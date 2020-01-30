طب السفر هل يمكنه الوقاية من كورونا؟!

مقدم برنامج مع الحكيم و الصحفي المتخصص في الطب والصحة العامة

تجتاح العالم حالة من الهلع خوفا من فيروس كورونا..

هذا الهلع أفسد ويفسد خططا كثيرة للسفر من أفراد وعائلات تخطط للسياحة ورجال أعمال وأطباء وتجار من كل البلاد.

وبالفعل علقت العديد من الدول السفر في رحلات مباشرة إلى الصين وقد يزداد عدد الدول التي ستتخذ نفس الإجراء. ولكن يبقى السفر ضرورة لكثيرين سواء للصين أو للدول المجاورة لها أو حتى إلى دول في أوربا وأمريكا انتقل إليها فيروس كورونا..

أولاً.. أدعوكم أهلي وأصدقائي القراء إلى الإبقاء على الحذر على أنفسكم وعلى أولادكم واتخاذ إجراءات السلامة كافة. ولكن أدعوكم كذلك لعدم القلق الشديد. فهناك بعض الشواهد والمعلومات التي تبعث على عدم المبالغة في القلق لو علمتها..

منها مثلا أن هناك نحو ٥٦ ألف شخص يموتون سنويا بسبب الأنفلونزا وفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وهو مؤسسة وطنية أمريكية. وهذا يشير إلى أن هناك من يموتون بسبب أنواع الأنفلونزا المختلفة فمن الطبيعي أن يموت البعض بسبب كورونا خاصة في كبار السن والأطفال قليلي المناعة.

كذلك يجب أن تعلم أن أكثر أسباب الوفيات خلال السفر هي الأمراض القلبية الوعائية وتشكل 50 – 70% ويأتي بعدها الحوادث بمختلف أشكالها ثم يأتي بعدها الأمراض المعدية وهي تشكل حوالي 2 – 4% من أسباب الوفيات.

أما لو علمتم أعزائي أن الأرباح التي تحققت من مبيعات عقار التامي فلو المضاد لأنفلونزا الخنازير قد تجاوزت ٣٦ مليار دولار في ٢٠١٦ حسب بيانات شركة Roche

السويسرية المصنعة للعقار. لو علمت ذلك قد تهدأ عندما يخرج عقار جديد إلى النور يحقق مكاسب مليارية جديدة ما يعزز نظرية موجودة عن استغلال هذه الأحداث من خلال الدعاية المفزعة لتحقيق ثروات..

الحد من خطورة كورونا

وعلى كل حال نترك التشكيك والإثبات لأهل العلم ونتحدث هنا عما يمكن أن نفعله للحد من خطورة كورونا وغيره من الفيروسات في حال السفر..

في البداية هل تعلمون أن هناك فرع من تخصصات الطب يسمى طب السفر؟

نعم بالفعل يوجد هذا التخصص الحديث والذي نشأ منذ نحو عشرين عاما

فطب السفر تخصص معني بصحة المسافر قبل وأثناء وبعد العودة من السفر ويشمل اختصاصات عديدة، ويشمل خطة للمسافر يتم فيها التعرف على حالته الصحية والأمراض المزمنة التي يعانيها وأي دولة يسافر إليها فكل دولة تخضع لنطاق يشمل منطقتها الجغرافية ويحدد المخاطر الصحية فيها والأمراض المعدية المحتملة.. ويتم التعامل مع المسافر وقائيا بالتطعيمات المناسبة والأدوية الوقائية التي يحتاجها كل مسافر حسب حالته وحسب وجهته..

فمثلا يعتبر تناول لقاح التهاب السحايا إلزاميا قبل الدخول للمملكة العربية السعودية لأداء الحج والعمرة وينصح الأطباء بتناول تطعيم الأنفلونزا والتهاب الكبد والتيفويد.

وخلال رحلتي مع الصحافة الطبية ولقاءاتي العديدة في برنامج "مع الحكيم" مع الأطباء في جميع التخصصات، حدث بالفعل إني التقيت مع طبيب عربي متخصص في طب السفر وهذا أمر نادر في البلاد العربية وهو دكتور أحمد عجاج أخصائي طب السفر والذي كان مشرفا طبيا على الرحالة القطري خالد الجابر الذي طاف العالم بدراجته النارية وزار بلادا في جميع القارات منها مناطق تنتشر فيها الأمراض المعدية ولكن رحلته مرت بسلام بسبب الاحتياطات التي اتبعها مع طبيب السفر..

معلومات مهمة:

وقد أفصح د عجاج عن معلومات مهمة جدا وضرورية جدا لسلامة المسافرين..

ووفقا لنصيحة د عجاج والتي يجب الإنصات جيدا إليها في الوقت الحالي وفي ظل الخوف من كورونا

فإنه يجب زيارة طبيب متخصص في طب السفر قبل أسبوعين من الرحلة سواء كان الشخص يعاني من مرض ما أو معافى خاصة أن فعالية بعض التطعيمات تبدأ بعد أسبوعين

وبالنسبة لكبار السن فإنهم يحتاجون لتطعيمات إضافية بسبب ضعف المناعة لديهم فضلا عن الأدوية الوقائية.

ويعد لقاح التيتانوس هو تطعيم أساسي عند السفر لأي بلد لحماية الجروح من العدوى..

وعلى كل حال إذا كنت مسافرا فتدبر أمرك وتوكل على الله بعد أن تراجع طبيبا متخصصا وخذ حذرك ولا تخاطر أبدا ولا تقلق أيضا ولكن لا تستهين فحياتك وصحتك أهم ما لديك

وسلمكم الله من كل شر

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