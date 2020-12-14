ماذا وراء احتجاجات المزارعين في الهند؟

يحتج الآلاف من المزارعين الهنود على ثلاثة قوانين زراعية جديدة – واثنين من أغنى رجال البلاد.

في الآونة الأخيرة، قام المزارعون المحتجون في أمريتسار في البنجاب بإحراق دمى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورئيس شركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة آداني غوتام أداني. ويعتقد المزارعون أن القوانين الجديدة التي أدخلتها الحكومة ستفيد هذين الرجلين ويعتقد على نطاق واسع أنهما مقربان من مودي.

كان أمباني وأداني مؤخرا يتطلعان إلى قطاع الزراعة في الهند. في عام 2017، شارك أمباني طموحاته في الاستثمار في قطاع الزراعة.

في الوقت الحالي، تعتمد منصات Jio على الشراكة مع فيسبوك للتوسع في مجال التكنولوجيا الزراعية باستخدام تطبيق JioKrishi ، والذي سيسهل سلسلة التوريد من المزرعة إلى الشوكة. ويقال إن الشركة حصلت على 77٪ من ثمارها مباشرة من المزارعين.

وتسمح القوانين الجديدة لقوى السوق بالمغامرة بحرية في قطاع المزارع في الهند، الذي تنظمه الحكومة بشدة

ويعتقد المزارعون المحتجون أن القوانين الجديدة تمت صياغتها لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية لمثل هذه الشركات الكبيرة، وإلغاء ضمانات المزارعين وتركهم عرضة للخطر. كما تصاعدت الأصوات السياسية ضد قوانين الزراعة، زاعمة أنها ستفيد أداني وأمباني وليس المزارعين.

وتسمح القوانين الجديدة لقوى السوق بالمغامرة بحرية في قطاع المزارع في الهند، الذي تنظمه الحكومة بشدة.

في الوقت الحالي، يأخذ المزارعون منتجاتهم إلى أسواق البيع بالجملة التي تديرها لجنة سوق المنتجات الزراعية (APMC). وهذه اللجنة تقرر في كل ولاية الأسعار التي ستدفعها للمنتجين، ثم تبيعها إلى الأطراف الأخرى. كما أصبحت هذه الأسواق نقاطًا عقدية للمشتريات الحكومية من الحبوب الغذائية.

ويهدف أحد القوانين الجديدة إلى إجهاض هذه الشبكة بأكملها. بموجب القاعدة الجديدة، يمكن للتاجر الاقتراب من أي مزارع في جميع أنحاء البلاد وشراء منتجاته بأي سعر يتفق عليه.

بحجة أن قوانين الزراعة ستؤدي إلى الازدهار الاقتصادي، قالت الحكومة إن مشاركة اللاعبين الخاصين ستضع المزارعين في اتصال مباشر معهم، ويمكنهم التفاوض على معدلات أعلى والتحكم في السرد. لا يوافق المزارعون.

على العكس من ذلك، فهم يعتقدون أن العملية الجديدة ستقلل من تأثير الحد الأدنى لسعر الدعم، الذي تقدمه الحكومة كملاذ آمن للمزارعين إذا كان هناك انخفاض حاد في الأسعار خلال موسم معين.

ونقطة خلاف أخرى هي أن القوانين الجديدة لا تجعل العقود المكتوبة إلزامية. لذلك إذا كان هناك نزاع، فسيكون من الصعب على المزارع الصغير إثبات انتهاك الاتفاقية. الشيطان الآخر الذي يكمن في تفاصيل قوانين المزرعة هو النص على أنه في حالة وجود أي نزاع، لا يمكن للمزارعين رفع قضاياهم إلى محكمة عادية. بدلاً من ذلك، يمكنهم البحث عن مجلس مصالحة أو مسؤولين إداريين على مستوى المقاطعة أو سلطة استئناف. ويجادل المزارعون بأن هذه السلطات المحلية هي جزء من النظام الحكومي وليست مستقلة مثل القضاء. لذلك، فهم يخشون أن تميل هذه السلطات لصالح الشركات.

وكثير من المتظاهرين من كبار السن وهم يفرشون أحيانًا بطانياتهم تحت عجلات سياراتهم وينامون على الحصى والطين

وفي بلد يعمل فيه أكثر من 60 في المئة من السكان في الزراعة، لا يمكن التقليل من شأن القوة المعنوية للمزارع الهندي. على الرغم من حقيقة أن الناس لا يفهمون الحجج المعقدة والتقنية التي تقود التشريع الجديد، هناك تضامن عاطفي واسع النطاق مع المزارعين في جميع أنحاء الهند.

ويقضي الرجال والنساء وأطفالهم ليالي الشتاء الباردة متجمعين معًا على الشاحنات والجرارات. وكثير من المتظاهرين من كبار السن وهم يفرشون أحيانًا بطانياتهم تحت عجلات سياراتهم وينامون على الحصى والطين.

سوف يتم الخلط بين معظم الهنود حول موقفهم الشخصي من القوانين الجديدة. ولكن ما تتحداه الاحتجاجات حقا هو طريقة صنع القرار في الهند. وقد وافق البرلمان على القوانين وسط المشاهد الغاشمة والمعادية على أرضية المجلس النواب. ورفض طلب المعارضة بإحالة القوانين إلى لجنة برلمانية.

وبدأ المزارعون، الذين قالوا إنهم مستعدون للاحتجاج لمدة ستة أشهر أو أكثر إذا لزم الأمر، في الحصول على دعم دولي.

في 8 من ديسمبر/كانون الأول، نظم المزارعون عبر الهند إضرابًا ناجحًا. كما حشد الطلب الدعم من مختلف أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب عام آدمي (AAP) والمؤتمر الوطني الهندي.

وفيما يتعلق بالحكومة، فقد عرضت في اقتراحها تنازلات كبيرة بما في ذلك تأكيد مكتوب بشأن استمرار الشراء القائم على الحد الأدنى من سعر الدعم (MSP) وضمان التكافؤ في المعاملات داخل وخارج الأسواق الحالية للجنة سوق المنتجات الزراعية (APMC). وتم إرسال الاقتراح بعد يوم من اجتماع 13 من زعماء المزارعين مع وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه.

ورفض زعماء المزارعين عرضًا حكوميًا بإجراء تعديلات على قوانين الزراعة الجديدة وتأكيدا مكتوبًا" بشأن استمرار نظام MSP ، قائلين إنه لا يوجد شيء جديد فيه ، وتعهدوا بتكثيف تحريضهم من خلال إغلاق الطرق السريعة الرئيسية التي تربطهم بدلهي، والاحتجاج على مستوى البلاد. بعد يوم من رفض المزارعين المحتجين عرض الحكومة، حث وزير الزراعة ناريندرا سينغ تومار قادة النقابات على النظر في المقترحات وقال إنه مستعد لمزيد من المناقشات معهم.