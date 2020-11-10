البث الحي
مدونات

إلى الفيروس المدعو كورونا!!

9/11/2020
تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ 52 مليون إصابة
تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ 52 مليون إصابة

مجيئك كَمُعجِزةٍ كانَ الداءَ والدواء، اذهب واتركنا نمضي في حياتِنا بِسلامٍ وصفاء…
عَزيزي الفيروس الصغير
سَيطولُ حديثي معكَ الليلة، سَتجلِسُ مُرغمًا مُنصِتًا. 
في حُضورك:
أُغلِقت المَطارات ولم تَعُد تُقلِعُ الطائِرات وباتَ لِقاءُ الأَحِبّةِ مِن سابِعِ المُستحيلات وأُجِّلت جميعُ المُخطَطات!
خُفِّضت الأجور، وزادت أسعارُ القبور، وأصبحَ الغنيُّ كالفقير!
ارتفعت السلع وأصبحت المحالُّ بلا بضائِع،
نَفذَ الطَحين أمّا دَوْرُ المخبزِ فَمِن طولهِ لا يُرى بالعين!

 

البلادُ في استياء، والصغيرُ كَالكبيرِ في عناء، حياتُنا صَعبَةً من شَقاءٍ لِشَقاء!
أطفالُنا ضائِعون بِلا دراسة أو تدريس جُلًّ أوقاتِهم فوقَ السَرير يقضونها مِن مَقطعٍ لِمقطعٍ على (الفيس)!
رَجُلُ البيتِ بِلا وظيفة في قلقٍ دائمٍ كيفَ سيؤَمِّنُ لُقمَةَ رَغيفِه!
النومُ صارَ في النهار والليلُ مِن شِدَّةِ ضوئِهِ يُوقِظُنا للأَسحار!
الخُروجُ والدخولُ في قانون والبيوتُ أصبحت كَالسجون!
نرتدي الكِمامَةَ الزرقاء والقُفازاتُ معها باستياء!
نذهَب صباح كُلَّ يومٍ متسائِلين: هل سنبقى في الوظيفة أم أننا سنجلس حُفاةَ القدمين ونقلبُ اليدين بلا عملٍ ولا أملٍ ويتراكمُ علينا الدَيْن؟!
تَلاشت أَفراحٌ كثيرة، وزُفَّت العرائِسَ بِأَبيضٍ وبعضٍ مِنَ الصور بِحفلةٍ صغيرة، بِلا أحبابٍ ولا أصحاب، ولا حلوى لذيذة!
لُفت الجنائِزُ بالأسود، فلم يودِّع الفاقِدُ فَقيده، ولم يجد من يربِتُ على كَتِفِه وَيُكَفكِف دُموعَه!
عزيزي الفيروس الصغيرُ في حجمِه مفعولكَ كانَ فتّاكًا في العالمِ بِأسرِه!
انتشرَ بينَ الناسِ الخوفُ والسِقام، تراكمت القوائِمُ لوقتٍ غير معلوم، ذَهبتِ الوعودُ سُدىً، وأصبحت مواقِعُ التواصل الاجتماعيِّ ملاذًا، لسنا على ما يُرام.

تَلاشت أَفراحٌ كثيرة، وزُفَّت العرائِسَ بِأَبيضٍ وبعضٍ مِنَ الصور بِحفلةٍ صغيرة، بِلا أحبابٍ ولا أصحاب

لكن هل تعلم عزيزي الفيروس؟

مجيئك كَمُعجِزةٍ كانَ الداءَ والدواء

باتت تُشِّعُ مِنَ المنازِلِ أنوارٌ وأَضواء

التمَّ شَملُ العائِلةِ على الفطورِ والغداء

يتسامَرونَ ويضحَكونَ بِسعادةٍ وهناء

وحَلَّقتِ الطائِراتُ الورقية في السماء

برزتِ المواهِبُ وازدادَ عَدَدُ القراء

وأصبحَ الهواءُ نقيًا بلا ضوضاء

اذهب واتركنا نمضي في حياتِنا بِسلامٍ وصفاء.

 

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

المزيد من المدونات

فلسطين التي عشت معاناة أهلها في خيالي!

أطفال فلسطينيون يلعبون في قرية أم الخير في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة

المرأة الريفية في عيدها!

قاموس على لطفي لا يعرف (طق مات)

الانقلاب السوداني الذي اشترك السادات والقذافي في إعدام قادته

الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)