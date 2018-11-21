أصابع الإتهام في إتجاه واحد

ومن الغباء ما قتل

الخناق يضيق حول رقبة صاحب السمو فكل الأدلة تشير إليه ولأعضاء فريقه الخاص الذي أوكلت إليهم المهمة القذرة وكانوا من الغباء بما يدعو لإعدامهم مرتين مرة للجرم الذي ارتكبوه ومرة أخرى لأن الغباء قاتل.

المُلك، والمال، وحامي الحمى محصل ضرائبهم، لم يكونوا قادرين على مسح دماء جمال خاشقجي النازفة إلى يومنا هذا على أعمدة الجرائد والفضائيات العالمية. جمال خاشقجي الكاتب الصحفي الذي لم يستطع الموت أن يغيبه عن صدارة الجرائد فتصدر الأحداث منذ تاريخ اختفائه وهونفس اليوم الذي أنهيت فيه حياته بتاريخ 02 أكتوبر 2018 .

سكوت تصوير " دراكولا أبو منشار " المشهد (1) داخل القنصلية

وجد فريق الموت نفسه أمام قضية رأي عام عالمي وفضيحة من العيار الثقيل تكشف فيها الأمير فبدى " كدراكولا " العصر الحديث وعلقت به تسمية أبو منشار ، شركاؤه وعرابه لا حيلة لهم في التستر عليه فلقد جرهم الذئب التركي ليكون اللعب تحت الأضواء الكاشفة وأصبح صمتهم محرجا لهم أمام ما تبقى من إنسانية محاصرة ومنهكة في عالم تهلهلت أخلاقه ومبادئه ونسجت بدلا منها شبكة ما يسمى بالمصالح التي أنتقلت فيها السلطة من رجال السياسة وزعماء الشعوب إلى أيادي رجال المال والأعمال والشركات العالمية و أصبحت الديموقراطية مجرد حبر على ورق يشهرونه في وجه من وقف أمام مصالحهم وصفقاتهم وإجرامهم و صمتهم على الجريمة، هو حفاظ على المصالح .

وكما في اللقطات السينمائية التي يتم فيها كشف المجرمين متلبسين، تلاعب مصباح اليد التركي بوجوه القتلة ليبرز ملامحهم بالتدريج وسط ظلمة تعودوا القتل والتنكيل تحت أستارها ومن بين الملامح يبدو صاحب الجلالة لا يكاد يستره شيء وترمب الذي لا علاقة لحمرته بالخجل أوالحرج بدا مترددا في التفريط في شريكه الغني خاصة مع يقينه بأن نقطة النون تتأرجح بين أسفل الحرف وأعلاه وهذا ما يغذي بعضا من مخاوف ترامب فالأهطل ربما يستمر في الهروب إلى الأمام.

لكن حماية ترمب له بعد ما قيل وما كشف سيكون فيها الكثير من الصفاقة التي ستظهره كرئيس مخز أمام من عول على (المظهر) الديمقراطي للولايات المتحدة الأمريكية ومن صدقه من سياسيين وإعلاميين وناخبين.

في عودة لأسطورة مصاص الدماء الشهير " دراكولا" والتي تقول إنه لا يموت وأنه يتجسد في شخصيات عدة على مر العصور، يقول الواقع العربي المرير أنه تم استنساخ "دراكولا" في كل أرجائه وهذا واحد منهم لا تكفي عباءة الملك الثمينة أن تحمي عينيه من ضوء المصباح الكاشف الذي جمده في دائرة الضوء لأكثر من شهر ونصف.

حبكة درامية

لدهاء السلطة التركية دور في بقاء الجرح مفتوحا فلقد لعبوا اللعبة بذكاء وجعلوا منها دراما متطورة الأحداث فيها من التشويق والحبكة ما جعلها متصدرة لأغلب الأخبار العالمية بالرغم من محاولات التغطية الإعلامية اليائسة من الإعلام السعودي و البائسة ممن، والأهم من حناجر مأجورة تعوي كالضباع في فضائيات دول أفسد الريال السعودي والدرهم الإماراتي أنظمتها.

تضخ تركيا التفاصيل كرامي سهام ماهر لا يخطئ هدفه في كل مرة ما جعل الأمير يتقهقر للخلف متخذا من فريق الموت الذي كونه درعا بشريا يتخفى خلفه و يضحي به إن لزم الأمر كل همه أن ينجو هو من فعلته النكراء المكشوفة فهل يتجرأ محمد بن سلمان على ترامب ويتخذ ورقة مصالحهما كآخر وسيلة للمقايضة على البقاء في سدة الحكم ؟ وهل هذا هو سبب تردد ترامب ؟

من الأكيد أن جمال خاشقجي ليس أول ضحية لنظام آل سعود الذي بنى أسوارا وأقبية وروض شيوخا وأئمة وعقيدة أمنية للاحتماء والبقاء في الحكم ، زد على ذلك أن للأمير الشاب الطموح المحدث الملهم كما وصفه إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس دور في ترنح السعودية على كل الأصعدة فلقد تفنن في فتح الجبهات هنا وهناك كمراهق أهطل لا يعي درجة غباء الكثير من خطواته , أشعل حربا في اليمن السعيد الذي لم ندرك له سعادة من يوم وعينا بعالمنا العربي ولشعب اليمن دية ثقيلة عند آل سعود وحكام الإمارات ورفيقهم قاتل شعبه الذي يذيل مجالسهم، لن تكفي أموالهم و سنداتهم لدفعها، ولا خلاص لهم من بركة الدم المراقة لجارة سرقوا أمنها وقتلوا وجوعوا وشردوا شعبها .

قرروا نصب حصارعلى جارتهم قطر فكانوا أشبه بقطاع طرق الجاهلية المتربصين بقوافل الإمداد لبلد مجاور، وأهين من عرابه ترامب أمام أعين الجميع في أكثر من مناسبة وقد طالبهم بإعطاء الجزية لاستمرار حمايته لهم .وهنا يجوز السؤال هل هو محدث فعلا و من هو الملاك الذي وكل به ليوحي اليه فحتى من طرد من رحمة الله و جنته كان ملاكا .

المحدث الملهم ألهم رجاله بذبح الرجل وتقطيعه و إذابته وفي اعتقادهم أنه أمر وانتهى لكن الأتراك كانوا كالذئاب اليقظة المراقبين من أعلى التل لكل ما يجري وما مسح من دماء في السفارة طرطش على قميص و شماغ الملك وعلق به .

كيف سيكون الخروج الآمن

كيف يتخيل الخبراء الحل هل تنجلي الغيوم السوداء عن قصر آل سعود أم أن العاصفة قادمة لا محالة

ربما يتخلى آل سعود عن هذا المجرم الصغير الذي ختم كل قرارات الخراب التي اتخذها بشأن بلده والدول المجاورة بهذه الجريمة النكراء ولم يكفهم فيها التعذيب والقتل بل صاغوا لجريمتهم سيناريو جعلها تبدو كأفلام الرعب.

ترمب على الأغلب ينتظر أن تكون هذه الخطوة من بني سعود أنفسهم وهذا سبب ترديده بين مصالح يغلب عليها الطابع الشخصي وقرار يوحي بأنه صاحب ضمير وقيم لمن ارتعدت مفاصلهم من جريمة على طريقة مصاصي دماء العصور الوسطى . أما وكالة الأستخبارات الأمريكية والعديد من الشخصيات التي لكلماتها وتصريحاتها وزن في الساحة الأمريكية فقد أعلنوا رأيهم صراحة وهم على قناعة أن علاقتهم ومصالحهم تتجاوز محمد بن سلمان وزمرته , فالعائلة المالكة ممتدة وفيها من هو أشد حرصا منهم على مصالح بلد العم " سام"

بالنسبة لتركيا فلقد ضربت عدة عصافير بحجر واحد وهي تنظر للمستقبل البعيد وفي كيانها حنين للماضي و صولاته و جولاته . كما أنها بدت كدولة متماسكة متمكنة لا تفوت دبة النملة و لسان حالها يقول " لا تعيدوا الكرة إلعبوا بعيدا عنا نحن لكم بالمرصاد" وربما شفت غليلا من زمرة حاكمة مخربة حاولت قلب النظام التركي وكادت أن تدخل البلاد في الفوضى .

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها