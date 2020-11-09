عسكرة السياسة الأمريكية والانتخابات

تم تسليط الضوء بشكل أكبر على دور العنصريين البيض في الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر 2020؛ واشتدت احتجاجاتهم وهجماتهم قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وبعدها،وكانت المتاجر الكبرى مغطاة بألواح خشبية خوفا من هجمات التنظيمات المتطرفة.

وحذرت شبكة السي إن إن بالقول "إن المتطرفين البيض سوف يظلون أخطر تهديد إرهابي في الداخل للولايات المتحدة، وذلك وفقاً لأول تقييم سنوي لتهديد الأمن الداخلي، والذي يفصل بين مجموعة من التهديدات من التدخل في الانتخابات والعواصف غير المسبوقة".

منذ عام 2018 ، نفذ المتعصبون للبيض هجمات فتاكة في الولايات المتحدة أكثر من أي حركة محلية متطرفة أخرى ، مما يدل على "نية طويلة الأمد" لاستهداف الأقليات العرقية والدينية وأعضاء مجتمع LGBTQ + والسياسيين وأولئك الذين يعتقدون أنهم يشجعون التعددية الثقافية والعولمة ، وفقا للتقرير.

الجماعات المسلحة العاملة في الولايات المتحدة لديها مجموعة واسعة من الأهداف؛ وبعضها مناهضة للحكومة في الأساس، الأمر الذي يجعل من الصعب عليها الإنخراط بشكل هادف في السياسة السائدة.

بيد أن جماعات أخرى تركز في المقام الأول على محاربة ما تراه التوسع السريع لقوة الدولة ؛ وسلطة اليسار بشكل خاص

في عهد ترامب، وجّهت هذه الجماعات غضبها بشكل متزايد إلى الحكام الديمقراطيين وغيرهم من الشخصيات السياسية المعارضة لرؤاهم العنصرية حول الدولة والأمة الأميركيتين.

بعض الجماعات الأكثر شهرة في هذا المجال تشمل Proud Boys ، وهي مجموعة يمينية مسلحة؛ أجزاء من حركة بوجالو ، وهي منظمة غير محكمة التنظيم مناهضة للحكومة ؛ أعضاء كو كلوكس كلان ؛ النازيون الجدد والجماعات العنصرية المماثلة ؛ وغيرها من الميليشيات المزعومة – مصطلح فضفاض لعدد من الوحدات المسلحة المحلية.

بالإضافة إلى أنشطتها الأكثر تنظيماً ، فقد ألهمت العديد من هذه الجماعات هجمات الذئاب المنفردة ، وحاول البعض حتى التسلل إلى الجيش الأمريكي وقوات الشرطة المحلية.

فقبل انتخاب ترامب في عام 2016، كانت هذه الجماعات تعمل في الأساس على الهوامش السياسية، وقد تتوقع الإدانة من أغلب الساسة المنتمين إلى التيار السائد، ولكن خطاب الرئيس أضفى الشرعية على أجنداتهم.

من خلال إخبار Proud Boys بـ "الوقوف جانباً" ورفض التنديد بشكل موحد بمظاهرة "توحيد اليمين2017" في شارلوتسفيل .

زرع ترامب غموضًا إيجابيًا حول مكانة الجماعات اليمينية المتطرفة المتشددة في الساحة السياسية.

وحتى عندما دان مثل هذه الجماعات، فإن تعليقاته كانت كثيراً ما تتأخر، أو مشروطة، أو متشابكة مع الانتقادات الموجهة إلى خصومها. وبهذه الطريقة، فتحت رئاسة ترامب الباب أمام مزيد من العنف الانتخابي في المستقبل.

ولكن البيئة الخطابية ليست فقط هي التي تغيرت في السنوات الأربع الماضية؛ وقد ضغطت إدارة ترامب باستمرار على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للتقليل من أهمية التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف ، وخلق بيئة أكثر تساهلاً لمثل هذه الجماعات للعمل فيها.

ذهب بعض الباحثين إلي أن الولايات المتحدة يمكن أن تقود مسار الحرب الأهلية ، ولكن السيناريو الأكثر احتمالا هو العنف السياسي المتقطع والمتكرر والمنخفض المستوى

إذا بدأ النظام السياسي الأمريكي في تطبيع وجود الجماعات المسلحة ، وإذا فشلت وكالات إنفاذ القانون في ردع المشكلة أو معالجتها ، فقد يرى الطامحون السياسيون ، في المستقبل ، فائدة انتخابية من تطوير هذه المنظمات.

وذهب بعض الباحثون إلي أن الولايات المتحدة يمكن أن تقود مسار الحرب الأهلية ، ولكن السيناريو الأكثر احتمالا هو العنف السياسي المتقطع والمتكرر والمنخفض المستوى – بتحريض أو تمكين من قبل القادة السياسيين الرئيسيين – وهو العنف الذي يقوض تدريجيا جودة الديمقراطية الأمريكية.

لقد انخرطت الجماعات المسلحة في السياسات الانتخابية السائدة بطرق مختلفة ، ويعتمد ذلك في كثير من الأحيان على كيفية تقييم السياسيين والجهات المسلحة لمخاطر وفوائد التعاون.

انخرطت الجماعات المسلحة في السياسات الانتخابية السائدة بطرق مختلفة ، ويعتمد ذلك في كثير من الأحيان على كيفية تقييم السياسيين والجهات المسلحة لمخاطر وفوائد التعاون.

وتسعى بعض الجماعات المسلحة إلى التأثير على نتيجة الانتخابات: على سبيل المثال ، من خلال دعم المرشحين علنًا أو استهداف خصومهم علنًا. كما يمكن للسياسيين تطوير علاقات مع الجماعات المسلحة لتعزيز أجنداتهم وتحسين فرصهم في الفوز. يمكن أن يكون التعاون خطيرًا على كلا الجانبين بالطبع.

وقد يواجه السياسيون ردَ فعلٍ شعبياً عنيفاً وعواقبَ قانونيةٍ للتعامل مع فاعلين عنيفين من جهات غير حكومية.

قد تتهم الجماعات المسلحة ، بدورها ، مؤيديها ببيع أنفسهم أو الانخراط في الاستقطاب إذا ألقوا بثقلهم وراء القوى السياسية السائدة. بيد أنه لا تزال هناك مجموعات مسلحة أخرى تستخدم العنف ، بطرق لا تتوافق مباشرة مع السياسة الانتخابية ، أو تخدم أي حزب معين ، كما يفعل (الأناركيون) في الولايات المتحدة ، اليوم.

ولكن المزايا المحتملة للتعاون واضحة: فحتى لو كان العنف ضاراً بالسكان والنظام السياسي ككل، فإن نشره يمكن أن يحقق مكاسب انتخابية كبيرة للأحزاب السياسية، أو للسياسيين الأفراد

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها