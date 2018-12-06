أسميتُهُ حبّاً …

واجتاحت صورتُكِ عالمَ اللاوعي في كينونتي للمرةِ التي لا أُحصيها، لا أعلمُ إنْ كانَ تخضُّب يديِكِ هو السبب في تمسّكِ مخيِّلتي بصورتِك، أو أنّ فستانك الأبيض ما أشعل نارَ الشهوةِ فيَّ فأصبحتُ لا أخرجكَ من مجملِ أفكاري.. أتدرين أُمْليكِ بأسبابٍ أعلمُ أنها مجردُ أعذارٍ واهيةٍ لوصولِ فيضان مشاعري نحوكِ إلى الذروة.. تسألين لماذا؟!

صوتُكِ الفتَّان الذي صدحت بهِ مآذنُ القدسِ عندَ الظهيرةِ يومَ ولادتي كانَ أوّلَ صوتٍ وعيتُه ..

صورتكِ بأحلامي التي رسمَتْكِ بفستانٍ أبيضَ كانَ قد بعثها والدي عبرَ أولِ قبلةٍ قبّلنِيها فطبعها على جبيني، فلم تقدر ندباتٌ خلّفتها ضرباتٌ صهيونية على جبيني أنْ تمحوَها..

هل وصلتكِ إجابةُ " لمَ أنا مفتونٌ بكِ؟ " ؟

أوَ تعلمين حبيبتي؟ عادةً ما يهابُ العشاق دائرة العشق التي ألقوا أنفسهم فيها، ستسألين: أمخيفٌ هو الحبّ لهذه الدرجة؟!

سأجيبك: ليس الحبّ هو المخيف، إنّما الترانيمُ التي يتدارسونها عنه هي المخيفة، أتعلمين؟ لطالما صدحتُ باسم حبّكِ خلفَ كلِّ سلامٍ ألقيه على جانبي الأيسر آخر كلّ صلاة.. أتدرين؟ كلُّ هذا ومازالوا يسألون عن مصدر قوّتي!

لربما لم يتسنَّ لهم أن يلْحَظوا أنّ الصحيح إن هتفَ لغيركِ هلك، وأنّ العليلَ إن أطلق زفيره المعبّقِ بثاني أكسيد الكربون بِنيَّةِ أنْ تستنشقه زهرةٌ من تُرْبِكِ لتزهر فقد انتشى..

ربما تصلهم هتافاتي يوماً فيعلمون أنّها مصدر قوّتي، وأنّ مناغاتهم بخفوتٍ باسمِ الحبيبِ جحيم، أتعلمين؟ خفوتُهم هذا وخوفهم الذي هم فيه لم يأتِ من فراغ.. هو أحدى اثنين: إما أنّهم لم يقرؤوا حديثَ الحبّ قبلَ الخوضِ في غماره، أو أنهم أخفقوا في التلاوة أثناء القراءة، وكلا الشيئين لا تُحمدُ عقباه في الحب.

أرأيتِ؟ حتى الوقوعُ في دائرتِكِ رحمة!

واسترسلتْ صورتكَ الدوران في جوانب عقلي لتتوقف عند طفلٍ استيقظَ من نومه في مشهدٍ لم يشهده التاريخُ لغيرنا..

كنتُ أنا ذلك الطفل …

كنتُ في التاسعة من عمري حينها، استيقظتُ في الرابعة فجراً في ذلك اليوم على ضرباتٍ تكادُ توقع ببابِ البيت، استيقظ والدي وفتح الباب وكما المتوقع جنود الاحتلال بالمرصاد..

لا أذكرُ من كلِّ الحديثِ الذي دار بينهم وبينَ والدي سوى بضعِ جملٍ عَلَقتْ في أذني:

_اخْلُوا البيت سيتمُّ هدمهُ في غضونِ ساعات … (وكانت هذه الخباثة قد انطلقت من فم ضابط الخلية التي أرسلها الاحتلال لهدمِ البيت)

_هذا ما اقترفته يداكم التي حملت لافتات في حملتكم التخريبية الأخيرة منددين برحيلنا … (وكان من تفوه بهذه الشعوذة جندي لم يختلف عن مسؤوله في الخباثة)

_مهرها غالٍ يا أغبياء ، لا البيتُ ولا أهله يكفي مهراً لشجرةِ زيتونٍ من رحمها … (وجاء ردُّ والدي حازماً مبطلاً كلّ قولٍ غيره)

لم أعِ غيرَ هذه الجمل.

غير أنّي وعيتُ صوتَ (جرافات) الاحتلال التي لم تنتظر حتى انتهاء المهلة لإخلاء البيت، فبدأت بهدمِ البيت ولم يعلُ صوتٌ على صوتها يومها إلا صوتَ بكاءِ أخي ذي ثلاثة الأعوامٍ على لعبته التى راحت ضحيةً تحتَ أنقاض المنزل..

وكأيّ طفلٍ وقتها لم يكن بيدي إلا أن أقسمَ بطفولتي بأن تكونَ حجارة البيتِ غصةً في حلوقهم..

وهُدمَ البيت وسرتُ في طريقِ القسمِ الذي أقسمته، لم أستغرب العددَ الهائل من الأطفال الذين ساروا معي في هذا الطريق، فالفطرة الفلسطينية التي نولدُ عليها وتنمو داخلَنا هي واحدة: " نقضُ القسمِ عارٌ في حقِّ المحبوبة."

أتعلمين؟ سِرْنا كما لم يسرْ أحدٌ قبلنا، سقطنا فأمسكنا بأيدي بعضنا ونهضنا..

بُترتْ أقدامنا فاستندنا على أكتافِ بعضنا ورجعنا للسير في ذات الطريق.

سقط في مسيرنا آلافُ الشهداءِ فقطفنا وروداً من جانبَي طريقكِ وحففناهم بها ثمّ صلّينا عليهم ووأريناهم ثراكِ ومضينا..

قطعنا آلافَ الأميالِ ولم يطلق أحدنا تنهيدةَ تعبٍ أبداً..

وما زلنا نسير..

أصبحتُ شاباً قاربَ الثلاثين من عمره ومازال عقله يحفظُ قسمَ الطفولة..

أترين؟ حتى مُرُّ الحياة بنظرِهم لم يكن سوى شهدٍ نتجرعه كل صباحٍ لنواصلَ المسير.. أأدركتِ حبّنا أم ستترفعين عن هذا المقدارِ من التضحية؟ ، لا بأس عليكِ ..

سنستمر في الطريق المؤدي إلى حبك..

فلن نُخلفَ قسمَ الطفولة.

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