في أيام الله نرتحق عبير الذكريات.. وفي أيام الحج التي عظم فيها النّداء وعظم العطاء.

عظم النداء.. فتسارعت الخطوات، وانزوت الأرض..

عظم النداء فازداد خفقان القلب شوقاً للقاء هاتفاُ: لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.

عظم النداء.. فتغيرت نظرتنا للكون.. فكلما حلقنا في الأجواء..رأينا حوار الأرض والسماء.. بين مودع ومستقبل.

فقد بسطت الأرض أكفها تلوح لنّا وهي تبتعد شيئاً فشيئاً.. مستودعة إيانا حفظ الله ورعايته.

والسماء بدأت متألقة مبتهجة فقد أقلت ضيوف الرحمن..

تداخلت بتآلف وانسجام ألوان في غاية الجمال، لون السماء الأزرق الصافي ولون غروب الشمس البرتقالي القاني، ولون السحاب الأبيض الصافي..

وفي زمن غير ملحوظ. تبادلت الأدوار والألوان، حتى ساد الغروب، وأعلن قائد الطائرة عن مرورنا بالميقات. فكان منّا النية والإحرام.

وتوالت المشاهد الرائعة، والمعاني العظيمة، والمناسك التعبدية لله عز وجل، في حرص دؤوب على أن نؤديها كما يحب الله ويرضى.

الجميع أخوة، متراصون في صفوف الصلاة، متلاحمون في الطواف حول البيت العتيق..

ساعون ومهرولون في السعي بين الصفا والمروة..

متساوون متآلفون في مبيت منّى..

منكسرون مبتهلون في عرفة..

مفترشون الأرض وملتحفون السماء في مزدلفة..

جميعهم يرجمون عدوهم الأزلي..

توحدت لغات العالم في (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) ( بسم الله والله أكبر ).

كل ما هناك ينطق لا وجود لشفاه مطبقة، ولا لنظرات متعالية، الكل يتفقد قلبه بين الحين والآخر.. ليسأله عن إقباله وإدباره.

لحظات لا تنسى، يعجز الواصفون عن وصفها، وتنكس الأقلام رؤوسها حياءً من تقصيرها..

أياماً معدودات.. ولكن لها حلاوة يبقى في القلب مذاقها.. ونفحات يدوم في الفؤاد عبقها..

وصفاء يعكس على العمر نقاؤها..

أما مشقتها فتزيدنا شغفاً وشوقاً لها. . كمشاعر أم زادت آلام مخاضها من شوقها وترقبها لمولودها..

أيام الله..نسأل الله أن لا يحرمنا أجرها.

# خاطرة من كتابي: اعتذار قلم

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