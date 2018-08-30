ماذا لو كان نتنياهو بديلا عن السيسي؟!

أطلقوا العنان لأفكاركم، وافتحوا الأبواب لعقولكم، وتخيلوا معي..

ماذا لو كانت إسرائيل احتلت مصر في عام 2013 م، ويحكمنا الآن بنيامين نتنياهو بديلا عن السيسي هل كان سيمكنه القيام بأكثر مما قام به الأخير؟!

على سبيل المثال، هل كان سيقتل من المصريين أكثر مما ارتكبه السيسي في 36 مذبحة منذ انقلابه في الثالث من يوليو وإلى الآن، هل كان سيسقط من الجيش المصري أكثر من ذلك النزيف المتواصل في سيناء منذ خمس سنوات وإلى اليوم؟!!

هل كان سيجرؤ على تخريب سيناء وتدميرها وتجريف أرضها وتهجير أهلها كما يحدث اليوم على يد السيسي ورجاله ، على العكس كان من مصلحة (نتنياهو) أن يعمرها وينشطها سياحيا كما فعلت إسرائيل فيها أثناء سنوات احتلالها الـ6.

-هل كان سيستطيع الوصول بالديون لهذا الحد غير المسبوق الذي أوصل السيسي إليه البلاد ؟! ربما سيحاول، لكن لن تستجيب له بالطبع، لا الدول ولا مؤسسات النقد كما استجابت للأخير، على اعتبار أنه حاكم مصري (أو هكذا يزعم).

-هل كان سيتمكن من تبديد ثروات المصريين في حفر ترعة تتسبب في تدمير قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وتجلب الديون والفشل لاحقا لقناة السويس للدرجة التي تطلب فيها تمويلا من البنوك قدره 400 مليون دولار كما حدث منذ أيام، حتما، لم يكن ليستجيب له المصريون من الأساس؟!!

-هل كان سيتمكن من إحداث هذا الانشقاق الكبير داخل المجتمع المصري، ليصل الأمر لتفكك عائلات وطلاق زوجات وقطيعة إخوة وأخوات، بسبب التعصب مع أو ضد السيسي؟! على العكس تماما، كان سيتحد الشعب المصري كله يدا واحدا ضد المحتل الأجنبي.

-هل كان سيتمكن نتنياهو من تضييع حصة مصر من نهر النيل بالتوقيع على اتفاقية أثيوبيا كما فعل السيسي (باعتباره ممثلا عن مصر)؟! وغيرها الكثير والكثير من الخسائر المهولة التي لا يمكننا حصرها ولا معالجتها إلا عبر عشرات السنين!!

يجب أن نعترف أن «السيسي» هو أكبر مكسب حصلت عليه إسرائيل طوال تاريخها، بعد احتلالها لفلسطين عام 1948، احتلال محكم ونظيف لأكبر دولة عربية وتدميرها ذاتيا دون طلقة رصاص واحدة أو المجازفة بجندي إسرائيلي واحد.

غدا …كما ستتوالى اللعنات على السيسي في كتب التاريخ والمناهج الدراسية العربية، ستقام له التماثيل في شوارع تل أبيب، وعما قليل، سيزول السيسي وتزول معه تماثيله، ويُمحى اسم تل أبيب من الوجود، وتعود تل الربيع لأبنائها من الفلسطينيين، وتعود مصر للمصريين.. قريبا بإذن الله.

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