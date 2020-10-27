المسلمون الأمريكيون في انتخابات 2020 وما بعدها

عقب انتخابات عام 2000 مباشرة ، قال الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري جروفر نوركويست- لصحيفة American Spectator إن "جورج بوش انتخب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية بسبب تصويت المسلمين".

في ذلك الوقت، كان التصويت الأمريكي المسلم القياسي محورياً في عام 2000 الانتخابي المحكم. تسعى الأن حملة جو بايدن في هذا العام الانتخابي إلى كسب تصويت المسلمين، لكن إذا استمروا في الاعتماد على الخوف من الرئيس دونالد ترمب بدلاً من الوعود السياسية للحصول عليه ، فمن المحتمل ألا يحصلوا على ما يكفي من أصوات المسلمين لإحداث فرق.

تخلت حملة ترامب عن الخطاب القاسي ضد المسلمين الذي تبناه ترامب في السابق خاصة تصريحه؛ في مارس 2016 ، قال فيه: أعتقد أن الإسلام يكرهنا و لدينا مشاكل مع المسلمين

في حين أن الأمريكيين المسلمين ليسوا عددًا كبيرًا من الناحية الإحصائية فهم 1.1 في المائة من سكان الولايات المتحدة ، فإن مراكزهم السكانية موجودة في العديد من الولايات المتأرجحة ، بما في ذلك فلوريدا وميشيغان وفيرجينيا ومينيسوتا ونورث كارولينا وتكساس وبنسلفانيا.

تم تحديد انتخابات عام 2000 بأغلبية 537 صوتًا من فلوريدا ، وفي نهاية المطاف بصوت واحد في المحكمة العليا الأمريكية في قضية بوش ضد غور.

في عام 2000 ، صوت المسلمون بأغلبية ساحقة لجورج بوش في فلوريدا وحدها ، وقد حصل بوش على ما يقرب من 14000 صوت مسلم أكثر من غور. بمعنى آخر ، حصل بوش على أكثر من 70٪ من أصوات المسلمين في فلوريدا رغم أن غالبية المسلمين كانوا من الديمقراطيين.

وصوت المواطنون الأمريكيون المسلمون لبوش في عام 2000 لسببين: بذلت حملته جهودًا لإشراك المجتمعات المسلمة، ووعد بحملته بإنهاء استخدام الأدلة السرية في المحاكم.

في المناظرة التليفزيونية الثانية ، وعد بوش بإلغاء قانون الأدلة السرية ، الذي تم سنه خلال إدارة كلينتون ، واستخدم بشكل حصري تقريبًا ضد المسلمين والعرب.

يتم دعم جو بايدن على نطاق واسع من قبل الجماعات الإسلامية المنظمة، مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير).

كما تم اعتماد بايدن من قبل عدد من المسؤولين المسلمين البارزين ، بما في ذلك عضوة الكونغرس إلهان عمر والمدعي العام مينيسوتا كيث إليسون ، وهما ديمقراطيان أيضًا.

من ناحية أخرى ، تخلت حملة إعادة انتخاب ترمب عن الخطاب القاسي ضد المسلمين الذي تبناه الرئيس ترمب في حملته الانتخابية السابقة. بعد تصريح غاضب أدلى به ترمب، في مارس 2016 ، قال فيه "أعتقد أن الإسلام يكرهنا … لدينا مشاكل مع المسلمين ، ولدينا مشاكل مع المسلمين القادمين إلى البلاد" .

ابتكرت الحملة الانتخابية الحالية للرئيس ترامب منظمة فرعية باسم "أصوات المسلمين لترامب" والتي تحاول بنشاط حشد المسلمين الأمريكيين ، وخاصة الشباب ، للتصويت لصالح ترامب ، في نوفمبر.

وتعهد بفرض "إغلاق كامل" لهجرة المسلمين ، والتي وصفتها وسائل الإعلام لاحقًا باسم "حظر المسلمين". لسوء الحظ ، كان "حظر المسلمين" من بين الأوامر التنفيذية المبكرة جدًا التي أصدرها ترمب ، في يناير 2017 ، بعد أن أصبح رئيسًا.

في المقابل، ابتكرت الحملة الانتخابية الحالية للرئيس ترمب منظمة فرعية باسم "أصوات المسلمين لترمب" والتي تحاول بنشاط حشد المسلمين الأمريكيين، وخاصة الشباب، للتصويت لصالح ترمب، في نوفمبر.

ومن المفارقات ، أنه على الرغم من الموقف المتطرف الذي اتخذه ترمب ضد المواطنين المسلمين ، فإن 30٪ منهم على الأقل يوافقون على أدائه ، وفقًا للاستطلاع السنوي لمعهد السياسة الاجتماعية والتفاهم (ISPU) ، الذي صدر في أكتوبر 2020.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت الأصوات المسلمة الأمريكية تشكل أهمية كبرى في تقرير النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

قد تتفاوت الإجابة على هذا السؤال تفاوتاً كبيراً إذا تم تناولها من خلال التحليل الكمي في مقابل التحليل النوعي.

ومن الناحية الكمية، فإن عدد الناخبين المسلمين لا يشكل بأي حال من الأحوال عاملاً حاسماً في هذا التصويت أو أي اقتراع وطني.

وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن مركز بيو للأبحاث ، والتي نُشرت في عام 2017 ، يقدر العدد الإجمالي للمسلمين الأمريكيين بنحو 3.45 مليون شخص؛ يمثلون حوالي 1.1٪ من مجموع السكان.

في عام 2016 ، وبدافع من تصريحات ترمب العدائية ضد المسلمين ، سجل أكثر من مليون مسلم أمريكي أنفسهم للتصويت.

وعلى الرغم من أن هذا العدد غير مسبوق من الناخبين المسلمين المسجلين في تاريخ الانتخابات الأمريكية، إلا أنهم لم يتمكنوا من التأثير على النتيجة النهائية للانتخابات، وأصبح ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

في عام 2016 ، وبدافع من تصريحات ترامب العدائية ضد المسلمين ، سجل أكثر من مليون مسلم أمريكي أنفسهم للتصويت.

ومن الناحية النوعية، فإن الأثر السياسي والاجتماعي المتنامي للمسلمين الأمريكيين الشباب قد يلعب دوراً غير متوقع في تحويل التوازن المعتاد للأصوات. في عهد إدارة ترمب، أصبحت منظمات المجتمع المدني الإسلامية وجمعيات الطلاب المسلمين والأفراد المسلمون العاديون نشيطين للغاية على الجبهات السياسية والاجتماعية.

وفقًا للإحصاءات التي ذكرها مركز بيو للأبحاث، "يشكل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عامًا 60٪ من السكان المسلمين الأمريكيين البالغين، مقارنة بـ 38٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة ككل.

والغالبية منهم من الجيل الثاني والثالث في عائلاتهم المهاجرة. لقد ولدوا في الولايات المتحدة ويطلقون على أمريكا وطنهم الأم. كما أنهم نشيطون للغاية في مجموعاتهم العرقية: العرب والآسيويين والأفارقة، إلخ.

هذه الإحصاءات تعني ببساطة أن الوزن الفعلي للناخبين من المسلمين الأمريكيين يتجاوز عددهم الصغير نسبياً كسكان. لذا، لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن يتنافس كل من المرشحين الرئاسيين، ترمب وبايدن، على أصواتهم.

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