هل سيفوز ترمب في الانتخابات بالإنسحاب المبكر من أفغانستان؟

خلال حملته الرئاسية في عام 2016، انتقد دونالد ترامب مراراً وتكراراً الإدارات الأمريكية السابقة لإشراك البلاد في حروب باهظة الثمن وبعيدة.

ولا تزال رسالة الحملة هذه تناسب العديد من الناخبين الأمريكيين في عام 2020 ، حيث يمكن أن تكون آلاف الأصوات حاسمة في تحديد الفائز في عدة ولايات رئيسية، من المتوقع أن يكون السباق الرئاسي في هذه الولايات متقاربًا بشكل خاص.

مع بقاء أسابيع قليلة في محاولة إعادة انتخاب ضيقة ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن ، يسعى ترامب إلى تسجيل نقاط من خلال الوفاء بوعد حملته؛ بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من "الحروب التي لا نهاية لها" في أفغانستان والعراق.

وأعرب عدد من المسؤولين العسكريين، وأعضاء الكونجرس والمحللين عن قلقهم من الانسحاب السريع للجنود الأمريكيين؛ والذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية، وإعادة السيطرة على الدولة الواقعة في جنوب آسيا من قبل حركة طالبان التي أطاحت بها القوات الأمريكية في عام 2001.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قاعدة باغرام أفغانستان-أرشيف

وأشارت مصادر أن ترامب أبلغ مساعديه العام الماضى أنه يريد خروج جميع القوات بحلول يوم الانتخابات وأن البنتاجون أعد هذا الخيار .

وأقترح ترامب عبر منصته المفضلة تويتر، جدولا زمنيا للانسحاب في وقت مبكر من عيد الميلاد ؛وهو موعد أقرب بكثير من الموعد الذي قدمه مستشاره للأمن القومي ، روبرت أوبراين؛ في وقت سابق .

و أشادت طالبان بالإعلان ووصفته بأنه "خطوة إيجابية" على طريق تنفيذ إتفاق السلام الذي وقعته مع الولايات المتحدة في 29 فبراير شباط بهدف إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 19 عامًا.

وجاء في بيان لطالبان أن "الإمارة الإسلامية (طالبان) ملتزمة أيضا بمضمون الاتفاقية وتأمل في علاقات جيدة وإيجابية مع جميع الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة في المستقبل".

وجاءت تغريدة ترامب بعد ساعات من قول أوبراين؛ إن الإدارة تعتزم خفض مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان من 5000 إلى 2500 بحلول أوائل عام 2021.

أقترح ترامب عبر منصته المفضلة تويتر، جدولا زمنيا للانسحاب في وقت مبكر من عيد الميلاد ؛وهو موعد أقرب بكثير من الموعد الذي قدمه مستشاره للأمن القومي ، روبرت أوبراين؛ في وقت سابق .

ولم تقدم الحكومة الأفغانية ، التي لم تكن جزءًا من الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان ، أي رد فعل مباشر على تغريدة ترامب.

بيد أن الجنرال ياسين ضياء قائد الجيش الأفغاني؛ صرح للصحفيين بأن قوات الأمن المحلية قامت خلال الأشهر الستة الماضية بكافة العمليات البرية ضد المتمردين عبر أفغانستان .

غزا تحالف عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان بعد أيام من هجمات 11 سبتمبرأيلول الدامية على نيويورك وواشنطن.

ومع ذلك ، شنت طالبان منذ ذلك الحين تمردا دمويا لا هوادة فيه ضد الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

واستعادت السيطرة أو النفوذ على نصف مناطق البلاد ، على الرغم من أن المسؤولين الأفغان يعترضون على هذه المزاعم.

وقد طالب الاتفاق بين الولايات المتحدة ،وطالبان بإزالة جميع القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 مقابل الحصول على تأكيدات من المجاهدين بمنع الجماعات المتحاربة من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات دولية.

كما شجع الاتفاق المجاهدين على فتح أول محادثات سلام مباشرة على الإطلاق مع الحكومة الأفغانية الشهر الماضي في الدوحة ، قطر ، للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار واتفاق لتقاسم السلطة في أفغانستان ما بعد الحرب.

ومع ذلك ، لم يسفر الحوار الأفغاني الداخلي عن أي نتيجة ملموسة بعد أكثر من شهر من بدئه.

ورفضت طالبان تقليص الحرب في ساحة المعركة في أفغانستان على الرغم من مشاركتها في محادثات سلام في الدوحة.

ويقول منتقدون إن تغريدة ترامب الأخيرة عن سحب القوات ستشجع المتمردين وتضعف فريق التفاوض للحكومة الأفغانية.

ورفضت طالبان تقليص الحرب في ساحة المعركة في أفغانستان على الرغم من مشاركتها في محادثات سلام في الدوحة.

وكتب لوريل ميلر ، الممثل الخاص السابق للحكومة الأمريكية في أفغانستان وباكستان ، على تويتر "إنه يعيق المبعوثين الأمريكيين والمسؤولين الآخرين من خلال تقويض مزاعمهم بشكل خطير بأن أي تخفيضات أخرى للقوات ستكون" مشروطة ".

وحث طارق فرهادي ، المعلق السياسي والمسؤول الحكومي السابق المقيم في كابول ، الفرق الأفغانية المتنافسة على جعل حوار السلام المستمر بينهما مثمرًا بدلاً من الالتفات إلى تصرفات ترامب.

وقال فرهادي "إن الانسحاب المبكر للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول عيد الميلاد قد يرجح الميزان لصالح طالبان في ساحة المعركة.

لكن لا تخطئ ، فقد تستمر هذه الحرب إلى ما هو أبعد من ذلك. ويتعين على الجانبين أن يركزا على السلام من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي. السلام هو ما يريده الأفغان من زعمائهم“.

تشير التقديرات إلى أن الحرب الأفغانية قتلت أكثر من 160 ألف شخص؛ ومن بينهم مقاتلون من الجانبين ومدنيين أفغان. لقد فقد الجيش الأمريكي أكثر من 2400 فرد بينما أصيب أكثر من 20000 آخرين وكلف العمل العسكري واشنطن ما يقرب من تريليون دولار.

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