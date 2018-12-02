البث الحي
مدونات
الأخبار

بين القلم والفكرة قصة بناء لا خراب

2/12/2018

عندما تتخذ الكلمة والقلم سلاحا تأكد أن دمك وجسدك أصبح مباحا. هو حق من حقوقك التعبير والانتقاد. لكن ذلك في الدول الديمقراطية وليس في ظل الديكتاتوريات العربية. أنت تعيش على مبدأ مقولة الشهيد طاهر جاووت: "إن قلتها أنت ميت، وإن لم تقلها أنت ميت فقلها ومت". هذه ضريبة الرغبة في التغيير والإصلاح نحو الأفضل. هذه ضريبة كشف الحقائق ومحاربة الفساد وفضح الفاسدين.
مع الأسف عوض أن تستفيد سلطتنا من هذه الأقلام وأصحاب الفكر النير والكلمة الصادقة، يحاربونهم، ويسجنونهم. هذا إلى جانب إمكانية إخراس أصواتهم للأبد. ولدينا الكثير من الأمثلة في ذلك على المستوى العربي بداية بتاريخ العشرية الحمراء بالجزائر وقوافل الشهداء هناك. وفي العصر الحديث إعدامات واعتقالات وإخفاء قسري لمجرد امتلاك قلم وفكرة (مصر، سوريا، ليبيا) ولعل أشدها إجراما ما حدث للشهيد جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول وهو القائل (قل كلمتك وامشِ) وقالها ورحل بجريمة هزت العالم. والحالات عديدة في اليمن والعراق وغيرها.
إن ثقافة حكامنا ترفض الاختلاف وتريد القلم والفكر المطيع، الذي يطبق أوامره ولا يناقش. وينفذ أجندة الحاكم الداخلية والخارجية حتى على حساب كرامة المواطن وسيادة بلاده وأمنها واستقرارها.
عندما يصبح القلم والفكرة مرتهنة لصالح حاكم ما اعلم أنك في حضرة حاكم عربي فاشل يريد شراء الأصوات والذمم وتلميع صورته.
إن ارتهان الفكر والقلم لدى السلطان إيذان بخراب البلاد والعباد وانتشار الفساد. فيا حكامنا: الاختلاف لا يفسد للود قضية، الاختلاف صحة للمشهد وعلاج للأزمات والمشكلات.
لكن هذا لا يمنع وجود أقلام متلونة وقابلة للشراء ومطيعة للحاكم وللذي من يأتي من بعده. إن ثقافة الخنوع والرعاع وتغيير المبادئ والثوابت مع تغيير الوجوه في السلطة وهم نكبة على البلاد والعباد.
إن القلم والفكرة عنوان للقيم ونشر المبادئ وتصحيح وضع المجتمع. لماذا وصلنا لهذا المستوى المتدني؟ لقد أصبح المشكل أخلاقيا وقيميا كبيرا. عندما تجند أقلام وأبواق لنشر الفوضى والخراب ودعم انقلابات دموية فهذه هي الكارثة الكبرى. وأقم مأتما على الوطن.

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

المزيد من الأخبار

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

دار الإفتاء المصرية: ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)