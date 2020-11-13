ماذا لم تمسك ترامب برفض نتائج الانتخابات الأمريكية ؟

ومع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الإدلاء بتصريحات متضاربة حول ما إذا كان سيترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2021،أم لا !!

فإن فكرة الإنتقال السلمي للسلطة تصبح أكثر ضبابية بحلول ذلك التاريخ؛ إن مسألة من سيكون مسؤولاً عن عزل رئيس من البيت الأبيض فعلياً قد تكون ذات صلة للمرة الأولى في التاريخ الحديث.

في الوقت الحالي ، ليس من الواضح من سيتعين عليه إدارة مثل هذا السيناريو المرعب في يوم التنصيب ، لكن اللاعبين المحتملين يشملون الرئيس المنتخب حديثًا والخدمة السرية.

وإذا كان الرئيس الخاسر لا يزال يشغل البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته في أواخر يناير/كانون الثاني، فمن المحتمل أن يتمتع الرئيس المنتخب حديثًا بسلطة توجيه جهاز الخدمة السرية لإخراج هذا الشخص من المبنى، نظرًا لأن أي عملاء فيدراليين لن يقدموا تقاريرهم بعد الآن إلى الرئيس القديم .

على الرغم من أن الرؤساء السابقين يحتفظون بتفاصيل الخدمة السرية، إلا أنهم مواطنون عاديون بعد انتهاء فترة ولايتهم ولن يتمتعوا بعد الآن بسلطات رئاسية.

في الأيام الماضية، عندما سأله أحد المراسلين، رفض ترمب ضمان نقل السلطة إذا شعر بأن الانتخابات لم تكن نزيهة، وتمحور حول بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يشعر أنها مليئة بالأصوات المزورة، إذ قال: "علينا أن نرى ما سيحدث". "أنت تعلم أنني كنت أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع، والبطاقات هي كارثة. تخلص من بطاقات الاقتراع – لن يكون هناك انتقال ، بصراحة ، سيكون هناك استمرار."

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن تهديدات الرئيس الواضحة بعدم التنازل في الانتخابات هو كيف تفتقر البلاد إلى سابقة للتعامل مع مثل هذا السيناريو.

إن الانتقال السلمي للسلطة هو حجر الأساس للمجتمع الأمريكي، وفي الأمثلة السابقة للانتخابات المثيرة للجدل، تم اتخاذ قرارات قبل وقت طويل من أي رفض للتنازل.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن تهديدات الرئيس الواضحة بعدم التنازل في الانتخابات هو كيف تفتقر البلاد إلى سابقة للتعامل مع مثل هذا السيناريو.

في مناسبات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، عندما كانت الرئاسة بأي شكل من الأشكال موضع نزاع، انتصرت الرؤوس الهادئة لمصلحة التداول السلمي للسلطة.

وقد تنازل ريتشارد نيكسون لجون إف كينيدي في عام 1960 وسط عدة اتهامات بتزوير الأصوات للديمقراطي، على سبيل المثال. وقبل نائب الرئيس آل غور حكم المحكمة العليا بأن جورج بوش قد فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 على الرغم من وجود تساؤلات مهمة حول نزاهة النتائج في فلوريدا.

في يونيو /حزيران الماضي، ظهر بايدن في برنامج "The Daily Show" مع تريفور نوح، وقال إنه يعتقد أن القادة العسكريين لن يسمحوا لترمب بالبقاء في البيت الأبيض بعد فترة ولايته إذا خسر. وقال "لديك الكثير من العسكريين الذين يقولون، حسنًا، نحن لسنا دولة عسكرية، هذا ليس ما نحن عليه". "أعدك ، أنا مقتنع تمامًا، أنهم سيرافقونه [ترمب] من البيت الأبيض على الفور".

لا يذكر دستور الولايات المتحدة كيف ينبغي عزل الرئيس إذا خسر الانتخابات ورفض تسليم السلطة لخصمه. لذلك ، من الصعب القول إن كان أي شخص لديه الرغبة في إرسال مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أو أختام البحرية ، أو أي وكالة إنفاذ قانون ، لاقتحام الجناح الغربي لاعتقال رئيس مهزوم أخيرا.

ومع ذلك ، على عكس بيان بايدن ، لن يتورط الجيش في نزاعات انتخابية . وردا على استفسار من مجلس النواب إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، تعهد بهذا الشأن. وقال "في حالة وجود نزاع حول بعض جوانب الانتخابات ، فإن المحاكم الأمريكية والكونغرس الأمريكي مطالبة بموجب القانون بحل أي نزاع، وليس الجيش الأمريكي". "لن ندير ظهورنا لدستور الولايات المتحدة."

وقال بول كويرك ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا البريطانية ، "في مرحلة ما ، سيصبح السؤال: لمن تلتزم وكالات إنفاذ القانون؟ لأنها ستصبح في النهاية مسألة استخدام القوة في اتجاه أو آخر ".

لا يذكر دستور الولايات المتحدة كيف ينبغي عزل الرئيس إذا خسر الانتخابات ورفض تسليم السلطة لخصمه. لذلك ، من الصعب القول إن كان أي شخص لديه الرغبة في إرسال مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو أختام البحرية ، أو أي وكالة إنفاذ قانون ، لاقتحام الجناح الغربي لاعتقال رئيس مهزوم أخيرا.

قال جوشوا ساندمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيو هافن "خط الدفاع الأول سيكون الكونغرس، ويقوم حزبه بالضغط عليه للخروج ، ويخبره أنه يجب أن يستقيل أو يغادر". واضاف "إذا أراد البقاء في البيت الأبيض ، فسيبقى في البيت الأبيض. لكن ، مرة أخرى ، من الناحية النظرية لا تحتاج إلى ذلك. البيت الأبيض رمزي. إنه ليس مقرًا للسلطة ، بالضرورة ".

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