعد بث الفيديو الأول على قناتك من أجل النمو بثبات حتى وإن كان المعدل بطيئا في البداية. ومن هذه الخطوات الاستراتيجية:

تعزيز العلامة التجارية: تفاعل بمودة وحب مع جميع التعليقات، وابدأ بإظهار الاهتمام لكل طلباتهم أو مشاركتهم ولا تكن مقتضبا، ولا تنجر للردود السلبية في حالة الهجوم عليك أو على الفيديو.

تفاعل بمودة وحب مع جميع التعليقات، وابدأ بإظهار الاهتمام لكل طلباتهم أو مشاركتهم ولا تكن مقتضبا، ولا تنجر للردود السلبية في حالة الهجوم عليك أو على الفيديو. ربط المحتوي بشخص مشهور: اربط المحتوي المقدم بأحد المشاهير أو العلامات التجارية الذائعة. إذا كنت تقدم محتوى رياضيا: هل من الممكن ربطه بلاعب كرة مشهور؟ وإذا كانت لديك فكرة تكنولوجية أو إدارية: هل من الممكن تدعيمها من كتاب المقالات المعروفين في مجال الإدارة والتكنولوجيا؟

اربط المحتوي المقدم بأحد المشاهير أو العلامات التجارية الذائعة. إذا كنت تقدم محتوى رياضيا: هل من الممكن ربطه بلاعب كرة مشهور؟ وإذا كانت لديك فكرة تكنولوجية أو إدارية: هل من الممكن تدعيمها من كتاب المقالات المعروفين في مجال الإدارة والتكنولوجيا؟ اطلب من المشاهد: بالرغم من بساطة الفكرة إلا أنها فعالة جدا. لا تنس أن تسأل المشاهد ضغط زر الإعجاب والاشتراك.

بالرغم من بساطة الفكرة إلا أنها فعالة جدا. لا تنس أن تسأل المشاهد ضغط زر الإعجاب والاشتراك. راقب الاحصائيات: بعد عدد من الفيديوهات سوف تخبرك الإحصائيات ماذا يفضل جمهورك تحديدا. كن صادقا مع نفسك وعالج من أخطائك التي قد تتمثل في سرعة الحديث أو استخدام الألوان غير المريحة أو بث محتوى صعب الفهم على الشخص العادي، وأيضا قم بالتركيز على نقاط قوتك التي ظهرت في الفيديوهات الناجحة.

بعد عدد من الفيديوهات سوف تخبرك الإحصائيات ماذا يفضل جمهورك تحديدا. كن صادقا مع نفسك وعالج من أخطائك التي قد تتمثل في سرعة الحديث أو استخدام الألوان غير المريحة أو بث محتوى صعب الفهم على الشخص العادي، وأيضا قم بالتركيز على نقاط قوتك التي ظهرت في الفيديوهات الناجحة. صدق الشغف: تحدث أو اصنع فيديو عن شيء تحبه؛ فالجمهور قادر تماما علي كشف الشغف الحقيقي أو المصطنع.

تحدث أو اصنع فيديو عن شيء تحبه؛ فالجمهور قادر تماما علي كشف الشغف الحقيقي أو المصطنع. الميزانية ليست عائقا: يجب أن تمتلك جهاز كمبيوتر جيد أو هاتفا محمولا مميزا، وحسب المحتوي قد تحتاج لشراء ميكروفون وهي أشياء متوفرة سواء بصورة شخصية أو حتى بالتأجير.

يجب أن تمتلك جهاز كمبيوتر جيد أو هاتفا محمولا مميزا، وحسب المحتوي قد تحتاج لشراء ميكروفون وهي أشياء متوفرة سواء بصورة شخصية أو حتى بالتأجير. اصنع شهرتك: تذكر بأن حتى إذا كان شغفك بموضوع معين غريب وليس له متابعين كثيرين؛ فإن تفوقك فيه قد يفتح آفاقا جديدة غير متوقعة.

تذكر بأن حتى إذا كان شغفك بموضوع معين غريب وليس له متابعين كثيرين؛ فإن تفوقك فيه قد يفتح آفاقا جديدة غير متوقعة. الكلمات المفتاحية والعناوين: ابحث وحضر كلمات مفتاحية وعناوين مميزة ذات علاقة مباشرة بمحتوي الفيديو الخاص بك وباهتمامات المشاهدين.

ابحث وحضر كلمات مفتاحية وعناوين مميزة ذات علاقة مباشرة بمحتوي الفيديو الخاص بك وباهتمامات المشاهدين. الصورة المصغرة: الصورة التي تظهر على غلاف الفيديو مهمة للغاية لجذب المشاهد للنقر عليه ومشاهدته.

الصورة التي تظهر على غلاف الفيديو مهمة للغاية لجذب المشاهد للنقر عليه ومشاهدته. استمرارية رفع الفيديوهات بصورة مستمرة وفي توقيتات محددة: على سبيل المثال يوميا أو في يومين محددين في الأسبوع أو حتى أسبوعيا أمر هام لترسيخ فكره الالتزام مع المشاهدين وإظهار الثقة في نفسك ومحتواك حتى وإن كانوا عددا محدودا (لا تنس توجد خاصية حفظ الفيديو على اليوتيوب وتخزين أمر برفعه عند تاريخ وساعة محددة).

على سبيل المثال يوميا أو في يومين محددين في الأسبوع أو حتى أسبوعيا أمر هام لترسيخ فكره الالتزام مع المشاهدين وإظهار الثقة في نفسك ومحتواك حتى وإن كانوا عددا محدودا (لا تنس توجد خاصية حفظ الفيديو على اليوتيوب وتخزين أمر برفعه عند تاريخ وساعة محددة). اطلب من المشاهدين آراءهم وانطباعاتهم: نعم قد تجد بعض الآراء السخيفة أو المحبطة، ولكن تأكد تماما أن محتواك الجيد سوف يجذب نوعية محددة من المتابعين وسوف تساعدك آراءهم واقتراحاتهم بشدة.

نعم قد تجد بعض الآراء السخيفة أو المحبطة، ولكن تأكد تماما أن محتواك الجيد سوف يجذب نوعية محددة من المتابعين وسوف تساعدك آراءهم واقتراحاتهم بشدة. لا تنخدع بعدد المشاهدات: عدد المشاهدات مؤشر جيد ولكن التفاعل الحقيقي أهم وأكثر فائدة من الناحية المادية؛ فإن عدد دقائق المشاهدة المرتفعة وعدد الأشخاص الذين يكملون الفيديو حتى النهاية أو يقومون بالضغط على الإعلانات عامل رئيسي في تحديد مدي ربحك. لذلك ستجد تفاوتا كبيرا جدا في الأرباح لكل 1000 مشاهدة وهي غالبا تكون بين 0.50- 6.00 دولارات.

"المحتوى هو الملك" ولا يشترط استخدام معدات باهظة الثمن

مصادر ومواقع مفيدة لأصحاب قنوات اليوتيوب:

إحصاءات يوتيوب الرسمية

مواقع صناعة الصورة المصغرة مجانيا

معلومات عن خدمة المشتركين في القناة والدول المتوفرة فيها

معلومات عن خدمة السوبر شات والدول المتوفر فيها

نصائح يوتيوب الرسمية لأصحاب الأعمال الصغيرة للاستفادة من إمكانيات اليوتيوب

كيفية استخدام أداة تحرير الفيديوهات المجانية في اليوتيوب

تعلم كيفية تسويق قناتك

صفحة السياسيات والمتطلبات بموقع يوتيوب

شرح لبرنامج المشاركة التسويقية لموقع شيرسيل

كيفية الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية للمحتوى عن طريق يوتيوب

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