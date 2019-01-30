الإلحاد والانقلاب".. كيف تم تعريتهما في "سبع سنين"؟

(مش سهل تعترف إنك بقيت لوحدك، مفيش حد سامعك وأنت بتبكي في الليل، مفيش حد حاسس بيك أو بيدعمك، مفيش لك سند، حقيقي شيء مرعب) عبارات استوقفتني كثيرا، وأجرت الدموع من عيني، حينما استمعت إليها من فتاة تدعى "إسراء" ظهرت بالفيلم الوثائقي الذي أنتجته قناة الجزيرة تحت عنوان "في سبع سنين".

الفتاة التي حكت عن ملابسات تركها لدين الإسلام وخلعها للحجاب، وتطرقت لعلاقة ذلك بما عانته من صدمة سببها الانقلاب العسكري في مصر، وما شاهدته من أهوال في مذبحة رابعة وما تلاها على يد قوات النظام.

كلماتها وصفت ببراعة وإيجاز شديد، حال من يزعمون انكار وجود الله، من يطلقون على أنفسهم اسم "الملحدين"، يغوص الفيلم في دواخلهم ، ويقف على تحولاتهم، ويوضح هذا الكم الرهيب لديهم من تناقضات، فظهروا أمامنا بمظهر الغاضب، الذي دفعه غضبه وسخطه على حياته وواقعه المؤلم أن يتمرد على خالق تلك الحياة، كانوا كطفل قرر أن يترك بيت والدته انتقاما منها بعد ضربها إياه،

جاء الفيلم احترافيا مبدعا، وعلى الرغم من عدم مناقشته فكرة الإلحاد، حيث تم عرضها من وجهة نظر أصحابها وحسب، وكان أحد المآخذ على الفيلم من البعض، اعترضوا على إغفاله رأي علماء ورجال الدين، ونقدهم لفكرة الإلحاد

لكن في اعتقادي، ما قام به صناعه، كان الأفضل على الإطلاق، فقد قاموا بتعرية الفكرة بالأساس، فظهرت على حقيقتها، هشة، ساذجة، لا تستند إلى شيء، لا هي تصور فكري، ولا هي إيمان ولا اقتناع بحقيقة ما، مجرد شكوك، يتترس خلفها صاحبها، لتخفيه عن حقيقة مؤلمة، وواقع يخشاه.

يشرح الملحدون مواقفهم، فلا تعدو كونها رد فعل طفولي من شخص تعرض لمواقف صادمة، فأراد أن يتمرد على من يؤمن يقينا بأنه هو من ابتلاه.

حالة من البؤس والشقاء، لا تملك أمامها سوى الشفقة أو البكاء، جميعهم اعترفوا في حوارهم ضمنيا بوجود الله، وبعضهم، حين تحدث عنه، بكى وانهار!

وجدت الفيلم يزيد من إيمانك بالخالق، ويشحن الوجدان بجرعات، من يقين وثبات.

لم يكتف بتعرية فكرة "الإلحاد"، وفضح هشاشتها وضعفها، لكنه قام كذلك بتعرية الانقلاب، فأظهر ممارساته الإجرامية، بل ووجه له أصابع الاتهام، في انتشار فكرة التبرؤ من الدين، والنفور من كل مظاهر الالتزام، أكد على أن شيوع فكرة استهداف الإسلام، وتعرض أتباعه للقمع والظلم والاضطهاد، جعل البعض يتخيل بأن تركهم له، وتخليهم عن مظاهره، سيوفر لهم بعضا من الأمان،

تحكي "سنة" -الفتاة التي بدأ الفيلم بسرد قصتها- عن أسباب خلعها للنقاب وتخليها لاحقا عن دين الإسلام

فتقول: أنه في أعقاب الانقلاب العسكري، وبعد أيام من مذبحة رابعة، تعرضت لاعتداء مشين داخل "مترو الأنفاق"، خلعوا فيه عباءتها والحجاب، اعتقادا من المعتدين أنها تابعة لجماعة الإخوان!

وصفت شعورها وقتها بالغبن الشديد، فلم تستطع معالجة الجرح، أو التغلب على الآلام.

لم يكن الالحاد هو رد الفعل الوحيد على طوفان الظلم الذي أغرق مصر، بل تسبب كذلك في كفر البعض بمبدأ السلمية، والاعتقاد في عدم جدوى المعارضة السياسية أو المظاهرات

عرض الفيلم الجانب الآخر من ردود فعل بعض الشباب، على ما حدث معهم من قمع وظلم وتعذيب بالمعتقلات، فأثبت الحقيقة التي تحدث عنها عدد كبير من متابعي الشأن المصري من كتاب وخبراء، بأن النظام الإنقلابي هو من صنع الفزاعة التي يزعم اليوم محاربتها، ويطلق عليها اسم: (الإرهاب)، وأن تبني بعض الشباب لفكرة المقاومة المسلحة، لم يكن سوى نتيجة حتمية لجرائم ذاك النظام.

في النهاية، يمكننا القول، بأن رسالة الفيلم قد وصلت واضحة، واجتهد صانعوه ليخرجوه بشكل احترافي فيه اتقان واحكام.

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