إذا عطست أمريكا أُصيب العالم بالزكام

تمتلك أمريكا اليوم أقوى اقتصاد في العالم، فهي تعتمد على اقتصاد السوق المبني على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية، ولديها ثروات كبيرة من الموارد الطبيعية : (البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، واليورانيوم ) .

وتمتاز جودة إنتاجاتها الصناعية بأعلى مستوى في العالم، ويعود نجاح الصناعة الأمريكية إلى قدرتها على التجديد؛ وصدارتها التكنولوجية، وتنوع منتجاتها ووجود اليد العاملة المؤهلة .

تعد الصناعة قطاعا أساسيا في الاقتصاد الأمريكي، وتحتل أمريكا المراتب الأولى عالميا في عدة منتجات صناعية، وتسيطر على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي عبر عدة منتجات صناعية.

ويتميز الإنتاج الصناعي بالتنوع والضخامة.ومع إن بعض الصناعات القديمة (السيارات , الصلب , النسيج) قد تراجعت لوجود منافسة خارجية قوية، إلا أنها مازالت تحتل الصدارة عالميا، بالمقابل ازدهرت الصناعات المتطورة والعالية التكنولوجيا مثل (الصناعة الإلكترونية، الفضائية، الكهربائية).

ولكي نفهم الاقتصاد الأمريكي بنظرة شمولية أكثر، لابد لنا نسلط الضوء على المؤشرات والأرقام لهذا الاقتصاد الكبير، وذلك فيما يلي : آولا الوضع المالي

الناتج القومي الإجمالي 21.374 تريليون دولار لعام 2019، ويشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ في عام 2019 بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد 65.760 ألف دولار

2 % نسبة النمو في عام 2019؛ معدل الفائدة يتراوح بين 1.50% ، 1.75% لعام 2019

24.22 تريليون دولار الدين العام حتى ابريل عام 2020 ,؛ ويمثل نسبة 115 % من الناتج القومي الأمريكي – أي كل مواطن أمريكي مدين ب 75 ألف دولار.

تقوم مطابع وزارة الخزانة الأمريكية بطباعة 1650 مليون دولار كل يوم؛ المواطن الأمريكي يستهلك من الموارد أكثر من 32 شخصا من كينيا .

احتياطيات النفط الإستراتيجية الأمريكية تبلغ 630 مليون برميل استهلاك أمريكا من النفط يوميا 19 مليون برميل يوميا تستورد أمريكا ما بين 8 إلى 9 ملايين برميل يومي

حتى ديسمبر عام 2019 كانت ديون أمريكا قد بلغت 23.5 تريليون دولار، مقسمة على النحو التالي : 71.2 % ديون داخلية أي 16.5 تريليون دولار – 28.8 % ديون خارجية (الديون الخارجية تصدرتها الصين بامتلاكها 4.8 % من مجمل الديون 1.124 تريليون دولار – اليابان 4.05 % .

تبقى ديون أمريكا كبيرة؛ لكن أغلب هذه الديون داخلية، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 316 مليار دولار في عام 2008

احتياطيات النفط الإستراتيجية الأمريكية تبلغ 630 مليون برميل استهلاك أمريكا من النفط يوميا 19 مليون برميل يوميا تستورد أمريكا ما بين 8 إلى 9 ملايين برميل يوميا يبلغ متوسط تكلفة الكهرباء شهريا لعائلة من أربعة أشخاص 95 دولارا، وللمياه ستين دولارا وللغاز 85 دولارا

الميزانية

الموازنة الأمريكية في عام 2020 بلغت 4.5 تريليون دولار ميزانية قطاع الصحة خلال عام 2019 بلغ 3.6 تريليونات دولار الميزانية الدفاعية لعام 2020 بلغت 738 مليار دولار 70 مليار ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 ؛ 20 مليار دولار تنفقه أمريكا على الأمن .

تعتبر أمريكا أكثر دولة استيرادا ،وثانية دولة تصديرا في العالم؛ و بلغت قيمة التجارة الأمريكية مع الدول الأخرى نحو 4.9 تريليون دولار في عام 2019

تعتبر أمريكا أكثر دولة استيرادا ،وثانية دولة تصديرا في العالم؛ و بلغت قيمة التجارة الأمريكية مع الدول الأخرى نحو 4.9 تريليون دولار في عام 2019

و للاتحاد الأوروبي في عام 2015 بلغت 310,887 مليار دولار ؛ بينما الواردات 205,205 مليار دولار.

صدرت الصين لأمريكا ما قيمته 418 مليار دولار خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2019…

صدرت أمريكا إلى الصين 98 مليار دولار خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2019..

بلغ قيمة التبادل التجاري بين أمريكا وكندا والمكسيك حوالي 1.1 ترليون دولار في عام 2018

ثلاثة أرباع الصادرات الكندية تذهب لامريكا؛ وحجم التبادل التجاري بينهما في عام 2017 بلغ 841 مليار دولار…

التبادل التجاري بين أمريكا والمكسيك في عام 2015 بلغ 531 مليار دولار..

وبلغت نسبة الفقر في أمريكا 7.5 مليون أمريكي تحت خط الفقر وفقا لعام 2018، و553 ألف مشرد في أمريكا لعام 2019

وصل عدد الذين يحصلون على كوبونات حكومية لشراء الطعام في منتصف عام 2020 حوالي 14.3 مليون أمريكي

عدد الأمريكيين الذين ليس لديهم تأمين صحي بلغ 30.4 مليون شخص عام 2018 ؛ نسبة البطالة لشهر تشرين أول , عام 2020 بلغ 7.9 %

في عام 2015، كانت نسبة الفقراء الأمريكيين 13.5% (43.1 مليون نسمة) وصلت البطالة في أبريل عام 2020 إلى 14.7% ؛ 30 % من الشعب الأمريكي أما رصيده صفر أو تحت الصفر

كما بلغ متوسط أجر ساعة العمل 28 دولارا وفقا لعام 2018 ؛ متوسط أجر الطبيب يبلغ 200 ألف دولار سنويا ،يحصل الممرض على متوسط 75 ألف دولار سنويا

وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها العام الماضي 23 ألفا و103 شركات، في حين أعلن 755 ألف شخص إفلاسهم. عام 2018

فأمريكا تشكل قطباً اقتصادياً رئيسياً في العالم؛ فهي شريك تجاري مهم لمعظم الدول المتقدمة، وتلك الصاعدة اقتصادياً

وهناك الكثير من الدراسات من خلال مراكز الأبحاث العالمية تتحدث عن أزمات الاقتصاد الأمريكي؛ وأنه بات مهددا بالانهيار وأصبح يعاني من مديونية هائلة؛ وعجز مستمر في الميزان التجاري وعدم توفر العدالة الاجتماعية في المجتمع الأمريكي بسبب تحكم قلة قليلة بالاقتصاد الأمريكي .

تحكمها بالتشريعات والقرارات الناظمة لهذا الاقتصاد في خدمة مصالحها فقط؛ بالإضافة إلى هناك ظهور منافسين قويين للهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية؛ كالصين على سبيل المثال .

ولكن هذه الدراسات إجمالا، لم تتوخ الموضوعية ولم تكن واقعية في طرحها؛ فالدولار لايزال مسيطرا على التداول المالي العالمي ، وما زال اسهام الشركات الأمريكية كبيرا في الأسواق المالية العالمية .

فأمريكا تشكل قطباً اقتصادياً رئيسياً في العالم؛ فهي شريك تجاري مهم لمعظم الدول المتقدمة، وتلك الصاعدة اقتصادياً ، وأي انهيار في التجارة الخارجية الأمريكية سوف يؤدي إلى نتائج بالغة السلبية على بقية اقتصادات العالم .

فالاقتصاد الأمريكي يعد قاطرة للنمو؛ وفي حالة نموه فهو يجر الاقتصاد العالمي إلى الأمام، وفي حالة كساده أو ركوده أو تباطؤه فسيجر الاقتصاد العالمي إلى الخلف .

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