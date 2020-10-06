لماذا تتقاتل أرمينيا وأذربيجان؟

إن النزاع الإقليمي بين أرمينيا وأذربيجان الذي اندلعت شرارته من جديد في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، هو أحد أقدم الصراعات في العالم.

واندلع القتال بين أرمينيا وأذربيجان على طول خط التماس في إقليم (ناغورنو كاراباخ)، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى إعلان الأحكام العرفية والتعبئة الكاملة.

وخاطب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شعبه، وتم إعلان الأحكام العرفية الجزئية كذلك في عدد من المناطق الأذربيجانية، بما في ذلك العاصمة باكو.

كانت كاراباخ في قلب الصراع الأرمني الأذربيجاني منذ عام 1988، والذي أسفر عن وقف إطلاق النار في عام 1994 ونوبات اشتعال بين الحين والآخر. ليأتي التصعيد الحالي فيصبح الأخطر من ذلك التاريخ.

تواصل الهجمات المتبادلة بين أذربيجان وأرمينيا

يأتي هذا التصعيد بعد شهرين من اندلاع اشتباكات استمرت ثلاثة أيام في منطقة توفوز / تافوش في أذربيجان / أرمينيا على التوالي ، على بعد مئات الكيلومترات من كاراباخ.

ناغورنو كاراباخ، التي تُترجم إلى "الحديقة الجبلية السوداء" وهو أسم مركب من كلمات روسية – تركية.

إنها منطقة غير ساحلية داخل حدود أذربيجان ، تحتلها أرمينيا وتحيط بها منطقة عازلة مسلحة.

تزداد جغرافية المنطقة تعقيدًا بسبب موقع جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي داخل أرمينيا؛ والتي تقع جنوب غرب ناغورنو كاراباخ بالقرب من الحدود الإيرانية.

لذا فأي عمل أذربيجاني واسع النطاق ضد كاراباخ قد يؤدي إلى هجوم أرمينيا على ناخيتشيفان.

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ، اشتعلت التوترات طويلة الأمد بشأن المطالبات المتضاربة.

وفي عام 1988 ، صوتت الجمعية الوطنية في ناغورنو كاراباخ لتصبح جزءًا من أرمينيا، مما أثار أعمال عنف واسعة النطاق بين القوات الأذرية والأرمينية وصلت لمرحلة التطهير العرقي من قبل الجانبين.

عام 1992 ، توسع الصراع إلى حرب واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل ما بين 20,000 و 30,000 عسكري وتشريد أكثر من مليون شخص.

ولم يعترف المجتمع الدولي بالتصويت، حيث قَبِل السلامة الإقليمية للدول التي خرجت من الاتحاد السوفييتي. في عام 1991 – قام سكان المنطقة الأذريون بإجراء استفتاء الاستقلال عن أذربيجان.

بحلول عام 1992 ، توسع الصراع إلى حرب واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل ما بين 20,000 و 30,000 عسكري وتشريد أكثر من مليون شخص.

وفي عام 1994، وقع الرئيسان الأرميني والأذربيجاني على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، الأمر الذي جعل ناغورنو كاراباخ تحت السيطرة الأرمينية رسميا.

في نفس العام ، شكلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) مجموعة مينسك، المكلفة بتسهيل سلام دائم بين البلدين. لم يعترف الرؤساء المشاركون للمنظمة – فرنسا وروسيا والولايات المتحدة – باستقلال ناغورنو كاراباخ المعلن ذاتيًا ، لكنهم عارضوا تسليم المنطقة بالكامل لأذربيجان قبل التوصل إلى حل تفاوضي.

على الرغم من جهود دبلوماسيي مجموعة مينسك، رفض الطرفان المتحاربان حل النزاع سلمياً.

ومع مرور الوقت حولت المصالح المتباينة بين أعضاء مجموعة مينسك منصة السلام إلى منتدى للمواقف بدلاً من بناء السلام.

وقد اندلعت التوترات مرة أخرى إلى أعمال عنف على مستوى غير مسبوق، وانحازت القوى الإقليمية إلى جانبها، حيث قدمت تركيا لمساعدة أذربيجان بينما دعت روسيا المتحالفة تقليديًا مع أرمينيا إلى وقف إطلاق النار مجددًا ومزيد من محادثات السلام.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 أيلول / سبتمبر ، "بشن هجوم جديد على أذربيجان ، أظهرت أرمينيا مرة أخرى أنها تشكل أكبر تهديد للسلام والراحة في المنطقة".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وروسيا حليف تاريخي لأرمينيا واشتعال كاراباخ يمكن أن يكون اختبارا آخر للعلاقة المعقدة بين موسكو وأنقرة.

إن النفط يشكل أهمية كبرى في هذا الصراع أيضا، وهناك خطان لنقل النفط والغاز من أذربيجان عبر القوقاز، وكل منهما يمر 60 كيلومتراً فقط من ناغورنو كاراباخ.

النفط يشكل أهمية كبرى في هذا الصراع أيضا، وهناك خطان لنقل النفط والغاز من أذربيجان عبر القوقاز، وكل منهما يمر 60 كيلومتراً فقط من ناجورنو كاراباخ.

ومنطقة بحر قزوين الغنية بالنفط والغاز لها طريقان فقط للتصدير إلى الغرب: أحدهما عبر روسيا والآخر عبر القوقاز.

يمكن للصراع في ناغورنو كاراباخ أن يعرض خطي الأنابيب للخطر: خط أنابيب النفط الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان وخط أنابيب الغاز العابر للأناضول.

وقد تكون آمال أوربا في استغلال موارد بحر قزوين للحد من اعتمادها على مصادر النفط الخام الروسية في خطر.

في إطار استراتيجية ممر الغاز الجنوبي ، يأمل الاتحاد الأوربي أن يرى 16 مليار متر مكعب إضافية من غاز بحر قزوين تأتي عبر خط أنابيب جنوب القوقاز.

وتشير المصادر ذات الميول الأذرية إلى نشر أرمينيا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من خط أنابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان وممر الغاز الجنوبي في اندلاع العنف الأخير، بينما أفادت مصادر موالية للأكراد والروسية بنشر ميليشيات إسلامية مدعومة من تركيا من سوريا إلى أذربيجان لمحاربة الأرمن.

وتتدخل إيران الآن وتطالب بالسلام وتدعي نواياها "لاستخدام كل قدراتها للمساعدة في بدء المحادثات".

قد يدفع هذا الولايات المتحدة إلى القيام بدور استباقي في التفاوض على وقف إطلاق النار.

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