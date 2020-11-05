هل تنجح المقاطعة الاقتصادية لفرنسا؟

تتزايد الأصوات في العالم العربي والإسلامي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بسبب التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكرتونية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

في الشهر الماضي ، وصف ماكرون الإسلام بأنه دين "في أزمة" وأعلن عن خطط لقوانين أكثر صرامة لمواجهة ما أسماه "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا.

وأثارت تصريحاته جدلًا كبيرًا ومقاطعة للبضائع الفرنسية، بما في ذلك منتجات الألبان ومستحضرات التجميل ، من قبل دول إسلامية متعددة.

وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة الأناضول ، تلعب الدول ذات الأغلبية المسلمة دورًا مهمًا في التجارة الخارجية لفرنسا.

ويقال إن فرنسا صدرت سلعا بقيمة 45.8 مليار دولار إلى الدول الإسلامية في عام 2019 ، وبلغت وارداتها 58 مليار دولار.

وسجلت الدولة ، التي كان عدد سكانها قرابة 67 مليونًا في عام 2019 ، قيمة صادراتها بنحو 555 مليار دولار ، بينما بلغت وارداتها نحو 639 مليار دولار.

تعد فرنسا مصدرًا عالميًا رئيسيًا للمنتجات الزراعية ، حيث تذهب 3 ٪ منها إلى الشرق الأوسط ، وفقًا للوبي الصناعة ANIA.

وهي أيضاً واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة.؛ تبيع الأسلحة وتكنولوجيا الطيران وأنظمة النقل العام لعدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة؛ ويشمل العملاء السعودية والإمارات وتركيا ، وفقًا لموقع الشركة.

مصر وقطر من بين الدول التي طلبت طائرات رافال العسكرية من شركة داسو ، التي تعتبر المنطقة أيضًا سوقًا كبيرًا لطائراتها الخاصة.

وعملاق الطاقة توتال؛ موجود في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة؛ في باكستان وبنغلاديش وتركيا ، وهي البلدان التي كان فيها رد الفعل العنيف ضد فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية. تركز توتال بشكل أساسي على بيع منتجاتها البتروكيماوية والبترولية والتنقيب.

الدول ذات الأغلبية المسلمة تستورد في الغالب الآلات و التوربينات الغازية وسلع الطيران والمراجل وقطع غيار السيارات؛ والجرارات ومنتجات الحديد والصلب ومعدات الإلكترونيات والكهربائية والأدوية من فرنسا.

بالنسبة إلى ماركات الأزياء الفرنسية الكبرى ، يمثل الشرق الأوسط جزءًا صغيرًا من المبيعات مقارنة بالولايات المتحدة أو آسيا أو أوربا، لكن العملاء الأثرياء في الشرق الأوسط يميلون إلى شراء السلع الفاخرة أثناء السفر بعيدًا عن الوطن.

العلامات التجارية الكبيرة مثل Louis Vuitton المملوكة لشركة LVMH أو Chanel المملوكة للقطاع الخاص لديها متاجر في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بما في ذلك السعودية ودبي.

ومن بين أهداف الدعوة إلى المقاطعة، سلسلة متاجر كارفور، التي تعمل في العديد من أجزاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا من خلال ترتيبات منح الامتيازات مع الشركاء.

وقد أدرجت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تركيا في المرتبة الثامنة بين أكبر أسواقها ، حيث بيعت 49131 سيارة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقالت PSA، التي تصنع العلامتين التجاريتين Citroen و Peugeot، في أحدث تقاريرها المالية، إن المبيعات في تركيا تتزايد وتمثل نقطة مضيئة في سوق صعبة، رغم أنها لم تذكر أرقامًا.

في قطر، ورد أن المتاجر أزالت المنتجات الفرنسية من أرففها. كما سحبت بعض المتاجر الكبرى في الكويت المنتجات الفرنسية.

ويقال إن الدول ذات الأغلبية المسلمة تستورد في الغالب الآلات و التوربينات الغازية وسلع الطيران والمراجل وقطع غيار السيارات؛ والجرارات ومنتجات الحديد والصلب ومعدات الإلكترونيات والكهربائية والأدوية من فرنسا.

من ناحية أخرى ، تستورد فرنسا في الغالب سلعًا مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والزيوت المعدنية والسيارات وقطع غيار السيارات وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية والسخانات الكهربائية والكابلات والملابس والفواكه والخضروات والفواكه المجففة.

إن تركيا هي أكبر سوق تصدير لفرنسا من بين الدول ذات الأغلبية المسلمة حيث بلغت قيمتها 6.6 مليار دولار في عام 2019 ، وفقًا للبيانات.

تعد فرنسا عاشر أكبر مصدر للواردات إلى تركيا وسابع أكبر سوق لصادرات تركيا ، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TurkStat).

وقد اشترت فرنسا سلعًا بقيمة 9.8 مليار دولار من تركيا العام الماضي ، وخاصة السيارات وقطع غيار السيارات والشاحنات ومركبات النقل العام والجرارات والثلاجات والمجمدات والمضخات الحرارية وآلات الغسيل وغسيل الأطباق وأجزاء المحرك والملابس والفواكه والمكسرات والحديد والصلب والأثاث والألمنيوم.

تعد فرنسا عاشر أكبر مصدر للواردات إلى تركيا وسابع أكبر سوق لصادرات تركيا ، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TurkStat).

وكانت الجزائر أيضا من بين أكبر الأسواق الفرنسية بصادرات بلغت نحو 5.5 مليار دولار بينما دفعت فرنسا 4.7 مليار دولار لواردات الجزائر بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والكيماويات والأسمدة.

ودفع المغرب العام الماضي 5.34 مليار دولار لواردات من السلع الفرنسية بينما بلغت واردات فرنسا من البلاد نحو 6.3 مليار دولار.

من ناحية أخرى، استوردت قطر ما قيمته 4.3 مليار دولار من منتجات الطيران والمعدات الكهربائية والإلكترونية وغيرها من فرنسا.

ومن بين أسواق أخرى مهمة هي تونس، والإمارات، والسعودية، ومصر حيث قامت فرنسا بصادرات تبلغ قيمتها 3.74 مليار دولار، و3.67 مليار دولار، و3.34 مليار دولار، و2.58 مليار دولار على التوالي.

بلغت صادراتها إلى إندونيسيا وماليزيا والسنغال ونيجيريا ولبنان والكويت 1.75 مليار دولار و 1.68 مليار دولار و 1.2 مليار دولار و 657 مليون دولار و 627 مليون دولار و 589 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، دفعت 7.5 مليار دولار لواردات من السعودية و 5 مليارات دولار لسلع من تونس.ماكرون

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها