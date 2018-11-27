وطن من الأنوار

|
خَـلَـتِ المَحَامِدُ والمَكَارِمُ مِنكُمُ
|
***
|
يَا قَومُ واسْتَأْثَرتُمُ بِالعَارِ
|
لا عَهْدَ رَاعَيْتُمْ ولا دِينًا ولَا
|
***
|
إِرْثَ القَبَائِلِ أوْ جِوَارَ الدَّارِ
|
إِنِّي ائْتَمَنْتُكُمُ عَلَى رُوحِي ويَا
|
***
|
بِئْسَ ائْتِمَانِ الخَائِنِ الغَدَّارِ
|
فَأَبَحْتُمُ قَتْلِي هُنَالِكَ غِيلَةً
|
***
|
وخِيَانَةً يَا عُصْبَةَ الأَشْرَارِ
|
وأَرَدْتُمُ مَحْوِيِ وَدَفْنَ قَضِيَّتِي
|
***
|
سِرًّا فَصَارَت غَايَةَ الأَخْبَارِ
|
لَا تَحَسَبُوا قَتْلِي نِهَايةَ قِصَّتِي
|
***
|
بَعْضُ البِدَايَةِ مِنْ دَمِ الأِحْرَارِ
|
هَذِي مَقَالَتِيَ الأَخِيرَةُ صِغْتُهَا
|
***
|
جَسَدِي الصّحيِفَةُ والدِّمَا أَحْبَارِي
|
فِيهَا يَذُوبُ القَلْبُ يَحْرِقُهُ الأَسَى
|
***
|
قَبْلَ الأَسِيدِ، وَمَا بِهِ مِنْ نَارِ
|
فِي كُلِّ سَطْرٍ صُورَةٌ وَحِكَايَةٌ
|
***
|
فِيهَا صَدَى الأَحْمَاضِ والمِنْشَارِ
|
تَتَنَاثَرُ الأَشْلَاءُ فِي فَقَرَاتِها
|
***
|
فِيهَا اخْتِنَاقُ المَوْتِ بِالأَفْكَارِ
|
والرُّوحُ فِيهَا لَمْ تَزَلْ وَثَّابَةً
|
***
|
تَرْنُو إلَى وَطَنٍ مِنَ الأَنْوَارِ
|
وَطَنٍ عَلَى أَبْنَائِه يَحْنُو وَلَا
|
***
|
يَئِدُ الرِّجَالَ وَخِيرَةَ الأَبْرَارِ
|
ضَاقَتْ عَلَى أَبْنَائِهَا وَتَوحَّشَتْ
|
***
|
أَوْطَانُنَا بالخَوفِ والإجْبَارِ
|
بَخِلَتْ عَلَيْنَا بِالحَيَاةِ كَرِيمَةً
|
***
|
أَلْقَتْ بِنَا فِي غَيْهَبِ الإنْكَارِ
|
وَاليَوْمَ تَبْخَلُ بالتُّرابِ يَضُمُّنَا
|
***
|
وتَظُنُّ أنَّ المُلْكَ لَيْسَ عَوَارِي
|
فَاسْتَبْشِرُوا بالمَوْتِ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
|
***
|
يَوْمًا أمَامَ الوَاحِدِ القَهَّارِ
|
أحْلامُنا شَمْسٌ فَيَا أوْطَانَنَا
|
***
|
أَوَمَا سَئِمتِ عَتْمةَ الإبْصَارِ
|
فالفَجْرُ مَرْفُوعٌ بِكُلِّ مَدِينَةٍ
|
***
|
واللّيْلُ مَطْرُودٌ بِألْفِ نهَارِ
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها