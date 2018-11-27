وطن من الأنوار

يَا قَومُ واسْتَأْثَرتُمُ بِالعَارِ

إِرْثَ القَبَائِلِ أوْ جِوَارَ الدَّارِ

لا عَهْدَ رَاعَيْتُمْ ولا دِينًا ولَا

بِئْسَ ائْتِمَانِ الخَائِنِ الغَدَّارِ

إِنِّي ائْتَمَنْتُكُمُ عَلَى رُوحِي ويَا

وخِيَانَةً يَا عُصْبَةَ الأَشْرَارِ

فَأَبَحْتُمُ قَتْلِي هُنَالِكَ غِيلَةً

سِرًّا فَصَارَت غَايَةَ الأَخْبَارِ

وأَرَدْتُمُ مَحْوِيِ وَدَفْنَ قَضِيَّتِي

بَعْضُ البِدَايَةِ مِنْ دَمِ الأِحْرَارِ

لَا تَحَسَبُوا قَتْلِي نِهَايةَ قِصَّتِي

جَسَدِي الصّحيِفَةُ والدِّمَا أَحْبَارِي

قَبْلَ الأَسِيدِ، وَمَا بِهِ مِنْ نَارِ

فِيهَا يَذُوبُ القَلْبُ يَحْرِقُهُ الأَسَى

فِيهَا صَدَى الأَحْمَاضِ والمِنْشَارِ

فِي كُلِّ سَطْرٍ صُورَةٌ وَحِكَايَةٌ

فِيهَا اخْتِنَاقُ المَوْتِ بِالأَفْكَارِ

تَتَنَاثَرُ الأَشْلَاءُ فِي فَقَرَاتِها

تَرْنُو إلَى وَطَنٍ مِنَ الأَنْوَارِ

والرُّوحُ فِيهَا لَمْ تَزَلْ وَثَّابَةً

يَئِدُ الرِّجَالَ وَخِيرَةَ الأَبْرَارِ

وَطَنٍ عَلَى أَبْنَائِه يَحْنُو وَلَا

أَوْطَانُنَا بالخَوفِ والإجْبَارِ

ضَاقَتْ عَلَى أَبْنَائِهَا وَتَوحَّشَتْ

أَلْقَتْ بِنَا فِي غَيْهَبِ الإنْكَارِ

بَخِلَتْ عَلَيْنَا بِالحَيَاةِ كَرِيمَةً

وتَظُنُّ أنَّ المُلْكَ لَيْسَ عَوَارِي

وَاليَوْمَ تَبْخَلُ بالتُّرابِ يَضُمُّنَا

يَوْمًا أمَامَ الوَاحِدِ القَهَّارِ

فَاسْتَبْشِرُوا بالمَوْتِ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

أحْلامُنا شَمْسٌ فَيَا أوْطَانَنَا



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